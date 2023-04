Pico 4 im Test: DAS Headset für den einfachen und günstigen VR-Einstieg

Die Pico 4 von ByteDance, der Muttergesellschaft von TikTok, ist ein eigenständiges VR/XR-Headset, das der Meta Quest 2 den Rang ablaufen will. Mögt Ihr VR schon seit Jahren nicht mehr und wollt wieder einsteigen? Oder habt Ihr mit dem Thema gar nichts am Hut und möchtet jetzt einsteigen? Dann ist die Pico 4 einer der besten Zugänge in die Welt der Virtual und Mixed Reality.

In der großen Verpackung des Pico 4 befindet sich natürlich das Headset selbst mit dem 5300-mAh-Akku, der bereits in den Riemen auf der Rückseite integriert ist. Außerdem gibt es einen Ersatzrahmen für das Visier, die beiden kabellosen Controller (die mit AA-Batterien betrieben werden), ein Ladegerät und ein USB-C-Kabel. Das war's.

Ihr stellt dann über die Einstellungen eine Verbindung zum Internet her, und geht über die Pico Lab-Einstellungen, um die Bildwiederholrate von 90 Hz zu aktivieren (die standardmäßigen 72 Hz könnten das Gefühl von Schwindel oder Kinetose verstärken). Dann meldet Ihr Euch entweder mit Eurem TikTok-Konto (ByteDance verpflichtet) oder Eurem Pico-Konto an.

Was die Verarbeitung angeht, sind wir bei gutem, grobem Plastik ohne viel Raffinesse. Aber die zweifarbige Beschichtung ist optisch recht ansprechend. Die matte Oberfläche sorgt dafür, dass die Controller angenehm in der Hand liegen und genügend Grip bieten.

Bild- & Tonqualität

Eines der Hauptverkaufsargumente des Pico 4 sind seine berühmten Pancake-Linsen. Sie bieten eine Auflösung von 2160 x 2160 px pro Auge. Ich fand die Bildqualität in Bezug auf die Schärfe sehr gut. Die LCD-Panels sind jedoch manchmal etwas zu dunkel, ich hätte mir etwas mehr Kontrast und Helligkeit gewünscht.

Stärken des Pico 4:

Sehr scharfes und flüssiges Bild bei 90 Hz

Kein God-Ray-Effekt

Passt gut zu den Bildern

Das große Sichtfeld von 105°

Schwächen des Pico 4:

Es fehlt ein wenig an Helligkeit und Kontrast

Manchmal Gittereffekte

90 Hz nicht standardmäßig aktiviert

Pancake-Linsen

Die Pico 4 besitzt Pancake-Linsen im Gegensatz zu den Fresnel-Linsen in der Meta Quest 2. Jede Technologie hat ihre Vor- und Nachteile.

Fresnel-Linsen verdunkeln den Bildschirm im Gegensatz zu Pancake-Linsen nicht. Pancake-Linsen leiden nicht unter dem "God-Ray"-Effekt, unschönen Lichtstrahlen, die entstehen, wenn das Licht auf die kreisförmigen Rillen von Fresnel-Linsen trifft.

Pancake-Linsen sind auch kompakter und brauchen weniger Abstand zum Bildschirm, also weniger Softwarekorrektur, um die sogenannte "Kissenverzerrung" (als ob man die Ecken eines Quadrats streckt) zu begrenzen.

Kurzum, im Allgemeinen sind Pancake-Linsen für die meisten Nutzer:innen die bessere Wahl.

Ein sehr scharfes Bild ohne God-Ray

Das Bild ist äußerst scharf und das Sichtfeld ziemlich groß, mit einem FOV von 105° ohne Verzerrungen an den Rändern des Bildes. Ich habe während meiner Nutzung keinen God-Ray-Effekt festgestellt, was optimal ist. Allerdings fand ich den Bildschirm in einigen Szenarien etwas zu dunkel. In einigen Spielen fehlte es mir etwas an Kontrast und Helligkeit, sodass das Bild etwas verwaschen wirkte.

Manchmal bemerkte ich einen Gittereffekt oder "screen door effect" (Bildschirmtür-Effekt). Auf einfarbigen Oberflächen oder in Menüs hat man das Gefühl, ein feines Gitter zu sehen, das die Pixel voneinander trennt, als ob man das Bild durch ein Moskitonetz betrachten würde. Das ist zwar nicht auffällig, aber gelegentlich bemerkbar.

Pass-Through: Richtig, aber nicht optimal

Das Color-Passthrough, mit dem man seine physische Umgebung über eine 16-MP-Kamera sieht, funktioniert ordentlich. Aber ich finde, dass die Skalierung der sichtbaren Elemente nicht hundertprozentig mit der Realität übereinstimmt – und die Tiefe auch nicht. Im Grunde hat man einen leichten visuellen Versatz, wenn man nach etwas in seiner Umgebung greifen will oder wenn man läuft.

Für einen gemütlichen Spaziergang ist das jedoch kein Problem. Das Display des Smartphones ist recht gut ablesbar, auch wenn ich das Bild manchmal etwas zu verrauscht fand.