Preisschlacht um Marken Saugroboter: Aldi und Amazon konkurrieren um Top-Preis

Mit satten 43 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) bietet Aldi in seinem Onlineshop ab sofort den Saug- und Wischroboter Xiaomi S12 an. Der smarte Haushaltshelfer bietet eine beeindruckende Saugleistung von 4.000 Pa und ist mit einer intelligenten LDS-Lasernavigation ausgestattet, die eine Scanreichweite von acht Metern abdeckt. Die Feuchtigkeit beim Wischen könnt Ihr dabei in drei Stufen selbst bestimmen. Doch wer liefert Euch momentan tatsächlich den besten Preis für den Saugroboter und was hat das Gadget alles auf dem Kasten? Hier erfahrt Ihr es.

Das kann der Saug- und Wischroboter von Xiaomi

Der Hersteller hat den S12 so konzipiert, dass er nicht nur auf einer Etage zum Einsatz kommt. Er ist darauf ausgelegt, bei Bedarf auch in mehreren Etagen zu arbeiten. Ihr könnt die Reinigungsrouten individuell anpassen und den Roboter in Zickzack- oder Y-Routen durch Eure Wohnung schicken. Eingebaute Sensoren sorgen dafür, dass er nicht an Treppen herunterfällt. Damit keine Ecken vergessen werden, folgt er den Zimmerwänden. Außerdem unterstützt der Staubsaugerroboter sowohl Google Assistant als auch Amazons Alexa.

Über die Xiaomi-Home-App könnt Ihr präzise Karten erstellen und den Reinigungsplan nach Euren Wünschen anpassen. Hier könnt Ihr den Roboter auch anweisen, nur bestimmte Bereiche Eurer Wohnung zu reinigen oder bestimmte Zonen von der Reinigung auszuschließen. Die Leistungsstärke lässt sich in vier Stufen einstellen: Silent Modus, Standard Modus, Medium Modus und Turbo Modus. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 130 Minuten. Anschließend kehrt der Roboter automatisch zur mitgelieferten Ladestation zurück.

Preis-Check: Dieser Händler ist noch günstiger als Aldi

Aldi und Xiaomi bieten den Saug- und Wischroboter S12 ab sofort mit zwei Jahren Garantie für 169 Euro an. Das ist deutlich günstiger als die vom Hersteller empfohlene Preisempfehlung von knapp 300 Euro. Einmalig fallen bei Aldi noch 5,95 Euro an Versandkosten an. Möchtet Ihr diese Extrakosten sparen, könnt Ihr unter anderem auch bei Amazon zuschlagen. Dort kostet der Xiaomi-Roboter derzeit 169,99 Euro inklusive Versand und ist somit noch mal etwas günstiger. In anderen namhaften Onlineshops müsstet Ihr für das Modell normalerweise mindestens knapp 190 Euro* zahlen.