Prime Day 2023: tado°-Thermostate mit bis zu 56 % Rabatt!

Der Amazon Prime Day hat begonnen und die ersten Mega-Deals lassen nicht lange auf sich warten. Passend zur Jahreszeit könnt Ihr Euch die smarten Thermostate von tado° derzeit mit einem satten Rabatt von bis zu 56 Prozent sichern. Ob das Angebot wirklich so gut ist, wie der Händler verspricht, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Draußen wird es nun endlich kühler und auch die Tage werden kürzer. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir unsere Heizungen wieder aufdrehen müssen, um nicht als Eiszapfen zu enden. Allerdings kann das bei einem Dauerbetrieb recht kostspielig werden, wodurch sich die Anschaffung von smarten Thermostaten lohnt. Während des Prime Days bekommt Ihr unter anderem das Basic-Starter-Kit von tado mit einem Preisnachlass von 56 Prozent.

Affiliate Angebot tado° BASIC Starter-Kit V3+ Starter-Kit bestehend aus einer Bridge und drei Thermostaten

Ihr erhaltet bei diesem Deal das tado° BASIC Starter-Kit, das aus einer Internet-Bridge und drei smarten Thermostaten (zur Bestenliste) besteht. Diese lassen sich relativ einfach an Eure Heizung anbringen und schon könnt Ihr die App nutzen, um die Temperatur in Euren Räumen zu regeln. Dabei habt Ihr den aktuellen Verbrauch Eurer Heizkörper im Blick und könnt auch aus der Ferne Eure Wohnung vorheizen. Zusätzlich erkennen die Thermostate offene Fenster oder erstellen Zeitpläne, um noch mehr Heizkosten einzusparen.

Welche Funktionsunterschiede bietet das BASIC-Set?

Das BASIC-Set ist etwas eingeschränkter in seinen Funktionen, als die regulären smarten Thermostate von tado°. So habt Ihr bei diesem Deal einen Analog aufgedruckte Temperaturanzeige und könnt nur zwischen 19 und 25 Grad direkt an den Thermostaten heizen. Möchtet Ihr es etwas kühler, müsst Ihr die App nutzen. Zusätzlich müsst Ihr auf das Raum-Komfort-Feature verzichten. Allerdings sind dies alles durchaus verkraftbar, wenn wir uns den Preisvergleich einmal genauer anschauen.

Lohnt sich der tado°-Deal von Amazon?

Ich selbst überlege mir das Starter-Kit zuzulegen, denn so günstig, war es bisher noch nicht. Während die unverbindliche Preisempfehlung mit 249,99 Euro doch recht hoch angesetzt ist, lag der bisherige Bestpreis, laut idealo, für die Geräte bei 114,99 Euro. Dieser wurde ebenfalls am letzten Prime Day im Sommer erreicht.

So prüft Ihr die Angebote: Welche Rabatte sind am Prime Day echt?

Kepa zeigt mit 152,99 Euro sogar einen noch höheren Vergleichspreis an. Egal, wie wir es drehen und wenden – der Deal ist wirklich gut. Auch der Zeitpunkt ist durchaus spannend, denn Ihr kauft hier nicht antizyklisch, sondern passend zur Jahreszeit ein Starter-Set, mit dem Ihr Eure Wohnung ausstatten könnt. Das Angebot lohnt sich also in jedem Fall, wenn Ihr für den kommenden Winter gewappnet sein möchtet.

Weitere tado°-Deals am Prime Day

Doch nicht nur das Starter-Kit ist derzeit günstiger erhältlich. Denn am Prime Day könnt Ihr Euer gesamtes Zuhause mit den Produkten von tado° ausstatten, wenn Ihr das möchtet. Nachfolgend haben wir Euch weitere Deals herausgesucht und zeigen Euch auch, wie viel Ihr hier tatsächlich sparen könnt, indem wir die Preise mit idealo verglichen haben. Beachtet jedoch, dass wir hierbei nach den historischen Tiefstpreisen gesucht haben und Ihr die Geräte derzeit nicht günstiger bekommt.

Das sind die tado°-Deals am Prime Day. Wie bereits erwähnt, möchten wir Euch die bisherigen Bestpreise nicht vorenthalten, allerdings handelt es sich hier teilweise um Ausreißer oder Black-Friday-Deals. Ob wir noch einmal solche Preise sehen, bleibt also abzuwarten. Dennoch sind die Angebote wirklich spannend und gerade das V3+-Starter-Kit ist tatsächlich noch nie so günstig gewesen.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!