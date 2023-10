Prime Day: Dieser Tineco-Wischauger ist ein echtes Schnäppchen

Tineco hat mit dem Floor One S6 erst vor Monaten einen neuen Wischsauger ins Rennen geschickt. Anstelle der UVP von 599 Euro werden aber anlässlich des Amazon Prime Day lediglich 479 Euro fällig. Wir stellen Euch das Produkt und den Deal kurz vor.

Wie macht Ihr das mit dem Wischen? Noch schön old school mit Wischmob und Eimer? Kommt, das geht doch heutzutage besser, Leute. Beispielsweise mit dem Tineco Floor One S6 Wischsauger, den es gerade für faires Geld bei Amazon zu kaufen gibt. Mit 479 Euro liegt der Prime-Day-Preis somit satte 20 Prozent unter der UVP.

Lohnt sich der Kauf des Tineco Floor One S6?

Der Tineco Floor ONE S6 bietet laut Hersteller eine verbesserte Kantenreinigung, die es Euch ermöglicht, schwer zugängliche Bereiche und Fußleisten präzise bis auf 1 cm zu reinigen. Mit der MHCBS-Technologie kontrolliert Ihr den Wasserfluss und entfernt so Schmutz effizient von der Walze. In der Kombi mit kontinuierlicher Frischwasserreinigung, schneller Walzenrotation und Schmutzwasserrecycling, minimiert Ihr Schmutzwasserrückstände.

Das Gerät verfügt über ein 3,6-Zoll-LC-Display mit integriertem Tineco-Assistenten, der den Reinigungsprozess unterstützt. Die Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten und der große Tank für sauberes und schmutziges Wasser soll dem Wischsauger ermöglichen, bis zu 230 Quadratmeter ohne Unterbrechung zu reinigen. Der intelligente Tineco-iLoop-Sensor erkennt Verschmutzungen und passt automatisch Saugkraft, Walzengeschwindigkeit und Wasserstand an. Das hilft Euch bei der Reinigungseffizienz und verbessert zudem die Akkulaufzeit.

Wenn Ihr Euch das Schätzchen ins Haus holen wollt, seid Ihr also bereits mit 479 Euro dabei. Wollt Ihr Euch aber lieber erst einmal die Tineco-Produktpalette reinziehen, könnt Ihr das auch, denn bei Amazon sind auch noch weitere Modelle reduziert:

Soll es etwas ganz anderes sein? Dann werft lieber einen Blick in unseren Amazon-Prime-Day-Hub, oder schneit unter folgendem Link direkt bei Amazon vorbei. Viel Spaß bei der Schnäppchenjagd!