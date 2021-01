Na endlich: Projekt "ToS;DR" fasst AGB von Facebook, Apple und Co. zusammen

Der Name "ToS;DR" steht dabei für "Terms-of-Service; didn't read" und ist eine Anspielung auf den im Internet gebräuchlichen Ausdrucks "tl;dr", der für "too long, didn't read" steht. Wie die Entwickler auf ihrer Homepage schreiben, ist genau das nämlich bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von den meisten Internet-Diensten das Problem. Die Bedingungen, die man vor der Nutzung des Services zwangsweise akzeptieren muss, sind einfach zu lang und zu kompliziert. Dabei enthalten sie gerade im Bezug auf den Datenschutz und die Rechte der Nutzer wichtige Informationen.

Wie die Entwickler in einem Reddit-Post ergänzen, gebe es inzwischen über 17.500 Freiwillige, die am Projekt mitarbeiten. Das System zur Bewertung der AGBs basiere dabei auf Punkten, die sich wiederum in vier Unterpunkte aufteilen. Ein Guter Punkt ist dabei positiv, ein neutraler Punkt logischerweise neutral, ein schlechter Punkt schlecht und ein sogenannter Blocker-Punkt sehr schlecht. Diese Punkte zählt die ToS;DR-Community zusammen und kategorisiert die Dienste in Klassen.

Als grobe Orientierung könnt Ihr also schauen, in welche Klasse ein Dienst fällt. Genauer gewährt die Plattform auch Einblick in die einzelnen Punkte, stets mit ausführlichen Informationen per Mouse-Hover. Die Suchmaschine DuckDuckGo beispielsweise wird der Klasse A zugeordnet und gehört also zu Diensten, die Nutzerdaten nicht tracken, keine Registrierung verlangen und auch die IP-Adressen der Besucher nicht speichern. YouTube hingegen fällt für die freiwilligen Prüfer in die Klasse E, da die Videoplattform unter anderem verlangt, auf Euren Browserverlauf zuzugreifen.

Mobil leider ohne Auto-Erkennung per Plug-In

Steuert Ihr die Homepage von ToS;DR (siehe oben) an, könnt Ihr auf dem Smartphone und am Desktop-PC durch alle Dienste scrollen und Euch über die Klassen und die einzelnen Punkte der Betriebsbedingungen informieren. Da die Analysen allerdings von Nutzern durchgeführt werden, sind noch nicht bei jedem Dienst alle Informationen vorhanden. Allerdings könnt Ihr dafür selbst am Projekt mitarbeiten oder ausführlich einsehen, wer welche Informationen zu welchen Zeitpunkt hinzugefügt hat.

Apple fällt in die Klasse D – Ben fällt in die Klasse F, da er die Apple-Sticheleien nicht sein kann und aktuell ein iPhone nutzt! / © ToS;DR / Screenshot: NextPit

Nutzt Ihr am Notebook oder am PC die Browser Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oder Edge, könnt Ihr Euch auch das kostenfreie Plug-In installieren. Leider unterstützen die mobilen Versionen der genannten Browser Plug-Ins aktuell nicht und so habt Ihr den Vorteil, dass die AGBs bei einer Anmeldung automatisch zusammengefasst werden, hier nicht. Am Handy müsst Ihr also zurück auf die Hauptseite und manuell nach dem Dienst suchen.

Das Problem besteht dennoch, dass Ihr Dienste beim Ablehnen der AGBs nicht nutzen könnt. Aber zumindest habt Ihr so zumindest ein Verständnis davon, welche Rechte sich der jeweilige Service in Eurem Gerät und in Eurem Leben einräumt und könnt dementsprechend vorsichtig sein.