Qualcomm bestätigt: Das Galaxy S24 erscheint teilweise mit Exynos

Es ist noch eine ganze Weile hin, bis das Samsung Galaxy S24 enthüllt wird, aber schon jetzt haben wir verschiedene Varianten zu hören bekommen, was das im Smartphone verbaute "System on a Chip" angeht. Früh machte die Runde, dass nach der reinen Qualcomm-Veranstaltung dieses Jahr mit dem Galaxy S23 (Test) nächstes Jahr die Rückkehr des Exynos ansteht.

Passend zum Thema: Unterschiede zwischen Smartphone-SoCs erklärt

Die Rede war dabei davon, dass die Wahl des Prozessors im S24 von der Region abhängt. Ebenso gab es aber auch Gerüchte, dass es sich nach dem Modell richtet und möglicherweise nur das Galaxy S24 Ultra global mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 an den Start geht. Ganz ehrlich: Was die Verteilung der SoCs angeht, sind wir auch heute noch nicht klüger.

Qualcomm-CEO bestätigt: Löwenanteil der Galaxy-S24-Smartphones kommt mit Snapdragon

Was wir jetzt jedoch mit Gewissheit sagen können: Es wird tatsächlich sowohl Qualcomm-Halbleiter als auch Silizium der Südkoreaner zum Einsatz kommen. In einem Earnings Call bestätigte nämlich der Qualcomm-CEO Cristiano Amon jetzt, dass die meisten Galaxy-S24 mit Qualcomm-Chips kommen – aber eben nicht alle! Tatsächlich sagte er Folgendes:

We’re happy with our partnership with Samsung. There’s the upcoming launch of the GS24 [Galaxy S24]. We expect to have the majority share.

Hier könnt Ihr Euch den Earnings Call selbst reinziehen. Die entscheidende Passage beginnt etwa bei 38:55 Minuten:

Damit verpufft jetzt also die letzte Hoffnung derjenigen, die noch auf einen globalen Snapdragon-only-Verkaufsstart gehofft haben. Denn wo es einen "Majority Share" gibt, gibt es halt faktisch auch einen kleineren Anteil eines anderen Herstellers. Auch, wenn weder das Qualcomm-SoC noch das andere SoC explizit benannt wurden, dürfte jedem klar sein, dass es sich hierbei nur um den S8G3 und eben das neue Exynos-SoC handeln kann.

Ist für mich jetzt persönlich kein großer Downer, aber in der Samsung-Community dürfte sich die Begeisterung erfahrungsgemäß in Grenzen halten. Wir werden hier bei nextpit jedenfalls Augen und Ohren offenhalten, um in Erfahrung zu bringen, welche Geräte bzw. welche Märkte mit welchem Prozessor rechnen dürfen.

Was sagt Ihr dazu? Spielt das SoC des Geräts für Euch überhaupt eine so große Rolle? Macht Ihr tatsächlich Eure Kaufentscheidung von der Frage "Exynos oder Snapdragon" abhängig? Schreibt es uns in die Comments bitte!