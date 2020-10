Realme Buds Q im Test: Ohrwürmer für Schnäppchenjäger

Chinesische Hersteller wirbeln den Markenhimmel des Smartphone-Markts gerade gehörig durcheinander. So richtig ins Zeug legt sich beispielsweise der BBK-Konzern mit seinen Shooting-Star-Marken OnePlus, Oppo, Vivo und Realme. Letztere will Schnäppchenfüchse ansprechen. Daher wundert es auch nicht, dass die neuen True-Wireless-Kopfhörer Realme Buds Q zum Kampfpreis von nur ein paar Zehnern zu haben sind. Kann da aber qualitativ überhaupt was Gutes bei herumkommen? Der Test der Realme Buds Q hat mich verblüfft.

Fürs urbane Reisegepäck mögen die kompakten Maße angenehm sein, dem Tragekomfort ist die miniaturisierte Bauweise der Realme Buds Q nicht unbedingt zuträglich. In meinen Testerohren flippen die Knöpfe herum wie ein Kiesel in der Brandung. Das sich verjüngende Ende ist nicht flach genug, um sich als Finne in der Ohrmuschel fest verkeilen zu können. Dadurch lockern sich die Knöpfe nach mehreren Schritten oder Kaubewegungen, sodass ich den Sitz immer wieder korrigieren muss. Herausgefallen sind die Realme Buds Q während des Tests aber nie.

Realme Buds Q: Akku

An der Akkuleistung ist nichts auszusetzen. Die 40-mAh-Energiespeicher der Kopfhörer schaffen mit einer Ladung laut Hersteller bis zu 4,5 Stunden Musikspieldauer bei 50-prozentiger Lautstärke. Insgesamt stellt Realme maximal 20 Stunden Spielzeit in Aussicht, was bedeutet, dass der 400-mAh-Akku der Ladeschale 15,5 Stunden Reserve bietet. Erstaunlich, dass so hochkapazitative Akkus in so kleinen Gehäusen Platz finden. Die Realme Buds Q sind ausdauernder als so manch doppelt bis dreifach so teure Modelle.

In der eiförmigen Ladeschale werden die Ohrstöpsel aufgeladen. / © NextPit

Wie viel Power noch in den True-Wireless-Kopfhörern steckt, lest Ihr in der App von Realme oder im Bluetooth-Menü Eures Smartphones ab. An der Ladeschale befindet sich keine Anzeige für den Restladestand. Sie bietet auch keine Funktion für eine Schnelllaufladung. Und verkabeln lässt sich sie sich nicht per USB-C, sondern mit einem überholten Micro-USB-Stecker. Das sind allerdings verschmerzbare Zugeständnisse an den niedrigen Preis.