Realme GT im Test: Der letzte wahre Flaggschiff-Killer

Abgesehen von der Racing Yellow-Version aus veganem Leder ist das Design des Realme GT sehr konventionell. Was den Bildschirm anbelangt, so denke ich, dass er so ziemlich alle Kriterien erfüllt: AMOLED, 120 Hz, kein Curved-Display, hohe maximale Helligkeit ... Der Bildschirm ist definitiv eine der Stärken des Realme GT.

Leider hat uns Realme die schicke "Racing Yellow"-Version in veganem Leder nicht zur Verfügung gestellt. Mein Testmodell hatte eine klassische Glasrückseite in "Dashing Blue". Immer verfügt das Realme GT aber über einen AMOLED-Screen mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 1000 nits.

Leistung: Wurde der Snapdragon 888 gezähmt?

Das Realme GT wird von Qualcomms High-End-SoC Snapdragon 888 angetrieben. Es ist das erste Smartphone des Herstellers, das mit diesem Prozessor ausgestattet ist. Dennoch schafft es der Hersteller, die Hitzeprobleme des SoCs auf ein Minimum zu beschränken!

Hat mir gefallen:

die Leistung des Snapdragon 888

die Temperaturregelung

Hat mir nicht gefallen:

-

Bevor wir beginnen, sollten wir kurz über die Kontroverse rund um die Leistung des Realme GT reden. Denn die chinesische Version des Realme GT wurde im März von AnTuTu für drei Monate von seiner Plattform "verbannt". Als Grund nannte AnTuTu Vorwürfe des Betrugs und der Manipulation von Benchmark-Ergebnissen.

Zwar gibt's keinen Micro-SD-Steckplatz, allerdings profitiert Ihr von einem 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss. / © NextPit

Realme entgegnete, dass die Ergebnisse "echt waren und mit der aktualisierten Version" von AnTuTu erzielt wurden. Daraufhin setzte Antutu eine Frist, in der das Verhalten des Realme GT bei Benchmarks geändert werden musste. Andernfalls würde das Verbot dauerhaft sein. Da sich das Realme GT nun an der Spitze der aktuellen AnTuTu-Rangliste befindet, sieht es so aus als hätte sich das Problem geklärt. Dies ist eine Sünde, der sich in der Vergangenheit ohnehin ALLE Hersteller schuldig gemacht haben.

Realme GT Grafik-Benchmarks Benchmarks Realme GT Asus Zenfone 8 OnePlus 9 Xiaomi Mi 11 3D-Mark WildLife 5947 5753 5683 5702 3D Mark Wild Life Stresstest 5945 5825 5716 5697 Geekbench 5 (Einzel / Multi) 1116/3480 1124/3738 1119/3657 1085/3490 PassMark Speicher 25709 32247 32124 26.333 PassMark-Disc 107337 112318 115311 120.430

In Bezug auf die rohe Leistung schneidet das Realme GT sehr gut ab. Ich habe es gegen einige andere Flaggschiffe, oder "Vanilla-Devices" wie man auf Englisch sagt, antreten lassen. Das Asus Zenfone 8, das OnePlus 9 und das Xiaomi Mi 11 sind zwar teurer, gelten aber auch als erschwingliche Flaggschiffe im Vergleich zu ihren Pro- oder Ultra-Brüdern. Bei reinen Grafiktests im Benchmark 3DMark schneidet das Realme GT besser ab.

Wenn wir über Leistung sprechen, müssen wir aber auch das Temperaturmanagement und das Thermal Throttling berücksichtigen. Damit ist die Begrenzung der Leistung gemeint, mit denen Handys Hitzeschäden vorbeugen. In diesem Punkt bestand Realme darauf, sein Kühlsystem hervorzuheben, das auf einer Edelstahl-Dampfkammer basiert.

Die meisten Dampfkammern in Smartphones bestehen laut dem Hersteller aus Kupfer, einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Laut Realme ist Kupfer allerdings zu spröde und dadurch recht anfällig für Defekte. Die Effektivität beim Kühlen des Smartphones wird hierdurch wieder einschränkt.

Die Dampfkammer des Realme GT besteht zwar nach wie vor aus Kupfer, ist aber mit einer Schicht aus Stahl überzogen. Auch andere Schlüsselkomponenten sind mit mehreren Lagen Graphit beschichtet, was mittlerweile durchaus üblich ist.

Die Temperaturregelung ist effizient, aber bei langen Spielsitzungen macht sich das thermische Throttling bemerkbar / © NextPit

Um herauszufinden, wie gut das funktioniert, habe ich das Realme GT dem Wild Life Stress Test unterzogen. Dieser simuliert 20 Minuten lang eine intensive Gaming-Session. Wir können sehen, dass die Temperatur des Smartphones innerhalb von 20 Minuten von 32 auf 48 °C gestiegen ist. Das ist zwar warm, aber immer noch eine ganz normale Temperatur. Der Akku war nach dem Test 10 Prozent leerer und die Framerate schwankte zwischen 14 und 43 FPS.

Interessant ist, dass das Realme GT während der ersten 300 Sekunden des Tests (also 5 Minuten) ein konstantes Leistungsniveau halten konnte, während die Temperatur in die Höhe schoss. Erst als die Temperaturspitze erreicht wurde, begann die Framerate an Stabilität zu verlieren. Alle 100 Sekunden scheint sich das Smartphone zu verlangsamen und dann wieder zu beschleunigen.

In der Praxis lief Call of Duty: Mobile mit nahezu konstanten 60 FPS sehr flüssig, wobei alle Grafikoptionen auf Maximum eingestellt waren. Selbst nach einer Stunde Spielzeit hat mir das Smartphone nicht die Hände verbrannt. Von allen Smartphones, die ich seit Anfang 2021 getestet habe, haben nur die "Gaming"-Modelle dieses Kunststück geschafft.

40°C ist eine völlig normale Temperatur für Ihr Smartphone und hindert es nicht an einer guten Leistung / © NextPit

Insgesamt bietet das Realme GT trotz seines Preises eine absolute High-End-Leistung. Die Temperaturregelung ist ebenfalls sehr effektiv. Die Hardware ist definitiv ein Pluspunkt beim Realme GT.