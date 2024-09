Reolink Atlas PT Ultra im Test: Dank Riesen-Akku an die Überwachungskamera-Spitze?

Ihr sucht eine Sicherheitskamera für den Outdoor-Einsatz und wollt einen besonders großen Bereich überwachen? Dann bietet Reolink mit der Atlas PT Ultra eine neue WLAN-Kamera an, mit der Ihr Euch dank "Pan und Tilt" umschauen könnt. Welche smarten Funktionen die Kamera bietet, wie einfach die Einrichtung funktioniert und wie gut die Bildqualität ist, klären wir im nextpit-Test!

Zusammenfassung Kaufen Reolink Atlas PT Ultra Pro Sehr gute Bildqualität inklusive 360-Grad-Pan-and-Tilt

Einfache Installation und Einrichtung – ganz ohne Account und Cloud

Tolle Akkulaufzeit dank 20.000-mAh-Akku

Kompatibel zu Solar Panel 2 von Reolink Contra microSD-Karte in der Kamera nicht gesichert

Kaum Smart-Home-Features

Keine Speichermöglichkeit über Netzwerkspeicher Reolink Atlas PT Ultra Reolink Atlas PT Ultra: Alle Angebote

Design & Einrichtung Mit ihrem Pan-and-Tilt-Mechanismus und einer ausklappbaren WLAN-Antenne gehört die Altas PT Ultra zu den größten Sicherheitskameras, die wir bisher getestet haben. Dank ausreichendem Zubehör für die Anbringung an der Häuserwand sollte die Installation aber in wenigen Minuten gelingen. Die anschließende Einrichtung ist selbsterklärend. Schön zu sehen: Die Kamera ist nach IP65 gegen Wasser und Staub geschützt. Gefällt: Guter Abstand zur Wand für die Rundumsicht

Einfache Anbringung dank Aufsteck-Mechanismus Gefällt nicht: Nicht für die Nutzung auf Stativen oder Standfüßen vorgesehen

microSD-Karte sitzt frei zugänglich hinter einer Gummiklappe Für unseren Test hat uns Hersteller Reolink noch vor dem Launch der Atlas PT Ultra das Bundle mit dem "Solar Panel 2" geschickt, das wir bereits von der Argus 4 Pro kennen. Bei der Installation sollten also beide Geräte fest mit einer Häuserwand verschraubt werden. Hierfür legt Reolink die benötigten Schrauben, Dübel und eine Halterung für das Solar-Paneel mit in den Karton. Die Atlas PT Ultra hingegen kommt ohne Stativ aus, stattdessen wird eine Halterung an die Wand geschraubt, auf welche das Kameragehäuse aufgesteckt wird. Dank einem lichtstarken Objektiv braucht die Atlas PT Ultra keine Infrarotleuchten für die Nachtsicht. © nextpit Der Speaker sitzt an der Unterseite der Kamera und ist überraschend laut. © nextpit Der USB-C-Anschluss dient zum Aufladen – das Ladekabel des Solar-Paneels dichtet den Anschluss ab. © nextpit Schwierig: Der microSD-Steckplatz ist frei zugänglich. © nextpit Die Antenne soll für eine bessere WiFi-Reichweite sorgen. © nextpit Diese Lösung deutet schon darauf hin, dass es sich bei der Atlas PT Ultra eher um eine Outdoor-Sicherheitskamera handelt. Natürlich kann man die Kamera auch an Innenwänden anbringen, da sie aber etwa 18 cm aus der Wand ragt, ist sie für den Innenbereich recht klobig. Da ich den Außenbereich meiner Wohnung nicht überwachen darf, habe ich die Kamera in meinem Büro genutzt und mit einem Eigenbau-Mechanismus auf einem Bücherregal drapiert. Die Einrichtung der Atlas PT Ultra erfolgt über die Reolink-App, die es kostenlos für Android und iOS zum Download gibt. Per QR-Code wird eine erste Verbindung zur Kamera aufgebaut, anschließend verbindet man sie mit einem 2,4- oder 5-Ghz-WLAN-Netzwerk. Für eine bessere Sicherheit fordert Euch Reolink zudem dazu auf, die Kamera über ein Passwort zu schützen. So kann die Kamera nicht einfach auf einem anderen Handy per QR-Code eingerichtet werden. Zur Installation müsst Ihr zuerst diese Platte an die Wand schrauben. © nextpit Dann steckt Ihr die Kamera auf und schraubt die Kamera fest. © nextpit Schon hängt die Kamera und kann vergleichsweise einfach wieder abmontiert werden. © nextpit Diesen Sicherheitsanspruch vermisse ich wie schon bei der Argus 4 Pro bei der Positionierung der microSD-Karte. Ohne kostenpflichtiges Cloud-Abo sind microSD-Karten bei der Verwendung der Atlas PT Ultra essenziell. Denn hier werden die Videos gespeichert, die im schlimmsten Falle ja einen Einbrecher überführen sollen. Bei der Altas PT Ultra ist es aber möglich, die microSD-Karte ohne zusätzliches Werkzeug zu entnehmen.

App & smarte Funktionen Dank der Reolink-App wird das Smartphone zur Schaltzentrale für die Smart-Home-Überwachung. Dabei könnt Ihr die PT-Funktion der Kamera sowie deren Einstellungen anpassen sowie andere Geräte zum Netzwerk hinzufügen. Für einen monatlichen Aufpreis gibt's zudem eine Cloud-Anbindung. Bei der Smart-Home-Kompatibilität hält sich Reolink aber auch bei diesem Modell zurück. Gefällt: Einfache Bedienung

Gute Steuerung der PT-Funktion

Zusätzliche Sicherheit dank Kamerapasswort Gefällt nicht: Kaum Smart-Home-Funktionen

Extrem viele Benachrichtigungen, wenn man diese aktiviert

Alle Funktionen nur im Abo Die Reolink-App gibt's kostenlos für Android und iOS – und lässt sich erfreulicherweise auch ohne Account und ohne Cloud-Anbindung nutzen. Wer allerdings laufende Kosten mit der Reolink Atlas PT Ultra vermeiden will, der muss auf die Cloud-Speicherung über AWS-Server verzichten. In diesem Falle speichert die Reolink-Kamera Aufnahmen auf der internen microSD-Karte. Und über dessen Sicherheit habe ich eben schon gesprochen. Leider bietet Reolink keine Speicheroptionen bei anderen Cloud-Diensten oder auf Speicherlösungen, die sich im Heimnetzwerk befinden. Möglich ist das nur über den "Reolink Home Hub", der noch einmal 100 Euro zusätzlich kostet. Tippt Ihr darauf, könnt Ihr einige weitere Funktionen steuern. © nextpit Die PT-Funktion steuert Ihr über einen virtuellen Joystick. © nextpit Alle Aufnahmen könnt Ihr in der Playback-Ansicht noch einmal anschauen. © nextpit Alle Funktionen der Kamera findet Ihr in den Einstellungen. © nextpit Die Bedienung der Reolink-App überzeugte mich im Test allerdings. Es gibt eine Übersicht über alle eingerichteten Kameras, viele Einstellmöglichkeiten und eine auf Icons basierende Steuerung der Hauptfunktionen der Atlas PT Ultra. Hier gibt es ein Digipad, über das sich die Pan-and-Tilt-Funktion steuern lässt und eine Übersicht über die aufgezeichneten Videoclips. Ins Kamerabild selbst könnt Ihr hineinzoomen, was dank der 4K-Auflösung auch durchaus sinnvoll ist. Eher anstrengend wird's, wenn Ihr die Benachrichtigungen der Kamera auf Eurem Smartphone aktiviert. Innerhalb von 15 Minuten schickte mir die Reolink-App sage und schreibe 47 Benachrichtigungen, da ich mich im überwachten Raum aufgehalten habe. Zwar könnt Ihr das Sichtfeld einschränken und die Sensibilität einschränken – allerdings wäre es deutlich smarter, wenn die Kamera Personen im Sichtfeld als "anwesend" registrieren würde und dann nicht neu auslösen würde. Was mich bei der Atlas PT Ultra allerdings am meisten stört: Es gibt keine wirklichen Smart-Home-Funktionen. Nativ unterstützt die App lediglich eine Anbindung an die Google-Home-App. Und in diesem Falle könnt Ihr Euch das Kamerabild nur auf smarten Displays von Google anzeigen lassen. Automatisierungen oder sonstige Smart-Home-Funktionen sucht man vergebens. Das ist wirklich äußerst mau!

Bildqualität & Audio Reolink möchte vor allem bei der Bildqualität und bei der Akkulaufzeit neue Maßstäbe setzen. Während wir uns gleich auf den Akku stürzen, schauen wir uns die Videos der Überwachungskamera einmal an. Maximal löst die Atlas PT Ultra mit 4K auf, kommt dank einem besonders lichtstarken Objektiv ohne IR-Lampen aus und bietet bei Ereignissen eine spannende Pre-Capture-Funktion. Das Potenzial des PT nutzt Reolink aber zu wenig aus. Gefällt: Sehr hohe Bildqualität mit farbiger Nachtsicht

Pre-Capture-Funktion durchaus sinnvoll

Erkennungs-Features auch ohne Abo

2-Wege-Audio Gefällt nicht: PT bietet nur wenig Automatismen

Infrarot-Lampen wären bei absoluter Dunkelheit von Vorteil

Dedizierter Bewegungsmelder wäre sinnvoll Die kompakte Reolink Argus 4 Pro überzeugte uns im Test bereits mit einer sehr guten Bildqualität und einer farbigen Nachtsicht. Die XYZ Technologie integriert der Hersteller nun auch in die Atlas PT Ultra. Dabei sollen ein besonders lichtstarkes Objektiv mit einer Offenblende von f/1 und ein 1/1,8" großer Sensor dafür sorgen, dass Infrarotlampen für die Nachtsicht überflüssig werden. Diese Rechnung geht durchaus auf, wenn ein wenig Restlicht vorhanden ist. In diesem Falle holt die Atlas PT Ultra sogar Farben aus der Dunkelheit, schaltet in den meisten Fällen aber einen Flutscheinwerfer dazu. Dieser kann – zusammen mit einem akustischen Signal - bereits für einen guten Abschreckungs-Effekt sorgen. Allerdings erkennt die Atlas PT Ultra nur Bewegungen, die sich innerhalb des Sichtfeldes der Kamera befinden. Bildqualität mit aktiviertem Flutlicht © nextpit Bildqualität bei völliger Dunkelheit. © nextpit Bildqualität ohne Flutlicht bei externer Lichtquelle. © nextpit So wäre es durchaus clever, noch einen dedizierten Bewegungsmelder in die Kamera zu integrieren. Bei einer erkannten Bewegung könnte die Kamera das gesamte Sichtfeld abfahren und nach Bewegungen im Bild suchen. So ließe sich die PT-Funktion möglichst effektiv ausnutzen. Reolink versäumt es aber letztendlich ein wenig, dieses Feature sinnvoll in die App zu integrieren. Während es eine Fernsteuerung mit anpassbarer Geschwindigkeit, festgesetzte Monitoring-Punkte und eine Grundposition gibt, in welche die Kamera automatisch zurückfährt, fehlt es mir an Automatismen. So wäre es praktisch, wenn die Kamera automatisch bestimmte Punkte abfahren könnte oder von alleine von rechts nach links schwenkt. So ließe sich auch die Bewegungserkennung der Kamera optimal ausnutzen. Denn die Reolink Atlas PT Ultra kann ohne zusätzliches Abo Personen, Fahrzeuge und weitere Motive erkennen. Auf Wunsch schickt sie mir dann Benachrichtigungen aufs Smartphone, sodass ich das Kamerabild überprüfen kann. Dank integriertem 2-Wege-Audio ließe sich dann etwa mit Postboten kommunizieren, auch wenn ich gerade auf der Arbeit bin. Um auf einer positiven Note zu enden und zur Akkulaufzeit überzugehen: Reolink spendiert der Atlas PT Ultra eine Pre-Capture-Funktion. Dabei kann sie das Videobild 10s vor erkannten Bewegungen speichern. Alternativ eignet sich die Kamera aber auch zur Daueraufzeichnung.

Akku und Aufladen Mit einem gewaltigen 20.000 mAh großen Akku soll die Atlas PT Ultra der neue Champion unter den akkubetriebenen Sicherheitskameras werden. Dadurch soll eine Daueraufzeichnung von 8 Tagen bei 12 h täglicher Nutzung möglich sein. Aufgeladen wird entweder an der Steckdose oder über ein optionales Solar-Paneel. Letzteres soll einen Tag Akkulaufzeit bei nur 10 Minuten Sonneneinstrahlung ermöglichen. Gefällt: Lange Akkulaufzeit dank 20.000-mAh-Akku

Kompatibel mit "Reolink Solar Panel 2" Gefällt nicht: Nicht für feste Stromverbindungen vorgesehen In meinem Testzeitraum musste ich mir immer wieder aktiv ins Gedächtnis rufen, dass die Atlas PT Ultra eine akkubetriebene Überwachungskamera ist. Dabei habe ich sie mit dem "Solar Panel 2" betrieben, welches ich hinter mein Bürofenster gestellt habe. Auch wenn das Solarpaneel nicht viel Sonne abbekommen hat, blieb der Akkustand konstant bei etwa 40 Prozent stehen. Da das Zubehörteil einen zusätzlichen Tag Akkulaufzeit bei nur 10 Minuten Sonneneinstrahlung bieten soll, denke ich, dass Ihr Euch im Sommer keine Sorgen um die Batterie machen müsst. Das 6W starke Solarpaneel von Reolink ist auch mit der Atlas PT Ultra kompatibel – kostet aber extra! / © nextpit Und auch im Winter sollte sich dank des großen Akkus eine gewisse Sorglosigkeit einstellen. Dass Reolink die Akkulaufzeit bei der Daueraufzeichnung mit 8 Tagen angibt, dabei aber davon ausgeht, dass man die Kamera nur 12 h am Tag verwendet, finde ich irreführend. Rechnerisch sollte die Kamera bei einer Rundum-Überwachung aber immerhin vier Tage lang durchhalten. Affiliate Angebot Reolink Solar Panel 2 Etwas umständlich ist die Aufladung der Überwachungskamera. Wie bei der Argus 4 Pro ist es eher unpraktisch, die Kamera dauerhaft mit Strom zu versorgen. Ein entsprechendes Netzteil mit Spezialkabel, das wie das Kabel des Solar-Panels die Wasserdichtigkeit sicherstellt, bietet der Hersteller nicht an. Und somit muss man die Kamera zum Aufladen immer wieder abschrauben und wieder aufschrauben.