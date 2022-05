Samsung Freestyle im Test: Überall-Entertainer mit Macken

Mit dem Freestyle versucht Samsung das Konzept "Beamer" neuzudenken. Denn während Ihr herkömmliche Modelle am besten fest ins Wohnzimmer installiert und nach der Einrichtung nie wieder bewegt, sollt Ihr den Freestyle mitnehmen. Im Test klappt das hervorragend, dennoch ist Samsungs 1.000-Euro-Gadget noch nicht ganz zu Ende entwickelt.

Abseits dieser Negativpunkte zeigt sich der Freestyle aber als tolles Konzept für Überall-Entertainment. Dabei ist das Aufstellen deutlich einfacher als bei herkömmlichen Mini-Beamern und die integrierten Lautsprecher tatsächlich nutzbar. Dass im Freestyle zudem ein Smart-TV und ein ambientes Raumlicht Platz finden, ist wirklich klasse. Ein eingeschränkter Kauftipp also, wenn Ihr ein gutes Angebot findet.

Design & Verarbeitung

Der Samsung Freestyle sieht anders aus als herkömmliche Mini-Beamer. Denn Samsung weicht von einer Kastenform ab und packt Projektor, Lautsprecher und Smart-TV-Hirn in einen Zylinder. Dieser sitzt auf einem 180-Grad-Scharnier, wodurch der Freestyle zum flexibelsten Beamer der Welt wird. Eine IP-Zertifizierung und eine Schutzhülle im Lieferumfang wären aber wünschenswert.

Die Gummihülle des Freestyle könnt Ihr mit anderen Farben tauschen. / © NextPit

Gefällt:

Cooles und sehr funktionales Design

Austauschbare Gummihülle

Stabiler Stand auf den meisten Untergründen

Gefällt nicht:

Schutzhülle optional und mit 59 Euro zu kostspielig

Viel zu wenig Anschlüsse

Schwierige Position der Knöpfe

Das Design des Samsung Freestyle lässt sich am besten anhand von Bildern beschreiben, denn es ist herrlich unkonventionell. Der Mini-Beamer besteht aus einem Standfuß samt 180-Grad-Scharnier und einer Haupteinheit, die Projektor, Lautsprecher und sonstige Hardware enthält. An der Vorderseite findet Ihr einige Touch-Buttons und an der linken Seite zwei Anschlüsse – USB-C zur Stromversorgung und Mini-HDMI.

Habt Ihr schon einmal einen Beamer benutzt, wisst Ihr, dass das zu wenig ist. Denn Ihr benötigt einen optionalen Adapter, um Hardware wie Blue-Ray-Player oder Euer Notebook an den Samsung Freestyle anzuschließen. Ebenfalls schade ist, dass der USB-C-Stecker kein Thunderbolt unterstützt und Ihr Laptops also nicht per USB-C anschließen könnt.

Die Anschlüsse des Samsung Freestyle sind leider zu wenig. / © NextPit

Im Testzeitraum ebenfalls nervig ist die Positionierung der Buttons auf der Vorderseite des Beamers. Hierbei handelt es sich um berührungsempfindliche Flächen, die während des Betriebs schwer erkennbar sind, da Euch eine superhelle LED-Lampe ins Gesicht leuchtet. Am besten verliert Ihr also die beiliegende Fernbedienung nicht, die der Apple-TV-Remote ähnelt und insgesamt einen guten Job macht.

Während die Fernbedienung beiliegt, müsst Ihr Euch für Außeneinsätze eine Schutzhülle dazukaufen. Diese ist mit 59 Euro ziemlich kostspielig, dafür aber echt hochwertig. Werdet Ihr draußen von einem Regenschauer überrascht, solltet Ihr den Mini-Beamer schnell hineinpacken, denn einen Schutz gegen Wasser und Staub bietet er nicht.