Samsung Galaxy A22 5G im Test: Wie gut ist das Billig-S21?

Auch wenn für teure Handys viel mehr geworben wird, sind Mittelkasse-Modelle die heimlichen Stars der Ladenregale. Das hat Samsung schon vor einiger Zeit verstanden und bietet im Jahr 2021 viele Midranger an. Zu einem Preis ab 250 Euro bekommt Ihr derzeit das Galaxy A22 5G im Netz. Und im Testbericht zeigt sich, dass Samsung selbst die besten Alternativen im Angebot hat.

Bewertung

Pro Schöne Verarbeitung

Flüssige Performance

Kopfhöreranschluss

Große Akkukapazität Contra Nicht im 4-Jahres-Update-Plan enthalten

Mono-Speaker, den man schnell verdeckt

Nur mit LC-Display

Quick-Charging nur mit 15 Watt

Design & Display: Wenig Samsung-Stärken Das Galaxy A22 5G bietet einen 6,6 Zoll großes LC-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Durch das große Display wächst das Gehäuse auf 167,2 x 76,4 x 9,0 Millimeter an – das Gewicht liegt bei genau 203 Gramm. Die Rückseite ist aus Polycarbonat, und das Gleiche gilt auch für die Ränder des Smartphones. Auf eine IP-Zertifizierung müsst Ihr verzichten. Hat mir gefallen: Solide zusammengeschraubt

Helles Display mit 90 Hertz

3,5-Millimeter-Klinkenanschluss Hat mir nicht gefallen: Keine OLED-Technologie

Ziemlich rutschig ohne Hülle

Mono-Lautsprecher wird schnell verdeckt🤮

Schwammiger Vibrationsmotor 🤮 Optisch erinnert mich das Samsung Galaxy A22 5G in der weißen Farbvariante an das Galaxy S21 5G. Denn bei beiden Geräten kommt das gleiche, weiße Material auf der Rückseite zum Einsatz. Das Polycarbonat beim A22 5G wirkt aber ein wenig hohler als beim teureren Modell. Hinzu kommt, dass Samsung hier auch auf einen Rahmen aus Plastik setzt. Insgesamt geht die Verarbeitung des Handys allerdings in Ordnung. Neben der guten Verarbeitung ist Samsung bekannt für ausgezeichnete Displays. Das Galaxy A22 5G bietet lediglich ein LC-Display, dafür aber mit einer hohen Bildwiederholrate von 90 Hertz. Die Auflösung beträgt 1.080 x 2.400 Pixel, und die Bildschirminhalte werden von einer Wassertropfen-Notch am oberen Bildschirmrand unterbrochen. Hier bieten andere Modelle in derselben Preisklasse bereits eine moderne Punch-Hole-Variante. Das A22 5G (links) kommt mit einer Wassertropfen-Notch. Rechts seht Ihr übrigens das Oppo 54 5G. / © NextPit Trotz der LC-Technologie überzeugt das Display des Galaxy A22 5G im Alltag. Es ist hell genug, um auch in der Sonne abgelesen zu werden. Und auch gut genug kalibriert, um Bildschirminhalte farbtreu und realistisch abzubilden. Der Fingerabdrucksensor sitzt beim A22 5G übrigens nicht unter dem Display. Er sitzt in bequemer Position am rechten Bildschirmrand. Noch ein paar Dinge, die in Testberichten meiner Meinung nach viel zu kurz kommen: Der Vibrationsmotor ist sehr schwammig und macht beim Tippen keinen Spaß. Bemängeln muss ich auch den Mono-Speaker, der zwar laut und kraftvoll ist, aber beim horizontalen Festhalten des Handys zu schnell abgedeckt wird. Eine IP-Zertifizierung vermisse ich ebenfalls beim A22 5G. Schade!

Software: Profitiert nicht von der 4-Jahres-Policy Das Galaxy A22 5G läuft ab Werk mit Android 11! Ein Update auf das nächste Android-Betriebssystem ist zwar geplant, allerdings müsst Ihr als Käufer:innen des A22 5G noch voraussichtlich bis Juli 2022 darauf warten. Das ist ein Makel, den ich in diesem Testbericht keinesfalls unerwähnt lassen wollte. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Kehrseite, wenn wir auf die Software schauen. Denn Samsung hat im Jahr 2021 für Schlagzeilen gesorgt, indem der Hersteller unzähligen Smartphones vier Jahre an Sicherheits-Updates versprochen hat. Ein kluger Schachzug, auch wenn in Wahrheit sehr viele günstige Handys nur alle halbe Jahre einen neuen Sicherheits-Patch bekommen. Das Galaxy A22 5G profitiert von dieser neuen Policy nicht – zumindest nicht offiziell. In der Liste, die Samsung veröffentlicht hat, taucht das Smartphone nicht auf. Ebenfalls sehr merkwürdig: Das Handy kommt mit genau einer vorinstallierten App – und zwar mit dem Social-Media-Netzwerk "TikTok". Eine App, die dafür bekannt ist, mit Nutzungsdaten nicht gerade sorgsam umzugehen. Ein fader Beigeschmack, den Ihr am besten direkt deinstallieren solltet. Es sei denn, Ihr mögt TikTok. Dann wird dieser Nachteil natürlich zum großen Vorteil!

Performance: Ausreichend Leistung mit 5G-Bonus Im Galaxy A22 5G arbeitet ein MediaTek Dimensity 700 5G und somit eines der beliebtesten Mittelklasse-5G-SoCs des Jahres 2021. Die Achtkern-CPU taktet dabei mit 2,2 und 2 Gigahertz, aufgeteilt in Effizienz- und Performance-Cluster. Die Kerne arbeiten mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und wahlweise 64 oder 128 Gigabyte internem Speicher zusammen. NFC ist mit an Bord, und der Speicher ist per microSD-Karte erweiterbar. Hat mir gefallen: Solide Alltags-Performance

NFC für digitales Bezahlen mit an Bord

Erweiterbarer Speicher Hat mir nicht gefallen: Nur 4 Gigabyte Arbeitsspeicher

Keine Unterstützung für 5G-Bänder "n3", "n1" und "n28"

Knapp 18 Gigabyte Speicher durch OneUI belegt In der Smartphone-Mittelklasse könnt Ihr im Jahr 2021 die Unterstützung für das neue Mobilfunknetz und eine flüssige Alltags-Performance erwarten. Darüber hinaus sollten auch alle gängigen Mobile Games mit längeren Ladezeiten und geringen Grafikeinstellungen spielbar sein. Diese Anforderungen erfüllt das Galaxy A22 5G, wenn auch einige nur knapp. Das A22 5G (links) zieht das Oppo A54 5G in puncto Leistung ab! / © NextPit Der genutzte MediaTek Dimensity 700, der unter anderem im Redmi Note 10 5G zum Einsatz kommt, öffnet Apps mit kurzen Ladezeiten. Wie immer empfehle ich Euch allerdings, die Animationen in den Entwicklereinstellungen herunterzustellen, um die Performance ein wenig knackiger zu machen. Mobile Games wie Call of Duty: Mobile oder das neue PUBG: New State laufen mit geringen Grafikeinstellungen flüssig. Im Benchmark schlägt das A22 5G vergleichbare Modelle wie das Oppo A54 5G. Zu bemängeln gibt es beim A22 5G allerdings auch einiges. Während ich mich über die Unterstützung von NFC gefreut habe, fällt der Arbeitsspeicher mit 4 Gigabyte zu gering aus. Gerade beim Multitasking und wenn zusätzliche Apps installiert sind, werdet Ihr diesen vermissen. Darüber hinaus sind knapp 18 Gigabyte des ohnehin schon knappen Speichers durch das Betriebssystem belegt. Auch wenn das Handy microSD-Karten unterstützt, ist deren Verwendung immer ein wenig umständlicher als nativer Gerätespeicher. Mit Blick auf die unterstützten 5G-Bänder fällt zudem auf, dass das Handy die in Deutschland verwendeten Bänder "n3", "n1" und "n28" nicht unterstützt. Das in Deutschland verbreitetste 5G-Band "n258" wird allerdings unterstützt.

Kamera: Triple-Kamera mit vielen Tücken Auf der Rückseite des Galaxy A22 5G sitzt eine Triple-Kamera, die mit maximal 48 Megapixeln auflöst. Die Sensoren bestehen dabei aus einem Hauptsensor, einer Ultraweitwinkelkamera mit 5 Megapixeln und einer Tiefenkamera mit 2 Megapixeln. Selfies nehmt Ihr über eine 8-Megapixel-Kamera auf. Hat mir gefallen: Schärfe der Hauptkamera

Für Samsung schön neutrale Farbwiedergabe

Guter Porträtmodus Hat mir nicht gefallen: Ultraweitwinkelkamera überzeugt nur sehr wenig

Nachtaufnahmen in dunklen Bereichen stark vermatscht

Zoomen solltet Ihr lieber nicht Samsungs teure Handys gehören zu den besten Kamera-Smartphones auf dem Markt. Das liegt an einer Mischung aus hochwertigen Kameras und sehr guter Software. Dadurch ergeben sich ein paar Vorteile, die auch bis in die Einsteiger-Klasse und somit auf das Galaxy A22 5G heruntertröpfeln. In unserer neuen schicken Bildergalerie könnt Ihr Euch die Testfotos anschauen, zu denen ich nachfolgend noch ein bisschen etwas schreibe. Das Galaxy A22 5G bietet auf den ersten Blick eine gute Schärfe. © NextPit Um hochauflösende Aufnahmen zu erstellen, gibt es einen 48-Megapixel-Modus. © NextPit Tagsüber sind die Aufnahmen hell und bieten Samsung-untypisch eher nüchterne Farben. © NextPit Wieder mal beeindruckend bei Samsung: Der Porträtmodus. © NextPit Hier startet die Zoom-Strecke mit Ultraweitwinkel ... © NextPit ... 1-facher Vergrößerung ... © NextPit ... 2-facher Vergrößerung ... © NextPit Und 10-facher Vergrößerung ... © NextPit Die Ultraweitwinkelkamera vermatscht viele Bildbereiche total. Eher ein Notbehelf. © NextPit Die Selfie-Kamera bietet eine eher mittelmäßige Schärfe. © NextPit Dafür profitiert Ihr hier vom sehr guten Porträtmodus. © NextPit Nachts könnt Ihr Aufnahmen mit einem speziellen Nachtmodus erstellen. Die hellen Bereiche sind knackscharf, die dunklen leider recht katastrophal. © NextPit In fast vollständiger Dunkelheit holt das A22 5G noch ein paar Farben heraus. Die Schärfe lässt jedoch zu Wünschen übrig. © NextPit Die Aufnahmen der Hauptkamera überraschten mich mit einer für Samsung eher untypischen, neutralen Farbwiedergabe. Die Schärfe ist für ein Handy mit 300-Euro-Preisschild sehr gut, und das, obwohl es in Berlin zum Zeitpunkt des Tests kaum Licht gab. Das Galaxy A22 5G erreicht das durch Pixel-Binning. Die nativen 48 Megapixeln des Sensors werden dabei auf 12 Megapixel heruntergerechnet. In den Einstellungen könnt Ihr das auch ausschalten – dabei steigt die Auflösung und der Bedarf an Speicherplatz. Schärfer sind die Aufnahmen dabei aber nicht wirklich. Die Ultraweitwinkelkamera stinkt im Test ziemlich ab. Zwar ist der erweiterte Blickwinkel bei vielen Motiven sehr praktisch, die Qualität überzeugt allerdings nicht. Beim Foto meiner Haustür sind die dunklen Bereiche ziemlich katastrophal. Das Gleiche gilt für den Nachtmodus, der das Motiv zwar gut aufhellt, aber auch hier kaum Details übrig lässt. Insgesamt haben Nachtaufnahmen einen schlimmen, digitalen Matsch-Schleier. Dafür bin ich mal wieder ein Fan von Samsungs Porträtmodus! Dieser erzeugt ein präzises und natürliches Bokeh, und das selbst dann, wenn kein Mensch im Bild ist. Zu guter Letzt noch ein wenig Kritik zu den Zoom-Fähigkeiten des Handys: Zoomen solltet Ihr lieber lassen – die digitale Vergrößerung reicht zwar bis 10-fach, die Bildqualität leidet dabei aber ziemlich. Der Rabe hat nicht mehr viel mit einem Raben zu tun. Tut mir leid! Videoaufnahmen kann das Galaxy A22 5G auch – dabei stehen Euch maximal 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde zur Verfügung. Das ist selbst in der Smartphone-Mittelklasse schon echt antiquiert und hier sollte Samsung unbedingt mal an einem Upgrade arbeiten. Insgesamt ist die Kamera des A22 5G ziemlich mittelmäßig. Für denselben Kurs gibt es bei Google oder bei Xiaomi deutlich bessere Kamerasysteme. Das heißt aber nicht, dass Ihr mit dem A22 5G nicht ein paar schöne Schnappschüsse aufnehmen könnt. Überzeugt Euch das Gesamtpaket, geht die Kameraqualität in Ordnung.

Akku: Viel mAh, wenig Watt Im Galaxy A22 5G sitzt ein Akku mit einer Kapazität von 5.000 Milliamperestunden. Das ist fast schon Standard in der Smartphone-Mittelklasse, und sorgt wie gewohnt für Laufzeiten von über zwei Tagen. Während viele Konkurrenten mit schnellem Quick-Charging protzen, müsst Ihr Euch beim Samsung-Modell allerdings mit nur 15 Watt zufrieden geben. Dementsprechend lang sind die Ladezeiten dadurch. Hat mir gefallen: Große Akkukapazität Hat mir nicht gefallen: Lange Ladezeiten

Kein Wireless-Charging Wurde die Akkukapazität von Samsung-Handys in der Vergangenheit häufig bemängelt, hat der Hersteller gut nachgelegt. Das Galaxy A22 5G kommt mit 5.000 Milliamperestunden und liegt so mit vielen Midrangern gleich auf. Die Laufzeit liegt bei soliden zwei Tagen, so wie wir es in dieser Preisklasse inzwischen gewohnt sind. Ist das Smartphone nach diesen zwei Tagen leer, müsst Ihr allerdings ein wenig Zeit einplanen. Das Aufladen dauerte im Test mit dem mitgelieferten Netzteil gute zwei Stunden. Das liegt am lahmen Quick-Charging, das lediglich mit 15 Watt läuft. Hier liegt das A22 5G deutlich hinter der Konkurrenz. Auf Wireless-Charging oder sonstige Komfort-Features müsst Ihr leider verzichten.

Samsung Galaxy A22 5G: Technische Daten Datenblatt des A22 5G Produkt Samsung Galaxy A22 5G Abbildung Display 6,6 Zoll LC-Display mit 90 Hertz | 1.080 x 2.400 Pixel Leistung MediaTek Dimensity 700 5G | 4GB RAM Speicher 64 GB Kamera 48 MP, f/1.8

5 MP, f/2.2, 115°, 1/5.0"

2MP, f/2.4 Selfie-Kamera 8 MP, f/2.0 Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 3,5-Millimeter-Klinke NFC Ja Fingerabdrucksensor Im An-Knopf Akku 5.000 mAh, Quick-Charging mit 15 Watt Zum Angebot*