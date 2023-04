Samsung Galaxy S23: Enhance-X-App mit KI-Unterstützung verfügbar!

Samsung bringt weitere Apps und Dienste auf den Markt, die sich auf das maschinelle Lernen und die KI-Fähigkeiten des Smartphones stützen. Die neueste Ergänzung ist die Galaxy-Enhance-X-App. Im Grunde die gleiche Fotobearbeitungs-App wie im letzten Jahr , nur diesmal in einer aktualisierten Version, mit besseren Bearbeitungsfunktionen und zunächst exklusiv für das Galaxy S23 , S23 Plus und dem Galaxy S23 Ultra (Test) .

Next Pit TV

Galaxy-Enhance-X-App verfügbar

Obwohl das Samsung-Galaxy-S23-Trio eines der besten Kamera-Smartphones ist, kann es vorkommen, dass einige Aufnahmen unscharf oder die Motive nicht gut beleuchtet sind. Ihr habt jedoch die Möglichkeit, sie mit den integrierten Bearbeitungswerkzeugen in der Galerie oder in einer separaten Bearbeitungsanwendung zu retuschieren. Für die Galaxy-S23-Geräte bietet Samsung jedoch mit der Galaxy-Enhance-X-App noch umfangreichere Effekte an.

HDR-Effekt hinzufügen oder Schatten aus einem Foto entfernen

Die App enthält eine Handvoll Steuerelemente und Funktionen wie HDR und Hochskalieren der Bildauflösung für komprimierte heruntergeladene Bilder, die Ihr in der Galerie nicht findet. Das Magic-Tool zum Beispiel ist ein Ein-Klick-Tool zum Verbessern von Fotos, das automatisch die Unregelmäßigkeiten in einem Foto erkennt und anschließend die notwendigen Anpassungen und Korrekturen vornimmt.

Es gibt auch eine Option zum Bearbeiten von Schatten, der unerwünschte dunkle Bereiche reduziert oder ganz beseitigt. Die Moiré- oder Wellenmuster-Verbesserung hat eine ähnliche Funktion wie die Funktion zum Entfernen von Schatten, entfernt aber stattdessen die vertikalen oder horizontalen Linien aus den Bildern, die unter Umständen von Eurem Laptop oder Fernsehbildschirm aufgenommen wurden.

Die Samsung Galaxy-Enhance-X-App verfügt über KI-basierte Bearbeitungswerkzeuge wie den One-Tap-Magic-Effekt, das Hochskalieren der Bildgröße sowie den Wellenlinien- und Schattenentferner. / © Samsung

Ähnlich wie andere Bearbeitungs-Apps – siehe Google Fotos oder Snapseed – verfügt auch die Galaxy-Enhance-X-App über eine Vorschaufunktion. Die Nutzer:innen können die hinzugefügten Effekte eines bearbeiteten Fotos sehen und es mit einem unbearbeiteten Foto vergleichen.

Verfügbarkeit der Galaxy-Enhance-X-App

Die App befindet sich noch in der Beta-Phase, aber Samsung hat in einem Blog-Beitrag bereits erklärt, dass die App im Galaxy Store für die Galaxy-S23-Smartphones zum Download bereitsteht. Außerdem ist geplant, die Kompatibilität mit dem Samsung Galaxy S22 (Ultra) in einer zukünftigen Version der App zu erweitern. Da die Anwendung möglicherweise eine bestimmte Hardware oder einen bestimmten Chipsatz erfordert, ist unklar, ob auch ältere Galaxy-Smartphones unterstützt werden.

Liste der Samsung-Handys, die mit der neuen Galaxy-Enhance-X-App kompatibel sind:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Bitte nur mit 256 GB kaufen! Zur Geräte-Datenbank

Welche Fotobearbeitungs-App benutzt Ihr? Habt Ihr andere Vorschläge, die besser sind als Galaxy-Enhance-X-App? Teilt sie uns gern im Kommentarbereich mit.