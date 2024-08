Das Samsung Galaxy S24 (Test) ist bereits seit einigen Monaten auf dem Markt. Der Vorgänger, das Samsung Galaxy S23, bietet Euch allerdings nicht unbedingt weniger, für einen geringeren Preis. Vor allem dann nicht, wenn Ihr Euch das Smartphone von 2023 für gerade einmal 14,99 Euro monatlich abgreifen könnt. Möglich macht das Angebot gerade MediaMarkt mit einem Handyvertrag im Telefónica-Netz.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Mit Super Select S | 10 GB Datenvolumen | 4G/LTE | 24 Monate Laufzeit | max. 50 MBit/s | 30 Euro Wechselbonus Tarifvergleich

Auch im Jahr 2024 noch interessant – Samsung Galaxy S23 im Kurz-Check

Das Samsung Galaxy S23 (Test) zeichnet sich unter anderem durch seine gute Haptik in Verbindung mit einem Top-Display aus. Der 120-Hz-Bildschirm misst 6,1 Zoll und bietet eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Das performante Smartphone arbeitet mit einem Snapdragon 8 Gen 2, der 8 GB RAM und (in diesem Fall) 128 GB Flash-Speicher bietet. Auch die 50-MP-Hauptkamera, sowie die 12-MP-Ultraweitwinkel- und 10-MP-Telekamera können definitiv überzeugen.

Das Samsung Galaxy S23 ist die Standardvariante des Flaggschiff-Trios von 2023. / © nextpit

Schade ist, dass der Akku des S23 sehr langsam lädt. Dem Alter geschuldet setzt Samsung beim S23 auf einen UFS-.3.1-Speicher und auch bei der Update-Politik war im Jahr 2023 noch nicht die Rede von sieben Jahren. Somit erwarten Euch hier insgesamt vier Android-Versionen und für Jahre lang Sicherheitspatches. Seid Ihr auf die Galaxy AI (Test) aus, können wir Euch allerdings beruhigen. Die künstliche Intelligenz ist auch auf dem S23 verfügbar.

Sparen dank der Tarifsensation bei MediaMarkt

Derzeit findet die Tarfisensation von MediaMarkt statt. Dadurch könnt Ihr Euch nicht nur einen Trade-In-Bonus sichern, sondern erhaltet bei bestimmten Angeboten auch einen Sofortbonus über 100 Euro. So auch bei den beiden Tarif-Varianten mit dem Super Select S oder der Telefónica Allnet Flat von Freenet. Ersterer bietet Euch 10 GB Datenvolumen, maximale 50 MBit/s im Download und den 4G-Mobilfunkstandard. Die Freenet-Variante hat 25 GB im 5G-Netz der Telefónica im Schlepptau und eine Download-Bandbreite von ebenfalls 50 MBit/s.

Beide Angebote kosten Euch jeweils 14,99 Euro monatlich, sowie einmalig 29 Euro für das S23. Hinzu kommt bei der hauseigenen MediaMarkt-Version von Super Select noch eine Anschlussgebühr von 29,99 Euro und noch einmal 4,95 Euro für den Versand, sowie ein Wechselbonus über 30 Euro. Diese Gutschrift entfällt beim Freenet-Tarif und darüber hinaus müsst Ihr mit 39,99 Euro als Bereitstellungspreis rechnen.

Freenet Allnet-Flat Super Select S Netz Telefónica Telefónica Datenvolumen 25 GB 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G/LTE 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 € 14,99 € Einmalige Gesamtkosten 73,94 € 63,94 € Gesamtkosten (24 Monate) 433,70 € 423,70 € Wechselbonus - 30,00 € Reguläre Gerätekosten 523,95 € 523,95 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,76 € ~ 5,43 € Zum Angebot*

Die Tarifkosten sind in beiden Fällen identisch. Durch den Sofortbonus von 100 Euro zahlt Ihr gerade nur 29 Euro für die Smartphones, statt der regulären 129 Euro. In beiden Fällen spart Ihr monatlich effektiv Geld, da das Samsung Galaxy S23 im Netz derzeit mindestens 523,95 Euro kostet, Ihr bei MediaMarkt aber deutlich günstiger wegkommt. Den größten Unterschied macht jedoch der Wechselbonus in der Super-Select-Variante, wodurch Ihr hier noch mehr sparen könnt.

Ist Euch jedoch der Zugang zum 5G-Netz und ein höheres Datenvolumen wichtiger, macht Ihr auch beim Freenet-Deal nichts verkehrt. Muss es also nicht immer die neueste Technologie sein, könnt Ihr Euch jetzt einen spannenden Deal zum Samsung Galaxy S23 sichern, dass sich auch im Jahr 2024 noch immer lohnt. Noch ein Hinweis: Das Angebot selbst findet Ihr auf der Aktionsseite von MediaMarkt zur Tarifsensation* ganz unten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy S23 auch in diesem Jahr noch interessant für Euch? Lasst es uns wissen!