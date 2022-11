Samsung Galaxy S23 Ultra: Lichtmodus erhöht die Akku-Laufzeit

Next Pit TV

Der Lichtmodus ist ein neues Leistungsprofil, das mit dem Samsung Galaxy Z Fold 4 eingeführt wurde. Laut dem Informationen des Tippgebers "Ice Universe", will Samsung diese Funktion auch in die Galaxy-S23-Serie integrieren. Die Quelle fügt hinzu, dass sich der Lichtmodus von einem Energiesparmodus unterscheidet, weil er die Verarbeitungsgeschwindigkeit der CPU verringert und so die Bildschirmlaufzeit verlängert.

Überraschenderweise hat der Energiesparmodus keine Auswirkungen auf die Leistung von Spielen, da der von Samsung entwickelte "Game Booster" diese Aufgabe übernimmt. Auf dem Galaxy Z Fold 4 können die Nutzer:innen in den Einstellungen unter dem Leistungsprofil zwischen dem Standard- und dem Licht-Modus wählen. Es ist unklar, ob die gleiche Schnittstelle auch auf dem Galaxy S23 Verwendung findet, wenn der Lichtmodus aktiviert wird.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold4 5G Mobiltelefon ohne SIM-Karte Android Klapp-Smartphone 256 GB, Phantom Black, inkl. 36 Monate Herstellergarantie Zur Geräte-Datenbank

Galaxy S23 mit größerem Akku und effizienterem Chipsatz

Das Samsung Galaxy S23 (Ultra) entwickelt sich zu einem echten Akku-Kraftpaket. Frühere Leaks deuteten darauf hin, dass die Akkukapazitäten sowohl des Galaxy S23 als auch des Galaxy S23 Plus deutlich größer sein werden. Es wird spekuliert, dass das Basismodell einen 3.900 mAh starken Akku verbaut hat, während die Plus-Variante mit maximalen 4.878 mAh deutlich größer sein soll.

Es wird erwartet, dass Samsung-Galaxy-S23-Serie von dem effizienteren und schnelleren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 profitieren wird. Laut der Benchmark-Liste hat das unangekündigte SoC einen vielversprechenden Multicore und könnte den Abstand zu Apples Bionic-A16-Chipsatz verringern.

Was denkt Ihr über den kommenden Lichtmodus auf den Galaxy-S23-Smartphones? Glaubt Ihr dass er den Nutzern Vorteile bringt? Wir würden gerne Eure Antworten hören.