Tarif-Bundles mit Smartphones können Fluch und Segen zugleich sein. Oft locken niedrige Gerätekosten, während die monatlichen Gebühren in die Höhe schnellen. Doch mit etwas Recherche lassen sich echte Schnäppchen entdecken.

Genau das haben wir bei einem Angebot in der MediaMarkt-Tarifwelt für das Samsung Galaxy S24 FE wieder gemerkt. Auf den ersten Blick wirkt der Deal eher unscheinbar: einmalige Kosten von 49 Euro für das Handy und ein 10-GB-Tarif für monatlich 17,99 Euro. Doch ist das wirklich so unspektakulär? Wir haben den Deal für Euch durchleuchtet.

Das steckt im Tarif mit Galaxy S24 FE

Bevor wir uns den Kosten widmen, werfen wir einen Blick auf die Leistungen. Der Tarif läuft im Vodafone-Netz und bietet Euch 10 GB LTE-Datenvolumen mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 25 MBit/s. Zusätzlich gibt es eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls enthalten. SMS kosten hingegen extra, was in Zeiten von Messenger-Apps aber kaum noch ins Gewicht fällt. Monatlich zahlt Ihr 17,99 Euro*, dazu kommen einmalig 39,99 Euro Anschlusspreis und 4,95 Euro Versandkosten. Alle wichtigen Infos haben wir Euch weiter unten noch einmal zusammengefasst.

Das Herzstück des Deals ist natürlich das Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher, das Ihr für einmalige 49 Euro erhaltet. Das Smartphone überzeugt mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display, das bis zu 120 Hz bietet, einem leistungsstarken Kamerasystem und einer ordentlichen Akkulaufzeit. Kritik gab es jedoch für den hohen UVP – im Test empfanden wir das Gerät als „richtig gut, aber zu teuer“. Ob das bei diesem Bundle-Deal ebenfalls zutrifft, klären wir jetzt.

Lohnt sich das Angebot? Wir rechnen nach

Um herauszufinden, ob der Deal hält, was er verspricht, haben wir die Gesamtkosten analysiert. Die nachfolgende Tabelle fasst noch einmal alles zusammen.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S24 FE Tarif Vodafone green LTE 10GB Spezial Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s 4G/5G 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 17,99 € Einmalige Kosten 93,94 € Gesamtkosten 525,70 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) 523,95 € Monatliche Effektivkosten für den Tarif ~ 0,07 € Zum Angebot*

Zum Vergleich: Das Galaxy S24 FE kostet im Einzelkauf derzeit mindestens 523,95 Euro*. Verrechnet man dies mit den Gesamtkosten, zahlt Ihr für das Bundle gerade einmal 1,75 Euro mehr – und das für 24 Monate Tarif on top! Umgerechnet sind das lediglich 0,07 Euro pro Monat für den 10-GB-Tarif.

Wenn Ihr sowohl Interesse am Galaxy S24 FE als auch an einem neuen Mobilfunktarif habt, ist dieses Bundle ein echtes Schnäppchen. Ihr spart Euch hohe Einmalkosten und bekommt ein starkes Smartphone mit einem soliden Tarif.

Affiliate Angebot Galaxy S24 FE mit Tarif Samsung-Handy mit 10-GB-Tarif im Vodafone-Netz.

Aber noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Nach Ablauf der 24 Monate steigt der monatliche Preis. Wir empfehlen daher, rechtzeitig zu kündigen, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden.

Würdet Ihr Euch das Samsung Galaxy S24 FE lieber einzeln oder inklusive Tarif kaufen? Lasst es uns wissen!