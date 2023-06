Samsung Galaxy S24 Ultra: Kameraausstattung wird wohl enttäuschen!

In den letzten Wochen gab es einige Gerüchte über eine mögliche gefaltete Periskop-Kamera bei dem im Frühling zu erwartendem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zusätzlich ist auch von einem verbessertes Teleobjektiv für das Trio die Rede. Nun deutet ein neuer und komplett gegensätzlicher Bericht darauf hin, dass das Samsung-Ultra-Flaggschiff der nächsten Generation mit kaum nennenswerten Verbesserungen an der Hauptkamera erscheinen wird.

Langweilige Kamera-Updates für das Samsung Galaxy S24 Ultra

Laut dem in Samsung-Fragen sehr zuverlässigen Tippgeber "Ice Universe", der am Wochenende ein Bild veröffentlicht hat, das angeblich aus südkoreanischen Quellen stammt, sind für die Kamera-Sensoren des Samsung Galaxy S24 Ultra nur sehr geringe Änderungen geplant. Wie in dem vorliegendem Material zu sehen ist, wird der aktuelle 200-MP-ISOCELL-HP2-Bildsensor von Samsung, erneut im neuesten Ultra-Flaggschiff seine Verwendung finden. Auch die restlichen Kameras des von uns getesteten Samsung Galaxy S23 Ultra, wie die 10-MP-Telezoom- und 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera, sollen in Next-Gen-Galaxy-Flaggschiff erhalten bleiben.

Die einzige auffällige Veränderung ist das 10-MP-Periskop-Objektiv mit einem 10-fachem optischem – und damit verlustfreien – Zoom, bei dem es sich vermutlich um einen IMX754-Plus-Image-Sensor von Sony handelt. Es ist jedoch noch unklar, welche Vorteile dieser Sensor gegenüber dem Standard-IMX754 bietet. Gleichzeitig wurde nicht erwähnt, ob die Frontkamera auf der Vorderseite überhaupt eine Veränderung erfährt.

Der 200-MP-ISOCELL-Image-Sensor ist wohl die größte Neuigkeit im Kamera-Setup des Samsung Galaxy S23 Ultra. / © NextPit

Wenn sich all diese Details bewahrheiten, würde das bedeuten, dass Samsung vier Jahre in Folge die gleiche 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Auflösung wie beim Galaxy S21 beibehält. Die 10-MP-Tele- und die Periskop-Kamera bleiben ebenfalls drei Jahre lang unverändert, angefangen beim Galaxy S22 bis hin zum Samsung Galaxy S24.

Google und Apple sind besser bei der Aktualisierung der Hardware ihrer Kamerahandys

Im Gegensatz dazu recycelt Samsung seine Galaxy-Kamerakomponenten länger als jeder andere Smartphone-Hersteller. Von Google wird zum Beispiel berichtet, dass das Pixel 8 Pro neue Kameras und ein Thermometer erhält. Apple hingegen hat den primären Sensor seiner iPhone-Reihe jedes Jahr verbessert, wie das Apple iPhone 14 Pro mit einem neuen 48-MP-Sensor eindrucksvoll zeigt.

Abgesehen von der Kamera werden das Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und das Samsung Galaxy S24 Ultra voraussichtlich Anfang 2024 auf den Markt kommen. Das Trio könnte mit dem schnelleren und effizienteren Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz ausgestattet sein und die Geräte werden wahrscheinlich bereits mit Android 14 laufen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Anstelle der 128 GB gibt es hier 256 GB internen Programmspeicher! Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr davon, dass Samsung möglicherweise kleine Verbesserungen an den Kameras des Galaxy S24 Ultra anbietet? Würdet Ihr Euch das Flaggschiff nächstes Jahr kaufen? Teilt uns eure Meinung im Kommentarbereich mit.