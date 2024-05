Samsung Galaxy S25 Ultra: Neue Sekundärkamerasensoren

Ice Universe, als zuverlässiger Informant bekannt, beruft sich auf eine ungenannte Quelle, die behauptet, dass Samsung die 3x-Tele- und Ultraweitwinkel-Module im Galaxy S25 Ultra nächstes Jahr endlich auf 50 MP-Sensoren aufrüsten wird. Das wären beachtliche Sprünge gegenüber den 10 MP- bzw. 12 MP-Sensoren im Galaxy S24 Ultra.

Weiter heißt es, dass diese Sensoren die gleichen Zoomstufen für diese sekundären Sensoren zusätzlich zu den Periskop- und Hauptkameras beibehalten werden, was darauf hindeutet, dass wir die gleichen Brennweiten bei 0,5x, 1x, 3x und 5x sehen werden.

Die Anzahl der Kameras ist beim Samsung Galaxy S23 (rechts) und S24 Ultra (links) gleich. Der große Unterschied liegt im Telesensor. / © nextpit

Was könnte das für Samsung bedeuten? Das südkoreanische Technologieunternehmen könnte sich die größeren Sensoren zunutze machen, indem es die Pixel-Binning-Technologie einsetzt, ähnlich wie bei den Haupt- und Periskopkameras. Fotos mit Pixel-Binning sind in der Regel rauschärmer und heller als Fotos mit voller Auflösung, was besonders bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil ist.

Was die anderen Sensoren angeht, so verrät derselbe Leaker, dass die 200-MP-HP2-Hauptkamera und die 50-MP-Periskop-Kamera im Galaxy S25 Ultra kein Update erfahren werden. Das ist keine große Überraschung, denn normalerweise dauert es ein paar Jahre, bis Samsung diese Teile austauscht oder aufrüstet. Alle Kameras werden jedoch höchstwahrscheinlich Verbesserungen bei der Bildverarbeitung und der Software erhalten.

Über das Galaxy S25 Ultra gibt es darüber hinaus nur wenige Informationen, da es noch eine Weile hin ist bis zum vermeintlichen Launchevent Anfang 2025. Nach allem, was wir wissen, wird das Galaxy S25 Ultra ausschließlich mit dem Snapdragon 8 Gen 4 laufen. Der neue Chip könnte auch leistungsfähigere maschinelle Lernfähigkeiten ermöglichen und mit Hilfe von KI eine Batterieoptimierung einführen.

Glaubt Ihr, dass das Galaxy S25 Ultra mit diesen Änderungen ein besseres Kamerahandy wird als das Galaxy S24 Ultra? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren hören.