Samsung Galaxy Unpacked: Späterer Termin wegen Sport-Event?

Laut dem griechischen Nachrichtenportal TechManiacs wird Samsungs Unpacked-Event im Sommer am 24. Juli beginnen und nicht am 10. Juli, wie andere Quellen vorhergesagt haben. Die Geduld vieler Fans würde damit ein wenig weiter strapaziert, allerdings aus nachvollziehbarem Grund: Mit dem neuen Datum liegt die Veranstaltung zwei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli. Samsung ist erneut offizieller Sponsor dieses riesigen Sport-Events und erhofft sich demnach die größere Aufmerksamkeit, wenn die neuen Geräte direkt vor den Olympischen Spielen gelauncht werden.

Lest dazu auch: Das sind aktuell die besten Samsung-Smartphones

Samsungs Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6: Höhere Preise?

TechManiacs liefert uns auch Details zu Samsungs Foldables der nächsten Generation. Wir erfahren dort, dass das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 einen um 100 Euro höheren Preis als ihre Vorgänger – das Galaxy Z Fold 5 (Test) und das Galaxy Z Flip 5 (Test) – verpasst bekommen.

Dieses Rendering zeigt das Samsung Galaxy Z Fold 6 in aufgeklappter Form. / © On Leaks

Gleichzeitig wies die Publikation darauf hin, dass das gerüchteweise angekündigte Ultra-Modell des Galaxy Z Fold 6 nicht auf demselben Event vorgestellt wird. Stattdessen soll es erst nächstes Jahr zusammen mit der Galaxy-S25-Serie auf den Markt kommen. Der dank neuer Technologie deutlich unsichtbarere Knick im Display soll aber leider wohl noch nicht mit dem neuen Premium-Foldable kommen.

Keine Galaxy Watch 7 Ultra, aber Ihr bekommt eine neue Galaxy Watch X

Aber kommen wir jetzt zu den spannenden News zur "Galaxy Watch 7"-Serie. Das Nachrichtenportal will erfahren haben, dass das neue Premium-Modell, von dem wir dachten, dass es als Galaxy Watch Ultra erscheint, einen anderen Namen erhält: Galaxy Watch X soll das neue Spitzenmodell heißen. Dieses Gerät soll mit den "Apple Watch Ultra"-Smartwatches konkurrieren und daher soll sich Samsung entschieden haben, nicht ebenfalls auf den Zusatz "Ultra" zu setzen.

Die Renderbilder der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra aka Watch X zeigen ein neues Armband-System und eine eckigere Form. / © On Leaks/SmartPrix

Was die Funktionen der Galaxy Watch X angeht, so heißt es, dass sie robuster gebaut und bis zu 100 Meter wasserdicht sein soll. Die Premium-Smartwatch soll außerdem eine längere Akkulaufzeit bieten, von 100 Stunden oder etwa 4 Tage im Smart-Modus ist da die Rede.

Neben den neuen faltbaren Smartphones und der Galaxy Watch soll laut der Quelle auch der Galaxy Ring angekündigt werden. Eine Verfügbarkeit direkt nach dem Event soll es allerdings nicht geben. So oder so: Wir freuen uns auf ein wirklich vollgepacktes Event im Juli und wie Ihr Euch denken könnt, wird nextpit über jede Neuheit ausführlich berichten.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Tarifvergleich

Auf welches dieser Galaxy-Geräte freut Ihr Euch am meisten? Sagt es uns in den Kommentaren.