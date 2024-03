Samsung Galaxy Watch 7 soll massives Speicherupgrade erhalten

Es sind erneut Gerüchte zur kommenden Galaxy Watch 7 aufgetaucht. So soll es neben der Standard- und klassischen Variante auch eine weitere Variante geben: die Galaxy Watch Ultra. So soll das neueste Modell mit einem ebenfalls neuen Exynos-Chipsatz laufen und einen größeren Speicher zur Verfügung haben. Ob es in diesem Jahr wohl endlich zur neuen Galaxy-Watch-Generation kommt?