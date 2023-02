Samsung Galaxy Z Flip 5: Das Außendisplay wird größer

Next Pit TV

Samsung Galaxy Z Flip 5 bekommt einige Upgrades

In den letzten Jahren hat Samsung nur kleinere Veränderungen für seine faltbaren Geräte eingeführt, sodass andere Hersteller den Südkoreanern in Sachen Innovation den Rang abliefen. Oppo hat unter anderem ein spezielles Flexion-Scharnier eingeführt, das zu einer weniger ausgeprägten Displayfalte führen sollte, wenngleich das in unserem Test des Oppo Find N2 nicht sonderlich gut gelang. Außerdem hat das chinesische Unternehmen den Bildschirm des jüngst präsentierten Find N2 Flip breiter gemacht, damit mehr Inhalte darauf Platz finden.

Laut dem bekannten und in der Szene als zuverlässig geltenden Tippgeber "IceUniverse" wird Samsung das Galaxy Z Flip 5 mit einem großzügigeren Außendisplay ausstatten. Der Tippgeber hat keine genauen Angaben zur detaillierten Diagonale gemacht, aber behauptet, dass es breiter sein wird als das 3,26-Zoll-Display des Oppo Find N2 Flip. Sollte dies zutreffen, wäre die Displayfläche fast doppelt so groß wie beim Galaxy Z Flip 4 (Testbericht). Schlussendlich wird die endgültige Größe vom Seitenverhältnis abhängen.

Das Außendisplay des Motorola Razr 2022 im Vergleich zum Samsung Galaxy Z Flip 4. / © NextPit

Samsung wird mit Sicherheit bei der Einführung eines derartigen Cover-Displays auch softwaretechnisch einige Neuheiten, wie Widgets und Ähnliches bieten. Wie beim Cover-Display des Find N2 Flip können zusätzliche Texte eingeblendet werden, sodass man das Gerät nicht mehr aufklappen muss, wenn man nur eine Vorschau der Benachrichtigung sehen möchte.

Abgesehen von der vergrößerten Sekundäranzeige soll Samsung auch ein tropfenförmiges Scharnier für sein nächstes Taschen-Foldable verwenden. Es wird erwartet, dass dadurch die Falten auf dem innenliegenden Bildschirm reduziert werden und die Panels beim Falten flach aufeinanderliegen. Es ist jedoch unklar, ob das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 das gleiche Bauteil verwenden.

Wie würdet Ihr ein größeres Außendisplay bei einem Foldable im Clamshell-Design nutzen? Wir würden gerne Eure Vorschläge im Kommentarbereich lesen.