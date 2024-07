Zu den besten Foldables gehören zweifellos die beiden Samsung-Reihen Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold. Beide wurden jetzt in der sechsten Generation präsentiert und sollen schon in Kürze in die Läden kommen. Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen bieten die neuen Geräte jedoch einen anderen, wenngleich nicht unerwarteten Fokus. Ich habe mir das Samsung Galaxy Z Fold 6 im Rahmen eines Hands-On-Events vorab genauer angesehen.

Software

Die Software inklusive Galaxy AI soll beim Galaxy Z Fold 6 das große Highlight des Smartphones darstellen und es von früheren Modellen abgrenzen. Zwar basiert auch das diesjährige Foldable aus dem Hause Samsung nach wie vor auf Android, diesmal vermag es das Gerät jedoch mit zahlreichen KI-Funktionen zu überzeugen. Zumindest in der Theorie.

Stärken des Samsung Galaxy Z Fold 6:

Viele praktische KI-Funktionen

Sieben Jahre Updates

Schwächen des Samsung Galaxy Z Fold 6:

KI-Features teilweise nicht ausgereift

Einige KI-Funktionen benötigen Zugang zum Internet

Die im Galaxy Z Fold 6 verborgene künstliche Intelligenz stammt nicht nur von Samsung, sondern und speziell aus Kooperationen mit KI-Riesen wie Google – Stichwort: ‎Gemini. Laut einem Samsung-Sprecher kann man unterm Strich behaupten, dass die auf dem Smartphone durchgeführten Rechenoperationen von Samsungs KI profitieren, während in die Cloud ausgelagerte Rechenprozesse eingekauft sind. Und was kann das Galaxy Z Fold 6 nun genau in Sachen künstliche Intelligenz? So einiges.

Interessiert an Samsungs KI-Plattform? Dann lest unbedingt unseren ausführlichen Test der Samsung Galaxy AI

Notizen-Assistenten, Browsing-Assistenten, Transkriptions-Assistenten – in all diesen Bereichen wird dem Nutzer unter die Arme gegriffen. Ferner sind KI-Zeichnungen möglich. Heißt: Ihr krakelt eine Brille auf ein Bild, und schon trägt der Hund auf dem Foto ebenjene. Obwohl unser Selbstversuch gezeigt hat, dass die Technik noch nicht ganz ausgereift ist. Praktischer ist derweil die Funktion „Circle to Search“, die klar an Google Lens angelehnt ist. Ähnliche Funktionen ermöglichen auch das Lösen komplizierter mathematischer Formeln. Und Live-Übersetzungen sowie Dolmetscher-Qualitäten bietet das Samsung Galaxy Z Fold 6 natürlich auch.

Zum Schluss noch ein wahres Highlight: Wer das Galaxy Z Fold 6 erwirbt, kann nicht nur mit sieben Jahren Sicherheits-Updates, sondern auch mit sieben Jahren Software-Aktualisierungen rechnen. Ob das Display-Scharnier einen solchen Zeitraum mitmacht, ist eine andere Frage.