So krass ist Samsungs transparenter Micro-LED-Fernseher von der CES

Es gibt manchmal Technologien, da weiß man überhaupt nicht, wozu sie eigentlich wirklich gut sein sollen – aber sie sind einfach absolut faszinierend. Transparente Fernseher gehören definitiv in diese Ecke, und Samsung hat hier auf der CES mit dem ersten transparenten Micro-LED-Fernseher einen echten Kracher gezeigt.

Klar, durchsichtige Fernseher sind schon fast ein alter Hut. Xiaomi hat zumindest in China mal eine Zeit lang bereits seinen transparenten Fernseher Mi TV Lux (Kurztest) für stolze 6.500 Euro verkauft. Aber: Der sündhaft teure Xiaomi-Fernseher setzt auf ein transparentes OLED-Panel, und das wirkte beim Ausprobieren mit dem relativ stark spiegelnden Displayglas nicht so richtig Alltagstauglich – jedenfalls nicht als Daily Driver.

Der jetzt von Samsung auf der CES gezeigte Micro-LED-Fernseher ist da wirklich eine andere Klasse. Das Bild ist einfach bombastisch scharf und farbenfroh. Dank des komplett rahmenlosen Displays sehen die Farbspritzer des Demo-Videos beinahe aus wie Hologramme, die einfach im Raum stehen. Nachdem Samsung auf seiner First-Look-Veranstaltung in Las Vegas daneben auch einen transparenten OLED-Fernseher ausgestellt hatte, war der Unterschied besonders deutlich zu sehen.

Nunja, in Eurem Wohnzimmer werdet Ihr vermutlich dennoch nicht so bald einen transparenten Micro-LED-Fernseher stehen haben. Ein marktreifes Produkt gibt es bislang noch nicht, und selbst die nicht-transparenten Micro-LED-TVs sind noch irrsinnig teuer. Während der 110 Zoll große Micro-LED-Fernseher in Deutschland nicht verfügbar ist, verkauft Samsung USA ein 110 Zoll großes Exemplar für 150.000 US-Dollar* – und der ist, – wie gesagt – nicht einmal transparent.

Sobald der Mund dann wieder zugeklappt ist, kommt aber wieder die Eingangsfrage auf: Was soll das überhaupt?

Zumindest im Privathaushalt fällt mir kaum ein, wie ein transparenter Fernseher Sinn ergeben sollte. Tagsüber würde die vom Umgebungslicht angestrahlte Raufasertapete jeden Schwarzwert ruinieren, und selbst in dunklen Räumen müsste der Fernseher mit einigem Abstand von der Wand aufgestellt werden, um diese nicht durch seine eigene Leuchtkraft anzustrahlen und wieder störend ins Bild zu bringen. Und so bleiben die transparenten Fernseher dann vermutlich auffällige Exoten, die Verkaufsräume für teure Luxus-Utensilien aufpeppen.

Oder habt Ihr etwa in Eurem Wohnzimmer schon einen Platz für den nächsten transparenten Fernseher reserviert? Raus mit der Sprache: Wo würdet Ihr ein solches Gerät sinnvoll aufstellen?