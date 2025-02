Samsung ist bereits führend auf dem Android-Markt, was die Softwareunterstützung für seine Mittelklassegeräte angeht. Das Unternehmen hat die meisten konkurrierenden OEMs übertroffen und bietet erweiterte Updates für seine Galaxy-A-Reihe an. Das Galaxy A16 5G (Test) ist das erste Galaxy-Mittelklasse-Handy, das seit sechs Jahren wichtige Android-Updates erhält. Jetzt scheint Samsung zu planen, diese Politik auch auf andere Galaxy-A-Modelle auszuweiten.

Software-Updates für das Galaxy A bis zu Android 21?

Ein aktueller Teaser, den Samsung Indien auf X und YouTube gepostet hat, hebt wichtige Aspekte der Galaxy-A-Serie hervor, darunter Verkaufszahlen und Funktionen. In dem Video ist von "6-OS-Upgrades" die Rede, allerdings wird nicht explizit bestätigt, ob dies auch für die kommenden Galaxy-A-Modelle gilt.

Da Samsung jedoch bereits sechs Jahre lang wichtige Updates für das Galaxy A16 zugesagt hat, ist es wahrscheinlich, dass andere Mittelklassemodelle, darunter das noch nicht angekündigte Galaxy A56, Galaxy A36 und Galaxy A26, diesem Beispiel folgen werden.

Dieses Maß an Softwareunterstützung übertrifft die meisten Android-OEMs, einschließlich der Premium-Flaggschiffe chinesischer Marken, die in der Regel nur drei bis vier Jahre lang Updates anbieten. Mit sechs Jahren Betriebssystem-Updates kommt Samsungs Mittelklasse-Produktreihe der branchenführenden siebenjährigen Update-Politik von Google sehr nahe.

Es ist noch unklar, mit welcher Android-Version die kommenden Mittelklasse-Geräte auf den Markt kommen werden. Wenn sie mit One UI 7 auf Basis von Android 15 auf den Markt kommen, würde die erweiterte Update-Politik eine Softwareunterstützung bis 2031 bedeuten, die möglicherweise auch Android 21 abdeckt - vorausgesetzt, Google bleibt bei seiner aktuellen Namenskonvention.

Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass sich diese Politik noch ändern kann und keine feste Zusage des Unternehmens darstellt. Nichtsdestotrotz steht sie im Einklang mit dem Ansatz vieler anderer Android-Hersteller.

Das könnt Ihr von Samsungs Mittelklasse-Handys erwarten

Neben dem erweiterten Software-Support konzentriert sich Samsung auch auf die langfristige Nachhaltigkeit der Hardware. Das Unternehmen bietet den Austausch von Originalteilen an und stellt so sicher, dass die Nutzer/innen ihre Geräte länger funktionsfähig halten können - und reduziert so den Elektronikmüll.

Leaks deuten darauf hin, dass das Galaxy A56, das Galaxy A36 und das Galaxy A26 ein überarbeitetes Design mit einer schwebenden Kameralinse haben werden, die in einer elliptischen Kamerainsel untergebracht ist. Außerdem wird erwartet, dass sie mit schnelleren Chipsätzen und Ladegeschwindigkeiten ausgestattet sein werden, obwohl Details zu anderen Verbesserungen noch unklar sind.

Da Samsung diese Geräte bereits angeteasert hat, könnte eine offizielle Markteinführung kurz bevorstehen - möglicherweise schon im März, was sich mit früheren Galaxy A-Veröffentlichungszyklen deckt.