Smishing: So schützt Ihr Euch gegen die Phishing-Masche per SMS

Mit SMS-Nachrichten wie "Ihr Paket wird heute zum Absender zurückgesendet" oder "Letzte Möglichkeit, Ihr Paket abzuholen" wollen Euch Cyber-Kriminelle in die Falle locken! Denn sogenanntes Smishing enthält gefährliche Links – lässt sich dafür aber auch ziemlich leicht erkennen. Ich habe Euch die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Wir schreiben das Jahr 2021: Jeder hat ein Handy und jeder bestellt massenweise Pakete im Internet! Da ist es nur logisch, dass Cyber-Kriminelle auf den Zug aufspringen und die Situation der Menschen für Angriffe ausnutzen. In Deutschland warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik über eine neue Betrugswelle per SMS.

Phishing-Checkliste Die wichtigsten Phishing-Warnzeichen auf einen Blick ✘Falsche Grammatik / Rechtschreibung ✘ Aufforderung zur Eingabe persönlicher Daten ✘ Reaktion auf etwas, das Ihr gar nicht getan habt (Kein Paket bestellt → Paketbenachrichtigung) ✘ Links oder Absender checken

Das sogenannte "Smishing" ist dabei ein Kofferwort aus "SMS" und "Phishing". Damit beschreibt es Kurznachrichten, die gefährliche Links enthalten und Euch auch meist irgendwie zum Ansteuern der Phishing-Seiten animieren. Im Frühjahr 2021 können die Nachrichten wie folgt lauten:

Ihr paket wird heute zum Absender zurückgesendet. Letzte Möglichkeit es zu abzuholen

Hallo [Name], Der Kurier nahm das Paket ab. Track: [Link]

[Nummer] Sie haben ein ungelostes Problem mit Ihrem Paket: [Link]

Nicht immer müssen sich Phishing-SMS um vermeintliche Pakete handeln. Ich habe während meines Volontariats viel über Phishing berichtet und dabei ein paar Tipps und Tricks gelernt, die ich anschließend liebend gerne an Euch weitergeben möchte. Neben Smishing sind vor allem Phishing-Mails eine Gefahr, die häufig unterschätzt wird.

Wie unterscheide ich Smishing und Phishing von echten Nachrichten?

Rechtschreibung und Grammatik beachten

In den meisten Fällen lassen sich Phishing- oder Smishing-Nachrichten schon an der Grammatik und der Rechtschreibung erkennen. Unternehmen wie Amazon, DHL oder Eure Sparkasse werden in Nachrichten eher keine Fehler machen. Auch falsche Groß- und Kleinschreibung wie im ersten Beispiel weiter oben sind ein guter Hinweis.

Banken fordern nie zur Dateneingabe auf

Darüber hinaus weisen so ziemlich alle Banken, auch Direktbanken wie N26 oder die DKB, selbst darauf hin, dass sie Euch niemals per E-Mail oder SMS zur Eingabe persönlicher Informationen aufrufen. Stattdessen würden sie Euch eher dazu auffordern, Euch in Eurem Online-Banking-Konto per Browser einzuloggen oder im Online-Postfach eine Nachricht einzusehen.

Blick in die Adresszeile des Browsers besonders wichtig

Enthält eine SMS Eurer Bank einen Link und wirkt die Nachricht soweit vertrauenswürdig? Dann könnt Ihr den Link am Smartphone gedrückt halten und ihn kopieren. Fügt ihn jetzt in ein Dokument oder kurz in ein Nachrichtenfenster ein und schaut, ob der Linktext auch tatsächlich zur der Seite führt, die er Euch verspricht.

Meist sind die Links kryptisch oder führen auf ganz andere Seiten. In diesen Fälle könnt Ihr Euch zu 100 Prozent sicher sein, dass die Mail oder die SMS Euch in die Irre führen will.

Bei E-Mails: Prüft den Absender

Während man beim Smishing nicht so gut schauen kann, ob die Nummer tatsächlich zu Eurer Bank oder zu einem seriösen Anbieter gehört, ist das bei E-Mail-Phishing anders. Sucht in Eurer E-Mail-Apps nach den ausführlichen Absenderinformationen und schaut Euch die E-Mail-Adresse einmal genauer an.

Ist das Smishing und kann das weg – was tun mit erhaltenen Nachrichten?

Anders als bei Viren, Trojanern oder Malware ist das bloße Empfangen einer Smishing-Nachricht aber erstmal ungefährlich. Ihr könnt die Nachricht im Prinzip ignorieren und es wird nichts weiter passieren. Ich empfehle Euch allerdings, die Nachrichten zu löschen, denn Ihr braucht sie schließlich nicht mehr.