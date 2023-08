So günstig wie nie: Spart 40 % auf das Xiaomi Smart Band 7 Pro

Bei Alternate könnt Ihr Euch gerade das Xiaomi Smart Band 7 Pro so günstig wie noch nie sichern. Für gerade einmal 39,90 Euro gibt es den Fitnesstracker in der weißen Variante gerade im Angebot. In diesem Artikel verraten wir Euch, was Euch bei diesem Deal genau erwartet und verraten Euch auch, ob sich das lohnt.

Seid Ihr gerne an der frischen Luft unterwegs oder treibt in der Regel gerne Sport, sind Fitnesstracker die perfekte Ergänzung Eurer Routinen. Das Xiaomi Smart Band 7 Pro bildet hierbei keine Ausnahme, allerdings erinnert das Design eher an eine Smartwatch, als einen Fitnesstracker. Bei Alternate gibt es das Wearable jetzt für 39,90 Euro zuzüglich Versand.

Affiliate Angebot Xiaomi Smart Band 7 Pro Fitnesstracker im Smwartwatch-Look | Weiß | Zahlreiche Sportmodi | GPS | AMOLED-Display

In seinem Test zum Xiaomi Smart Band 7 Pro gefiel meinem Kollegen Casi vor allem das große und schöne AMOLED-Display, die gute Verarbeitungsqualität und die zahlreichen Sportmodi. Allerdings fehlt dem Fitnesstracker nach wie vor NFC und auch die Neuerungen zum Vorgänger lassen sich an einer Hand abzählen. Interessiert Ihr Euch für das Nachfolgemodell, hat nextpit ebenfalls einen ersten Blick auf das Xiaomi Smart Band 8 für Euch geworfen.

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von Alternate?

Beim Alternate-Deal handelt es sich um einen bisher nicht dagewesenen Bestpreis für das Xiaomi Smart Band 7 Pro. Also lohnt es sich allein schon deshalb für Sportfans und Fitness-Freunde. Mit der Vielzahl an Sensoren, den zahlreichen Sportmodi und dem GPS ist der Fitnesstracker ein guter Begleiter für Outdoor-Sportler und auch Heimsportler können Ihre Erfolge genau nachvollziehen.

Beachtet allerdings, dass am Montag, dem 14. August, bereits das Xiaomi Smart Band 8 Pro vorgestellt wird. Erfahrungsgemäß dürfte die UVP hier allerdings deutlich höher liegen, auch wenn der Fitnesstracker einer Apple Watch doch sehr ähnelt. Alles in allem habt Ihr hier also einen wirklich guten Deal, der jedoch auf eine gewisse Stückzahl begrenzt ist. Wer also zuerst kommt, mahlt zuerst.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Smartwatch-Verschnitt interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu dünneren Smartbands? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!