So kauft Ihr das gelbe Apple iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Wie schon im Frühjahr letzten Jahres hat Apple seine iPhone-Reihe aufgefrischt und das iPhone 14 (Test) und das iPhone 14 Plus (Test) in der Farbe Gelb vorgestellt. Falls das genau Eure Farbe ist, verrät euch die NextPit-Redaktion, wie und wann Ihr das neue gelbe iPhone 14 kaufen könnt.

Wann könnt Ihr das gelbe iPhone 14 und iPhone 14 Plus bestellen?

Das gelbe iPhone 14 hat das gleiche hochwertige Design und die gleiche Verarbeitung wie die anderen bereits bekannten und erhältlichen Farbvarianten. Der Aluminiumrahmen und die Hardwaretasten sind in Gelb, mit einem leicht gebräunten Farbton lackiert, während die Glasrückseite in einem ebenfalls recht auffälligen Gelb gehalten ist. Insgesamt soll die neue Lackierung einen unverwechselbaren Look verleihen, der sich vom Standard-Duo abhebt. Wenn Ihr mich fragt, erinnert es mich ein wenig an die Minions.

Wie nun bekanntgegeben wurde, wird Apple die Vorbestellungen für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in der neuen Farbe am 10. März eröffnen. Das gelbe iPhone 14 und iPhone 14 Plus kann direkt im Apple Store online bestellt werden. Ab dem 14. März 2023 wird diese Variante dann ausgeliefert und in den Apple Stores erhältlich sein. Die Preise sind dabei wie folgt:

Apple iPhone 14 128 GB: 999 Euro

Apple iPhone 14 256 GB: 1.129 Euro

Apple iPhone 14 512 GB: 1.389 Euro

Apple iPhone 14 Plus 128 GB: 1.149 Euro

Apple iPhone 14 Plus 256 GB: 1.279 Euro

Apple iPhone 14 Plus 512 GB: 1.539 Euro

Warum das Apple iPhone 14 (Plus) so beliebt ist

Das iPhone 14 von Apple hat ein 6,1" großes Retina-OLED-Display mit einer Auflösung von 2.532 x 1.170 px bei 460 ppi. Beim Plus-Modell haben wir sogar eine Diagonale von 6,7", wo insgesamt 2.778 x 1.284 px (458 ppi) Platz finden. Die Bildwiederholrate beträgt aber leider noch standardisierte 60 Hz.

Es ist mit einem Schutz aus Keramikglas auf der Rückseite ausgestattet und bietet wie die teureren Pro-Modelle eine IP68-Zertifizierung, welche das iPhone 14 gegen das Eindringen von Staub und Wasser schützt. Neu in der gesamten iPhone-14-Reihe sind die lebensrettenden Funktionen "Crash Detection" und "SOS via Satellit". Auch in der Kameraabteilung gibt es bedeutende Änderungen, da aufkeimende Filmproduzenten jetzt 4K-Videoaufnahmen machen können. Noch wichtiger ist, dass auch die Nacht- und Selfie-Fotos in ihrer Qualität optimiert wurden.

Das gelbe Apple iPhone 14 und iPhone 14 Plus. / © Apple, edit by NextPit

Apples butterweiche Erfahrung mit dem iPhone 14 setzt sich auch im gelben iPhone 14 (Plus) fort, denn die beiden Geräte werden von dem A15-Bionic-Chipsatz angetrieben, der effizienter und schneller ist als der A14 des iPhone 13 arbeitet. Selbst grafikintensive Spiele sollten auf beiden Geräten reibungslos funktionieren.

Wir interessieren uns dafür, ob die neue Farbe euch derart fasziniert, dass Ihr Euch das iPhone 14 oder iPhone 14 Plus kaufen werdet? Und wenn die Farbe Gelb nicht Euer Ding ist, welchen Farbton bevorzugt Ihr dann? Der Kommentarbereich ist eröffnet.