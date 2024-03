Sony WF-C700N nur 75 € – Lohnt sich das Oster-Angebot von Amazon?

Je nachdem worauf Ihr bei In-Ear-Kopfhörern (zur Bestenliste) Wert legt, können Euch die kleinen Earbuds durchaus viel Geld kosten. Allerdings lohnen sich für solche Anschaffungen Deal-Tage wie die gerade laufenden Oster-Angebote von Amazon. Denn hier gibt es etwa die Sony WF-C700N gerade für 75 Euro, statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 Euro.

Die Bluetooth-Kopfhörer verfügen, wie so gut wie alle Sony-Modelle, über eine sehr gute aktive Geräuschtunterdrückung (ANC) und eine ausgezeichnete Akkulaufzeit von bis zu 7,5 Stunden bei aktivem ANC. Gerade in dieser Preisklasse ist das eher eine Seltenheit. Zusäätzlich bieten die Sony WF-C700N einen guten Tragekomfort und sind mit 4,6 Gramm relativ leicht. Mit Bluetooth-Multipoint könnt Ihr zudem zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden.

Allerdings dürft Ihr hier keine Premium-Kopfhörer erwarten. In seinem Test zu den Sony WF-C700N hat mein Kollege Ben vor allem den nicht sonderlich hochauflösenden Klang, das fehlende Wireless-Charging und die fehlende Trageerkennung bemängelt. Außerdem fehlen Euch HD-Codecs, dafür sind SBC und AAC in Kombination mit DSEE mit an Bord.

Lohnt sich das Angebot zu den Sony WF-C700N?

Die Kopfhörer sind immer wieder zu einem Preis von 75 Euro erhältlich. Die Ersparnis von 40 Prozent ist ebenfalls aufgebläht, da sich diese lediglich auf die UVP bezieht. Im Netz liegt der nächstbeste Preis derzeit bei 79 Euro für die schwarze Farbvariante. Es handelt sich zwar um einen Bestpreis bei Amazon, kurz vor Weihnachten lag dieser bei einem anderen Shop jedoch bei 69 Euro.

Ob sich das Angebot also lohnt, müsst Ihr für Euch entscheiden. Seid Ihr auf der Suche nach günstigen Kopfhörern mit gutem ANC und einer langen Akkulaufzeit, macht Ihr mit dem Deal nichts falsch. Günstiger gibt es sie nicht wirklich und in der Regel fallen sie nur in seltenen Fällen unter 75 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Sony WF-C700N interessant für Euch? Lasst es uns wissen!