Sony Xperia 1 II im Test: Sonys bestes Smartphone ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde

Mit dem neuen Sony Xperia 1 II bringt der japanische Elektronikriese ein Smartphone in den Handel, das technisch gesehen in vielen Belangen mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S20 Ultra, Huaweis P40 Pro oder einem OnePlus 8 Pro konkurrieren kann. Aber kann ein Smartphone, das bei wichtigen Smartphone-Trends wie hohe Bildwiederholraten, extremes Schnellladen, wahnsinnige Zoomstufen und Bildsensoren mit aberwitzigen Pixelzahlen gegen den Trend schwimmt, überhaupt noch überzeugen? Wir finden es für Euch im Test des Sony Xperia 1 II für Euch heraus.

Bewertung

Pro ✓ Edles und minimalistisches Design

✓ Leistungsstarke Hardware

✓ 3,5-mm-Klinkenanschluss

✓ Nahezu Stock-Android

✓ Gute Kamera mit starken Pro Apps

✓ Gute Akkulaufzeit

✓ Wohlklingende Stereolautsprecher Contra ✕ Schwache Frontkamera

✕ Display nicht leuchtstark genug

✕ Nur 18 Watt Schnellladung

✕ Hoher Preis

Das Sony Xperia 1 II überzeugt ... ... mit seinem klassischen Design Ein neues Jahr und wieder ein geändertes Design. Es hat den Anschein, dass Sony in den vergangenen Jahren sehr stark mit dem Design und der Ergonomie der eigenen Smartphones experimentiert hat. Mit diesen Experimenten ist aber Schluss und Sony kehrt (zum Glück) wieder zum bekannten flachen Design mit einem Fingerabdrucksensor an der Geräte-Flanke zurück. Das sehr geradlinige Design hat auch einen weiteren kleinen, aber feinen Vorteil: die Displayecken kommen auch ohne große Radien aus, sodass weniger an den Ecken weggeschnitten wird. Ungewöhnliches 21:9 Format zeichnen die Sonys Xperia Smartphones aus. / © NextPit Auch schafft Sony die Displayränder annähernd gleich breit zu halten. Klar ist der Teil über dem Display durch die eingebaute Frontkamera um wenige Millimeter breiter, aber das fällt nur bei sehr genauem Betrachten auf. Sehr gut umgesetzt ist auch, dass Sony beim Xperia 1 II Stereolautsprecher verbaut hat, die tatsächlich auch beide zum Nutzer ausgerichtet sind. Außerdem gibt es wieder einen 3,5 mm Klinkenanschluss für die Fans von analogen Kopfhörern. Dedizierter Kamereauslöser ist toll. / © NextPit Das etwas ungewöhnliche Format des Smartphone ist nur am Anfang ungewohnt, aber schnell hatte ich den Dreh mit dem Umgreifen raus und auch dass Sony immer noch einen dedizierten Kameraauslöser am Smartphone verbaut, ist ein Feature, das man mit der Zeit sehr zu schätzen weiß. ... bei der Leistung Sony verbaut in seinem Top-Smartphone Hardware, die sich durchaus mit denen der Top-Smartphones anderer Hersteller messen lassen kann: Qualcomms schnellster SoC inklusive der Adreno 650 GPU und dem X55 5G Modem. Dazu kommt dann noch 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher mit der Möglichkeit letzteren noch mit MicroSD-Karten zu erweitern. Mit dieser Ausstattung kann es – belegt durch unsere Benchmark-Messwerte – mit den Spitzen-Smartphones von Samsung, Huawei und auch einem OnePlus durchaus mithalten. Sony Xperia 1 II im Benchmark-Vergleich Sony Xperia 1 II Samsung Galaxy S20+ OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 6.830 6.658 7.122 6.073 3D Mark Sling Shot Vulkan 5.929 6.259 6.613 5.427 3D Mark Sling Shot ES 3.0 8.514 7.739 8.864 3.965 Geekbench 5 (Simple / Multi) 748 / 2.930 911/2776 887 / 3.313 754 / 2.997 PassMark Speicher 23.202 23.146 27.118 16.489 PassMark Disk 94.049 87.454 50.083 65.028 ... beim Klang Sony hat ein Herz für die Musik und Klangliebhaber, denn nicht nur dass beim Xperia 1 II der 3,5 mm-Klinkenanschluss wieder da ist, sondern auch, weil nach vorne ausgerichtete Lautsprecher verbaut wurden. Laut und für ein Smartphone gut im Klang sind diese auch noch! Danke, Sony! Die Lautsprecher haben es in sich. / © NextPit ... bei der Akkulaufzeit Auf den Papier scheint das Sony Xperia 1 II mit seinen 4.000 mAh nicht gerade zu den Dauerläufern zu gehören, das stimmt auch. Aber es ist doch schon erstaunlich, dass man aus dieser, in 2020 für ein Top-Smartphone eher geringe Kapazität über sechs Stunden Display-on-Zeit ergattert. Sollte dem Sony dann doch mal die Puste ausgehen, dann wird aus dem Dr. Jekyll dann doch Mr. Hyde, aber das findet Ihr weiter unten. ... bei der Kamera Jahrelang musste sich Sony anhören, dass man in den eigenen Smartphones zwar sehr gute eigene Bildsensoren verbaut, aber es nicht hinbekommt das Optimum per Software herauszuholen. Mittlerweile sind Google, Huawei, Samsung und Co. bei der Software und den Algorithmen Sony enteilt. Bei letzterem sind wohl die anderen enteilt und Sony muss sehen wo es bei der Fotografie noch punkten kann. Aus diesem Grunde wurde Sony Mobile auch als eigenständige Einheit bei Sony aufgelöst und mit der Kamera-Division bei Sony verheiratet.

Ergebnis aus dieser Verschmelzung ist das Sony Xperia 1 II, das Sony quasi als Pendant zur Alpha 9 Vollformatkamera ansieht. Klar musste man mit den Beschränkungen beim Smartphone arbeiten, aber immerhin kann das Xperia 1 II in Sachen Serienbilder inklusive Autofokus und Belichtung in gewisser Weise mit einer Alpha 9 mithalten. Versucht mal mit einem Galaxy S20+ oder Google Pixel 4 einen Hund oder ein Kind, das sich schnell auf Euch zubewegt mit 20 Bildern pro Sekunde scharf einzufangen. Das Sony Xperia 1 II schafft es! Mit der Photo Pro App bekommen Fans von Sony Alpha Kameras endlich eine UI mit der sie zurechtkommen. / © NextPit Eigentlich sind diese 20 Bilder pro Sekunde und der Augenautofokus auch in der Standard-Kamera-App vorhanden, aber die Photo Pro App gibt einem das Gefühl wirklich mit einer Sony-Alpha-Kamera zu schießen. Man kann eigentlich sagen, dass Sony dem Xperia 1 II statt einem Pro-Modus in der Standard App eine ganze Pro App verpasst hat. Diese App versucht selbst bei den Brennweiten dem Nutzer eine Art professionelles Feeling zu geben. Einfaches Pinch-to-zoom gibt es hier nicht und schon gar nicht, wenn man die gesamte Brennweiten-Range über alle drei Linsen nutzen will. Man muss manuell vor der Aufnahme entscheiden, mit welcher Kameraeinheit man das Bild aufnehmen will. Hier wird quasi ein Objektiv-Wechsel simuliert. Das Kamera-Setup des Sony Xperia 1 II Ultra-Weitwinkel 12 MP 1/2,55” Exmor RS™ for mobile Bildsensor (IMX363), 16mm Brennweite,

Öffnungswinkel 124 Grad F/2.2 Teleobjektiv 12 MP 1/3,4” Samsung Sensor, 70mm Brennweite,

Öffnungswinkel 34 Grad F/2.4 Weitwinkel 12 MP 1/1,7” Exmor RS™ for mobile Sensor (IMX557) , 24mm Brennweite,

Öffnungswinkel 82 Grad F/1.7 ToF 0,3 MP Sony IMX316 F/1.0 Selfie-Kamera 8 MP 1/4” Samsung S5K4H7 F/2.0 Klasse ist aber, dass Sony über die drei Bildsensoren hinweg die Farbprofile so angepasst hat, dass Fotos und vor allem Videos über die Sensoren hinweg von den Farben her zusammenpassen und keine Sprünge drin sind. Seit dem letzten Software-Update ist es möglich auch Fotos im RAM-Format und mit HDR aufzunehmen. Aber leider ist beides nur mit der Photo Pro App möglich. Leider darf man für RAW- und HDR-Aufnahmen keine Serienbilder nutzen. Auch sind diese beiden Features einzig und alleine der Pro App vorbehalten und nicht in der Standardkamera-App nutzbar. Testbilder aufgenommen mit dem Sony Xperia 1 II Insgesamt kann das Kameragespann des Sony Xperia 1 II überzeugen, aber auch nur, wenn man mehr aus dem Lager der Fotokamera-Nutzer kommt und sehr gerne die Photo Pro App nutzt.

Das Sony Xperia 1 II enttäuscht... ... beim Display Eigentlich ist das 4K-OLED-Display super. Es ist scharf, kontrastreich und es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit dieses auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Noch vor ein paar Jahren hätte Sony sicher noch für Wow- und Aha-Effekte gesorgt, aber in 2020 löst solch ein Display kein Staunen mehr aus. Es fehlt dem Display eine maximale Helligkeit, die auch im Sommer noch gegen die direkte Sonneneinstrahlung wirken kann. Und vor allem fehlt Sony ein Display, das mit mindestens 90 Hertz Bildwiederholrate glänzen kann. Auf den ersten Blick schön anzusehen: das 4K-OLED-Display. Aber es fehlt an höheren Bildwiederholfrequenzen und maximaler Helligkeit. / © AndroidPIT ... bei der Selfiekamera Wenn man die Selfiekamera nur als reine Kamera zum Ablichten von Selbstprotraits ansieht, dann erfüllt sie ihren Zweck. Aber in Zeiten von Heimarbeit und Videokonferenzen wird eine gute Frontkamera immer wichtiger. Leider schleppt auch das Xperia 1 II die alte Sony-Krankheit mit sich herum, die sich nicht komplett abschaltbarer Soft Skin Feature nennt. Bei Selbstprotraits kann man diese abschalten, aber wehe, man nutzt Apps für Videokonferenzen, denn dann werden unweigerlich sämtliche Falten weggebügelt. Bügelt Falten raus. Bei Videokonferenzen lässt sich Soft Skin nicht deaktivieren. / © AndroidPIT ... beim "Fast Charging" Zu den Features, die in 2020 wirklich die Nutzer anziehen, zählt neben der Bildschirmwiederholrate auch die Ladegeschwindigkeit. Hier zeigt sich wieder die Mr. Hyde-Seite von Sony Xperia Smartphones. Klar, man hat zwar Wireless Charging in Form von Qi-Technologie integriert, aber um den 4.000-mAh-Akku per Kabel aufzuladen, benötigt man über 90 Minuten. Zum Vergleich: der 4.260 mAh des OPPO Find X2 Pro wird mit 65 Watt binnen 35 Minuten von 0 bis auf 100 Prozent aufgeladen. Laden mit 18 Watt entspricht nicht mehr dem aktuellem Zeitgeist, vor allem nicht bei diesem Preis. / © AndroidPIT

Sony Xperia 1 II: Technische Daten Abmessungen: 166 x 72 x 7,9 mm Gewicht: 181 g Akkukapazität: 4000 mAh Display-Größe: 6,5 Zoll Display-Technologie: AMOLED Bildschirm: 3840 x 1644 Pixel (643 ppi) Kamera vorne: 8 Megapixel Kamera hinten: 12 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 10 - Q RAM: 8 GB Interner Speicher: 256 GB Wechselspeicher: microSD Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 865 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,84 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0