Sony Xperia 1 V: Das Kamera-Flaggschiff zeigt sich auf ersten Bildern

Sony Xperia 1 V: So sieht das nächste Kamera-Flaggschiff aus

Erste Renderbilder des Sony Xperia 1 V (Mark 5) mit einer geriffelten Flanke. / © @OnLeak

Der als sehr zuverlässig geltende Tippgeber "onLeaks", vielen besser bekannt als "Steve Hemmerstoffer", hat in "GreenSmartphones" einen neuen Kunden gefunden, welcher ihm das neueste 5K-Render-Material des Sony Xperia 1 V abgekauft hat. So haben wir nun frühe Einblicke in das Aussehen und den ersten technischen Daten des nächsten Sony-Premium-Smartphones. Denn bei Preisen jenseits der 1.300 Euro, welche man für den Vorgänger, das Sony Xperia 1 IV zum Verkaufsstart haben wollte, dürfte diese Bezeichnung wohl am besten passen.

Es verwundert nicht, dass Sony an seinem altbekannten 21:9-Design festhält. Man könnte also, ähnlich der Autoindustrie, von einem leichten Facelift sprechen, wenn man den geriffelten Rand und das deutlich weiter aus dem Gehäuse ragende Kamera-Array anspricht. Während der Rand nachvollziehbar einer besseren Haptik dienen soll, vermute ich mal bei der verbauten Hauptkamera eine hardwareseitige Verbesserung.

So ist die Rede von einer 12-MP-Hauptkamera, welche mit einem hauseigenen 1/1.28 Zoll großem Bildsensor ausgestattet sein soll. Von der Optik wird berichtet, dass sie im Mark 5 mit einer variablen Blende von f/1.7 bis f/4.0 für entsprechende Aufmerksamkeit sorgen darf. Die 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera dürfte dieses Jahr ein kleiner Ausreißer werden, da Sony in der Vergangenheit auf drei 12-MP-Sensoren gesetzt hatte. Diese wird zumindest wieder von der 12-MP-Telekamera bestätigt. Aber auch hier vermute ich Verbesserungen, welche die höhere Kamerainsel erklären würde.

4K-Display im 21:9-Format und ein Snapdragon 8 Gen 2

Auf der Front gibt es erneut ein flaches 6,5 Zoll großes 4K-AMOLED-Panel im 21:9 Kinoformat. Die Auflösung dürfte dann erneut 3.840 x 1.644 Pixel betragen und dank LTPO-Technologie bis zu 120 Bilder pro Sekunde darstellen. In den breiten Rändern oben und unten befinden sich die Stereolautsprecher und oben eine 12-MP-Frontkamera.

Erste Renderbilder des Sony Xperia 1 V (Mark 5) mit einem leichten Facelift zum Vorgänger. / © @OnLeak

Der 5.000 mAh starke Akku soll in dem 161 x 69,3 x 8,5 mm großem IP-zertifizierten Gehäuse Platz finden. Wie bei so ziemlich jedem aktuellen Flaggschiff übernimmt den Antrieb ein Snapdragon 8 Gen 2. Im Fall des Sony Xperia 1 V gemeinsam mit 16 GB RAM und mindestens 256 GB internen Programmspeicher. Es wird zwar nicht von der Quelle erwähnt, doch da ich auf dem Bildmaterial eine 3,5 mm große Audio-Klinkenbuchse auf der Oberseite sehe, gehe ich auch von einer optionalen Speichererweiterung via microSD-Karte aus.

Auch die dedizierte Kamerataste, welche ich schon in meinem Test des Sony Xperia 5 IV als echtes Highlight hervorgehoben habe, ist auf der rechten Seite unter dem Power- und Standby-Button mit integrierten Fingerabdrucksensor erhalten geblieben.

Was ist Eure Meinung zu dem Sony Xperia 1 V? Gibt es noch Sony-Fans unter Euch, die bereit sind eine nicht unerhebliche Geldsumme in Ihr nächstes Android-Smartphone zu investieren? Oder muss Eurer Meinung nach der japanische Konzern erst einmal seine Update-Politik an 2023 anpassen? Schreibt uns Eure Einstellung in die Kommentare – ich diskutiere gerne mit!