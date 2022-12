Sony Xperia 1 IV im Test: ein freches Smartphone

Aufladen per Kabel mit 30 W zu langsam

Design

Das Sony Xperia 1 IV vertraut auf das gleiche Design, das der Hersteller seit vielen Jahren verwendet. Dieser anachronistische Look hat zwar einen gewissen Charme, aber er ist auch ein Zeichen für mangelnden Mut.

Vorteile:

microSD-Port, 3,5-mm-Klinkenstecker.

Gorilla Glass Victus auf der Vorder- und Rückseite

IP68-zertifiziert

Lautsprecher auf der Vorderseite

Nachteile:

Seit mindestens zwei Generationen unverändertes Design

Die matte Oberfläche der Rückseite des Sony Xperia 1 IV ist sehr ansprechend. / © NextPit

Das Sony Xperia 1 IV hat den monolithischen Look seiner Vorgänger beibehalten. Es ist eindeutig nicht das einfallsreichste Design, aber ich finde, dass dieser "aus einem Stück geschnitzte" Look mit seiner mattschwarzen Beschichtung immer noch sehr gut funktioniert – gerade in Kombination mit dem langen, schlanken 21:9-Formfaktor. Der größte Vorteil gegenüber der Konkurrenz sind die beiden Stereo-Frontlautsprecher. Ihr lauft nicht Gefahr, sie zu blockieren, wenn Ihr das Smartphone im Querformat haltet.

Der Aluminiumrahmen und Cornings Gorilla Gass Victus auf der Vorder- und Rückseite verstärken den Premium-Eindruck, den das Smartphone vermittelt. Auf der rechten Seite befinden sich die Lautstärketasten und der Fingerabdruckleser. Alle sind gut platziert und leicht zu erreichen. Direkt darunter befindet sich auch der zweistufige Fotoauslöser, der sich äußerst zufriedenstellend bedienen lässt.

Das Sony Xperia 1 IV ist für ein Flaggschiff-Smartphone sehr dünn und sehr leicht. / © NextPit.

Der Dual-SIM-Port kann ohne Werkzeug geöffnet werden, was sehr praktisch ist. Trotzdem ist das Sony Xperia 1 IV erfreulicherweise nach IP68 zertifiziert. Der Dual-SIM-Port nimmt eine microSD-Karte auf, um den Speicher zu erweitern. Und Sony bietet noch einen 3,5-mm-Klinkenanschluss an. Ich finde es wirklich schön, dass Sony in diesem Punkt gegen den Strom schwimmt, verglichen mit anderen High-End-Android-Smartphones.