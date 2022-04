Soundpeats Mini Pro im Hands-on: Viel auf die Ohren für wenig Geld

Mit den Soundpeats Mini Pro sind uns ziemlich günstige In-Ears mit ANC in die Redaktion geflattert. Wir haben sie angetestet und verraten Euch, was es mit den preiswerten Earbuds auf sich hat.

Die In-Ears, die es lediglich in einer Farbausführung gibt, werden bei Amazon mit 4,4 Sternen bewertet. Wir prüfen für Euch, ob wir die Bewertung im Hands-On bestätigen können.

Ihr bekommt die Soundpeats Mini Pro bei Amazon für knapp 66 Euro. Angesichts dessen, was Ihr für den Preis geboten bekommt, könnt Ihr nichts verkehrt machen. Soundpeats bietet uns darüber hinaus einen Rabattcode an: Mit dem Code U6GSZAE6 (gültig bis zum 12.4.) gibt es noch einmal 10 Euro runter .

Design und Lieferumfang

Die Soundpeats Mini Pro sind ordentlich verarbeitet, kompakt und sehen gut aus. Mit etwa fünf Gramm sind sie in Euren Ohren kaum spürbar und tragen sich angenehm.

Nach dem Öffnen der ansprechenden Verpackung entdecken wir neben Anleitung, USB-C-Kabel und zwei Gummiaufsätzen in verschiedenen Größen ein Lade-Case. Da drin befinden sich die Earbuds und präsentieren sich mit auffälligem Firmenlogo.

Der Look mit Firmenlogo hat schon was / © NextPit

Die Soundpeats Mini Pro sind IPX5-zertifiziert. Ihr solltet sie also nicht mit ins Wasser nehmen, könnt sie aber problemlos im Regen tragen. Sie sitzen in meinen großen Ohren absolut perfekt. Selbst beim durch-die-Bude-Springen zum neuen Red-Hot-Chili-Peppers-Album rutschten mir die Teile nicht aus den Ohren. Dank der drei Aufsätze in verschiedenen Größen sollte das bei Euch auch klappen.