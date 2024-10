Herbstlicher Streaming-Hammer: Hier gibt es Disney+ quasi umsonst!

Das Wetter ist mittlerweile ziemlich herbstlich in Deutschland und es steht ein langer Winter bevor. Zeit, sich ein paar neue Lieblingsserien zuzulegen. Passend dazu gibt es aktuell ein super cooles Angebot von Disney+ und waipu.tv. Das Bundle ist nicht nur wegen der über 280 TV-Sender so interessant, Ihr spart hier auch noch 50 Prozent!

Die Marvel-Serien und Filme, aber auch Oldies wie How I Met Your Mother, Scrubs oder Simpsons haben es Euch total angetan? Dann ist Disney+ genau die richtige Plattform für Euch. Im Bundle mit waipu.tv, dem TV-Streaminganbieter, mit dem Ihr keine TV-Serie und keine Spielshow mehr verpasst, kommt Ihr hier aktuell richtig günstig weg. Ihr zahlt nämlich nur neun Euro für beide Anbieter, und damit die Hälfte des regulären Preises.

Das bietet Euch waipu.tv

Wenn Ihr lineares Fernsehen ohne Kabelanschluss oder Satellitenschüssel genießen wollt, ist waipu.tv eine hervorragende Option. Mit diesem Dienst könnt Ihr 284 Sender über das Internet empfangen und direkt auf Eurem Smart-TV, Tablet oder Smartphone streamen. Davon werden 270 Sender in HD-Qualität übertragen. Das Bundle-Angebot enthält das waipu.tv Perfect Plus-Paket, das Euch zudem über 30.000 Filme, Serien und weitere Inhalte auf Abruf bietet. Besonders praktisch: Mit nur einem Account könnt Ihr auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen, was ideal ist, um die ganze Familie zu versorgen.

Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichem Fernsehen per Satellitenschüssel ist die Flexibilität: Ihr könnt das laufende Programm pausieren oder an den Anfang einer Sendung zurückspulen, sodass Ihr nichts mehr verpasst. Mit dem Perfect Plus-Paket habt Ihr außerdem Zugriff auf sämtliche öffentlich-rechtlichen und privaten Sender. Die vollständige Senderliste könnt Ihr auf der Website von waipu.tv einsehen.

Disney+: Die ideale Ergänzung zum Streaming?

Mit Disney+ könnt Ihr nicht nur die beliebten Disney- und Pixar-Filme streamen, sondern auch Marvel-Blockbuster wie Spider-Man, Captain America und mehr. Darüber hinaus stehen Euch zahlreiche Serien zur Verfügung, darunter Modern Family, Grey’s Anatomy, Prison Break, New Girl, Malcolm Mittendrin und The Walking Dead. Die Auswahl ist riesig, also schaut am besten direkt bei Disney+ vorbei, um zu sehen, welche Inhalte Euch dort erwarten. Bei dem hier angebotenen Bundle mit waipu.tv handelt es sich um das Disney+ Standard-Abo mit Werbung in Full HD, das Euch das gleichzeitige Streaming auf bis zu zwei Geräten ermöglicht.

Und die Kosten?

In den ersten 12 Monaten spart Ihr 50 Prozent auf beide Pakete und zahlt nur 9 Euro pro Monat statt knapp 18 Euro. Damit seid Ihr nicht nur für den Herbst und Winter, sondern auch weit darüber hinaus bestens mit Unterhaltung versorgt. Nach Ablauf der zwölf Monate steigt der Preis jedoch wieder auf den regulären Tarif. Wenn Ihr die höheren Kosten vermeiden möchtet, denkt daran, rechtzeitig zu kündigen.

Affiliate Angebot Disney+ mit waipu.tv Für nur neun Euro statt rund 18 Euro im Monat!

Was sagt Ihr zu dem Angebot? Werdet Ihr zugreifen oder habt Ihr schon genügend Streaminganbieter?