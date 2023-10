Sushi Maki 3.0 im Test: Die Joko-Bikes werden erwachsen

Was mich ein wenig enttäuscht hat, war ein kleiner Schaden, den ich während des Tests feststellen musste. Womöglich durch einen kurzen Sprung von einem Bordstein verursacht, verschob sich das Hinterrad ein wenig schräg nach links. Dadurch rieb es am Rahmen und bremste mich beim Radfahren aus. Durch eine Korrektur der Kettenspanner an den horizontalen Ausfallenden, also quasi der Aufhängung des Hinterrades, ließ sich das binnen einer Minute korrigieren. Anschließend bin ich vorsichtiger gefahren, das Problem trat dementsprechend nicht noch ein zweites Mal wieder auf.

Nach wie vor erfreulich ist, dass Sushis E-Bike mit 16 kg für ein E-Bike noch vergleichsweise leicht ist. Sushi ermöglicht das durch einen Aluminiumrahmen, lediglich die Gabel ist aus Stahl gefertigt. Darüber hinaus ist das E-Bike in drei Rahmengrößen verfügbar, wodurch Ihr mit jeder Körpergröße eine optimale Sitzposition finden könnt. Im Vergleich zu vielen anderen E-Bikes, etwa dem Angell M Cruiser (zum Test) oder dem Urtopia Carbon One (zum Test) könnt Ihr die Lenkerhöhe an Eure Bedürfnisse anpassen.

Das Sushi Maki+ habe ich in meinem Test als "Schlicht geniales E-Fixie" bezeichnet. Die Vorgängerversion strahlte dabei einen gewissen Minimalismus-Charme aus, von dem man sich bei der dritten Version ein wenig gelöst hat. Designtechnisch ist das Maki 3.0 noch immer äußerst schlicht, dafür finden wir endlich eine fest verbaute Lichtanlage am Sushi-Bike. Und die tut dem Fahrrad wirklich gut.

Was Sushi laut Datenblatt noch verbessern konnte, ist das zulässige Gesamtgewicht. So soll das Maki-Modell jetzt Fahrer*innen mit bis zu 120 kg Körpergewicht tragen können.

Im Vergleich zu anderen E-Bikes fehlt dem Sushi Maki 3.0 jegliche Federung. Denn auch die Reifen können Stöße nicht so zuverlässig abfedern wie etwa beim VanMoof S4 (zum Test) . Im sehr von Kopfsteinpflaster durchzogenen Berlin war das im Testzeitraum immer mal wieder ungemütlich. Wer also einen besonderen Wert auf Komfort legt, der sollte sich bei anderen Herstellern umschauen.

Alternativ zum Bordcomputer könnt Ihr den Motor auch über Eure Trittfrequenz steuern. Hierfür sitzt ein Pedal-Assist-Sensor im Tretlager, der sich an den Umdrehungen der Pedale orientiert. Eine Erkennung der Trittstärke ist dadurch nicht möglich – langsames Fahren kann sich mitunter also ein wenig hakelig anfühlen. Da Ihr die Geschwindigkeit aber über den Bordcomputer limitieren könnt, ist das nicht weiter schlimm.

Wie ich schon beim Maki+ feststellen durfte, passen die Sushi-Bikes am ehesten zu meinem Fahrstil in Berlin. Bedeutet, ich suche möglichst leichte und unkomplizierte Fahrräder, mit denen ich Geschwindigkeiten zwischen 25 und 30 km/h erreichen kann.

Im Sushi Maki 3.0 arbeitet noch immer ein 250 W starker Hinterradmotor, der von einem Umdrehungssensor an den Pedalen angesteuert wird. Zusätzlich könnt Ihr die maximale Geschwindigkeit des E-Bikes in fünf Stufen einstellen. Für mehr Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen von Tektro und Reifen mit Pannenschutz.

Akku und smarte Features

Wie bei den Vorgängern sitzt der Akku des Maki 3.0 im Rahmen und wirkt ein wenig wie eine mitgenommene Wasserflasche. Aus dieser gut erreichbaren Position könnt Ihr den Akku über einen Schlüssel entnehmen und in der Wohnung laden. Praktisch: Ihr könnt ihn dann als Powerbank nutzen. Eher unpraktisch: Auch in der dritten Version des Maki fehlen sämtliche smarte Features.

Gefällt:

Reichweite mit 75 km solide

Akku extern aufladbar und als Powerbank nutzbar

Per Schnelllader in 3,5 Stunden voll

Gefällt nicht:

Akkuanzeige recht unpräzise

Stromsparmodus bei zwei Balken nicht konfigurierbar

Keine smarten Funktionen

Sushi gibt die maximale Reichweite des Maki 3.0 mit 75 km an. Hier hat sich im Vergleich zum Vorgänger nichts geändert, und aus meinen Erfahrungen im Test-Alltag schätze ich diese Angabe als realistisch ein. Bei meiner Fahrweise auf voller Unterstützung und regelmäßigem Anfahren dank roter Ampeln musste ich aber nach ca. 25 bis 30 km wieder an die Steckdose.

Der Akku sitzt beim Sushi Maki 3.0 im Rahmen und lässt sich entnehmen. / © nextpit

Da sich der Akku des Maki 3.0 entnehmen lässt, ist das Aufladen aber äußerst angenehm. Ihr entnehmt den Akku per Schlüssel aus dem Rahmen des E-Bikes und ladet ihn in der Wohnung. Standardmäßig liefert Sushi ein Standard-Netzteil mit, das den Akku in 5,5 Stunden auflädt. Für 89 Euro könnt Ihr Euch ein Schnellladegerät als Zubehör dazukaufen und die Ladezeit damit auf 3,5 Stunden reduzieren. Nach wie vor genial beim Sushi-Akku ist, dass Ihr den Stromspeicher dank USB-A-Ausgang in eine riesige Powerbank verwandeln könnt. Die Kapazität beträgt dabei 9.600 mAh.

Zwei Aspekte stören mich aber nach wie vor an der Art, wie Sushi mit dem E-Bike-Akku umgeht. Der erste ist die recht unpräzise Akkustandsanzeige, die den restlichen Akku nur anhand von fünf Punkten anzeigt. Der zweite ist, dass man den Energiesparmodus nicht selbst aktivieren oder deaktivieren kann. So wird er bereits bei zwei Balken aktiviert und schränkt die Motorleistung doch recht stark ein.

Sowohl das Vorder- als auch das Rücklicht sind StVZO-Konform. / © nextpit

Wodurch Sushi all diese Nachteile in Zukunft ausbessern könnte, wäre es, das E-Bike per Companion-App smart zu machen. Wie gut das funktionieren kann, haben wir etwa beim Cowboy Bike C4 (zum Test) sehen können. Hier lässt sich ein Energiesparmodus auf Wunsch zu- oder abschalten. Gleichzeitig sehen wir die restliche Reichweite in Kilometern angegeben und können sogar nachvollziehen, wie viel Akku bei Erreichen des Fahrtziels übrig sein wird.

Das Sushi Maki bleibt auch in der dritten Version sehr "unintelligent". Wer nach einem möglichst einfachen Bike sucht, der wird hier wenig vermissen. Wer aber nach technologischen Kniffen wie etwa beim Urtopia Carbon One (zum Test) sucht, der wird enttäuscht.