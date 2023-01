Top 5 Android und iOS Apps der Woche

Wie ist das Jahr 2023 bisher für Euch gelaufen? Natürlich gibt es auch in diesem Jahr für Euch die ausführlich getesteten Top 5 Apps der Woche. Hier ist die erste Ausgabe für Android- und/oder iOS-Plattformen im Jahr 2023! Diese Woche haben wir ein Spiel mit dem Namen Eversoul im Angebot, welches ein Geheimtipp für Fans von taktischen Rollenspielen ist, also sieh es Euch unbedingt an!

Bitte beachtet, dass dieser Artikel anders ist als unsere zweimal wöchentlich erscheinende Ausgabe der kostenlosen Apps der Woche. Wir lesen nicht nur über die Apps, sondern haben sie einzeln heruntergeladen und installiert. Damit gehen wir sicher, dass Ihr keine unerwünschten In-App-Käufe enthaltet (damit meine ich nicht die wesentlichen Funktionen). Natürlich stellen wir auch sicher, dass keine dieser Apps hinter Eurem Rücken Eure Daten oder persönlichen Informationen ausspäht, denn auch wir wollen unsere Privatsphäre sicher und geschützt wissen!

Dieser Artikel wird wöchentlich veröffentlicht, also schaut Euch ruhig mal unsere Top 5 Apps von letzter Woche (oder sollten wir sagen, vom letzten Jahr) an, falls Ihr wissen wollt, wie Ihr Euer neues Jahr mit einem Knall beginnen könnt. Ohne lange zu zögern: Hier sind die Apps, die es diese Woche auf unsere Liste geschafft haben!

Fabulous Daily Routine Planner (iOS & Android)

Es gibt nichts Besseres, als zu Beginn des Jahres in die Spur zu kommen. Wie wäre es mit einer App, die Euch dabei hilft? Da fällt mir der Fabulous Daily Routine Planner ein, der Euch hilft die Macht der Gewohnheiten und Routinen zu nutzen. Wenn 2023 das Jahr ist, in dem Ihr Eure geistige Gesundheit in den Vordergrund stellt, das Jahr gut abschließt und in besserer körperlicher Verfassung sein wollt, ist diese App genau das Richtige für Euch.

Ich bin jemand, der gern eine Laissez-faire-Haltung einnimmt. Ich neige dazu, mit dem Strom zu schwimmen. Fabulous hat mir geholfen, wieder in die Spur zu kommen. Allein in der ersten Woche habe ich es geschafft, mich in den frühen Morgenstunden aus dem Bett zu quälen (na gut, so früh ist es nicht, ich rede hier von 7 Uhr morgens), um auf den Putz zu hauen, und das habe ich letzten Endes dieser App zu verdanken.

Ihr könnt die App upgraden, um zusätzliche Funktionen freizuschalten, wie z. B. eine Coaching-Serie, eine unbegrenzte Anzahl von Gewohnheiten für Eure täglichen Routinen und Premium-Reisen für eine bessere mentale Gesundheit und Selbstfürsorge. Für mich reicht es aus, wenn ich mir ein oder zwei Gewohnheiten für das Jahr vornehme und sehe, wohin sie mich 2024 führen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Bring Euer Leben mit dieser App auf die Reihe. / © NextPit

Lade Fabulous Daily Routine Planner herunter - hol ihn Euch jetzt im Google Play Store und im Apple App Store.

NeuroNation - Gehirntraining (iOS & Android)

Als ich mir meinen Nintendo DS Lite kaufte, war einer der ersten Titel die mich stundenlang fesselte, "Brain Age". Das war ein lustiges Spiel, das auch meine Gehirnzellen trainiert hat. NeuroNation verfolgt einen wissenschaftlicheren Ansatz, um Eure geistigen Fähigkeiten zu trainieren, und spricht ein extrem breites Spektrum an: Es verbessert Euer Gedächtnis, hilft Euch besser zu konzentrieren und schneller zu denken.

Die App verlangt nicht mehr als 15 Minuten Eurer Zeit pro Tag, um Eurem Gehirn neuen Schwung zu geben. NeuroNation ist sehr individuell und führt eine umfassende Analyse Eurer Stärken und Eures Potenzials durch, bevor sie einen persönlichen Trainingsplan erstellt, der auf Eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Habt Ihr eine wettbewerbsorientierte Ader? Holt Euch ein paar Freunde ins Boot, um zu sehen wer die anderen übertrumpfen kann!

Bedenkt bitte, dass diese App keine Diagnose erstellen soll, sondern nur ein unterhaltsames Werkzeug ist, um Euren Kopf in Schwung zu bringen. Für eine richtige medizinische Diagnose geht Ihr am besten zu einem Arzt und macht medizinische Tests.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Geh mit NeuroNation auf eine Lernreise und trainiert Euer Gehirn! / © NextPit

Lade NeuroNation - Gehirntraining aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Deepstash (iOS & Android)

Was könnt Ihr in 5 Minuten erreichen? Ich weiß, dass ich ein Power-Nickerchen machen oder meine Zeit mit irgendeinem albernen Spiel auf dem Smartphone vertrödeln kann. Vielleicht ist das der Grund, warum mein Leben stagniert und sich kaum etwas verbessert hat. Mit Deepstash braucht Ihr nur 5 Minuten um etwas Neues zu lernen. Es basiert auf dem Prinzip, dass Ihr täglich mundgerechtes Wissen aus Büchern, Artikeln, Videos, Podcasts und anderen Quellen aufnehmt, um Euer Gehirn so zu füttern, dass Ihr am Ende besser seid als gestern.

Wie funktioniert das? Die Ideen werden Euch in Form von kleinen Kärtchen präsentiert, die Ihr auf einen Blick lesen könnt. Diese kurzen Notizen fassen tiefgründige Gedanken in einfachen Sätzen zusammen, die Eure grauen Zellen dazu anregen können tiefer einzutauchen. Letztendlich ist nichts besser, als sich in ein bestimmtes Thema zu vertiefen, um es zu meistern. Aber Deepstash ist auch nützlich, um einen Samen in Eure Psyche zu pflanzen, der der Katalysator für etwas Größeres und Besseres sein könnte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Geh mit Deepstash als eine bessere Version von Euch selbst schlafen als gestern / © NextPit

Lade Deepstash aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Rewind: Musik-Zeitreise (Android)

Die Idee der Zeitreise hat schon viele Geschichten, Filme und Oden inspiriert. Auch wenn es viele Theorien zu diesem Thema gibt, hier ist eine App, die alles einfacher macht. Sie spielt mit der Idee der musikalischen Zeitreise, weshalb der Name Rewind sehr treffend ist. Im Grunde versucht Rewind, Euch zu zeigen, wie Eure Lieblingsmusik-App aussehen würde, wenn sie in einer früheren Ära auf den Markt käme, zum Beispiel in den 90er Jahren des Grunge oder in den 60er Jahren – der Hippiezeit.

Eine lustige und harmlose Anzeige, mit der Ihr "neue" alte Musik anhand des Kontexts entdecken könnt, während Ihr gleichzeitig subtile Hinweise auf Nostalgie erhaltet. Es gibt einen unendlichen vertikalen Feed in der App, mit dem Ihr Euch 30 Sekunden lange Ausschnitte von Songs aus dem ausgewählten Jahr anhören oder ansehen könnt, was die Sache etwas aufpeppt. Es fühlte sich tatsächlich so an, als ob ich einen Radio- oder Fernsehsender aus dieser Zeit eingeschaltet hätte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Was ist in einem bestimmten Jahr angesagt? Finde es mit dieser App heraus! / © NextPit

Rewind herunterladen: Musik-Zeitreise aus dem Google Play Store.

Eversoul (iOS & Android)

Beginnt das neue Jahr mit einem neuen Strategie-Rollenspiel, das Strategie und Kämpfe mit dem Aufbau von Städten miteinander verbindet. Dieser Mischmasch ergibt... Eversoul. In diesem Spiel könnt Ihr Charaktere rekrutieren, die als Seelen bekannt sind und die Ihr dann in Form von Kämpfen durch die Feuertaufe führt. Es macht natürlich Spaß, mit den verschiedenen Werten und Fähigkeiten der einzelnen Charaktere zu jonglieren und herauszufinden, wie Ihr das Beste aus ihnen herausholen könnt.

Eure Aufgabe? Töte Monster, die nur darauf aus sind alles zu zerstören und die Realität, so wie Ihr sie kennt, in Schutt und Asche zu legen. Es gibt viele Charaktere zur Auswahl, und Ihr solltet vielleicht aufhören so ruppig zu sein, wenn Ihr mit Euren Truppen redet. Denn eine gute Beziehung ist in diesem Spiel von größter Bedeutung. Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Spiels ist, wie Ihr die wahren Namen der anderen Seelen herausfindest. Also achte darauf, dass Ihr die richtigen Entscheidungen trefft!