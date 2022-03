Top-Angebot: 25 GB im Telekom-Netz für 14,99 €

NEXT PIT TV

Kennt Ihr das auch: Ihr seid unterwegs, hört gerade auf Spotify die vierte Version Hypa Hypa von Electric Callboy und plötzlich kommt die unliebsame Nachricht, das Datenvolumen sei aufgebraucht. In diesem Moment denke ich dann darüber nach, endlich meine Datenpakete aufzustocken, aber verwerfe diese Idee doch recht schnell wieder. Wenn Ihr Euch hier wiedererkennt, dann hat LogiTel eine Lösung für unser Problem.

Green Data XL Spezial Tarif bei LogiTel

Der Anbieter hat momentan einen Mobilfunkvertrag im Angebot, der speziell für Menschen gedacht ist, für die das Internet das zweite Zuhause darstellt. Denn Ihr erhaltet satte 25 GB Datenvolumen und zahlt dafür gerade einmal 14,99 Euro monatlich. Und dabei leistet der Tarif sogar eine Download-Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s.

Lohnt sich der Deal von LogiTel?

Der Tarif bietet ein hohes Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Natürlich hat das ganze einen kleinen Haken. Denn Ihr erhaltet hier keine Allnet-Flat. Das bedeutet, dass Ihr für jede SMS die Ihr schickt und für jede telefonierte Minute etwas zahlen müsst. Dadurch bietet sich der Deal für diejenigen an, die dem Telefonieren sowieso schon abgeschworen haben. In der nachfolgenden Aufstellung findet Ihr noch einmal die genauen Details.

Telekom Green Data XL Spezial Eigenschaft Green Data XL Spezial Tarif Datenvolumen 25 GB Bandbreite Download Max. 300 Mbit/s Bandbreite Upload Max. 50 Mbit/s Vertragslaufzeit 24 Monate Allnet-Flat? Nein Monatliche Kosten 14,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro (entfällt) Zum Angebot

Wie Ihr seht, sichert Ihr Euch hier einen Tarif, der sich hauptsächlich um das Datenvolumen dreht. Wenn Ihr den Tarif direkt beim Anbieter kaufen möchtet, dann zahlt Ihr hier momentan 17,99 Euro monatlich und müsst noch die Anschlussgebühr entrichten. Also spart Ihr bei LogiTel 111,99 Euro über die Vertragslaufzeit gerechnet. In der Regel kostet der Tarif sogar 29,99 Euro, also könnt Ihr gerade wirklich viel sparen!

Ihr reizt Eure mobilen Daten aus, spielt gerne Handygames unterwegs oder schaut am liebsten Netflix, während Ihr unterwegs seid? Dann ist der Deal definitiv interessant für Euch. Solltet Ihr jedoch nach wie vor viel telefonieren oder SMS schreiben, dann ist der Deal eher uninteressant.

So spart Ihr die Anschlussgebühr

Kommen wir noch zu einem kleinen Trick, den verschiedene Anbieter mittlerweile nutzen, um Euch die Anschlussgebühr zu sichern. Normalerweise ist dafür eine Werbeerlaubnis nötig, doch mittlerweile könnt Ihr eine SMS an den Provider schicken und erhaltet eine Gutschrift in Höhe von 39,99 Euro. Dafür schickt Ihr die Worte "AP frei" an 8362 innerhalb von 14 Tagen nach der Vertragsaktivierung und schon habt Ihr die Anschlussgebühr gespart.

Was haltet Ihr von dem Deal? Geht Euch auch häufiger mal das Datenvolumen aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!