Tschüss, Warndreieck: Ab 2026 soll diese neue Lösung her

In den vergangenen Jahrzehnten war das Warndreieck das Standardmittel, um im Falle einer Panne auf sich aufmerksam zu machen. Doch die Handhabung dieses klassischen Hilfsmittels birgt gewisse Risiken, die nicht zu unterschätzen sind. Wer das Warndreieck aufstellen möchte, muss das Fahrzeug verlassen und sich auf die Fahrbahn begeben – es entsteht eine weitere potenzielle Gefahrensituation. Nun soll eine neue technische Lösung schon bald für mehr Sicherheit sorgen: ein Blinklicht (V16 Warnleuchte). Verpflichtend, wohlgemerkt.

Das Blinklicht – eine smarte Alternative?

Das von der spanischen Verkehrsbehörde festgelegte Blinklicht bietet eine Reihe an praktischen Funktionen. So ermöglicht das Gerät nach Angaben des ADAC eine Sichtweite von bis zu einem Kilometer und ist auch bei schlechten Sichtverhältnissen wie etwa Nebel, Regen oder Dunkelheit gut bemerkbar. Folglich müssen Fahrer ihre Fahrzeuge nicht mehr verlassen und können das Blinklicht stattdessen direkt auf dem Autodach befestigen. Ergänzend müssen die Warnleuchten über das Mobilfunknetz eine Verbindung zur DGT sowie Rettungsdiensten aufbauen können. Über jene übermittelt das eingeschaltete Gerät im Notfall automatisiert alle 100 Sekunden die Fahrzeugposition.

Bedeutung für deutsche Autofahrer

In Spanien sind die neuen Warnleuchten auf Autobahnen und Schnellstraßen bereits ab dem 1. Januar 2026 verpflichtend. Lediglich auf Landstraßen und innerorts dürfen handelsübliche Warndreiecke nach wie vor zum Einsatz kommen. Eine Einschränkung hat die Regelung jedoch: Sie gilt nur für in Spanien zugelassene Fahrzeuge. Wer also mit seinem in Deutschland zugelassenen Auto nach oder durch Spanien zu fahren plant, benötigt weiterhin lediglich ein Warndreieck.

Wer dagegen als deutscher Tourist einen Mietwagen in Spanien mieten möchte, sollte bei der Übergabe überprüfen, ob eine Warnleuchte vorhanden ist – bestenfalls griffbereit im Handschuhfach. Auch empfiehlt es sich, sich die Handhabung des Geräts vom Autoverleih zeigen zu lassen, um im Notfall schnell reagieren und die eigene Sicherheit gewährleisten zu können.

Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass eine ähnliche Regelung zeitnah auch in Deutschland eingeführt werden könnte. Wir haben beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) nachgefragt und werden Euch informieren, sobald uns eine Antwort vorliegt.