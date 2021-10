Umfrage der Woche: Ist Euch die Farbe des Handys wirklich wichtig?

Zunächst einmal ist die Antwort auf die in der Überschrift gestellte Frage wahrscheinlich schon klar: Die Öffentlichkeit LIEBT Farboptionen! Releases wie das iPhone 13, das Galaxy S21, das Xiaomi Mi 11 Lite und natürlich das Pixel 6 zeigen, dass die Hersteller eine Marktnachfrage befriedigen, die es schon vor den bunten 2G-Nokias gab.

Trotzdem muss ich fragen:

Nachdem wir das nun hinter uns gebracht haben, kommen wir nun zur Umfrage der Woche.

Sind Euch die Farbnamen von Smartphones wichtig?

Verfolgt Ihr auch jeden Monat die zahlreichen Markteinführungen von neuen Produkten? Dann habt Ihr sicher bemerkt, dass einige Hersteller sich große Mühe geben, bei den Farbnamen kreativ zu werden. Aber habt Ihr schon einmal jemanden gesehen, der von einem "iPhone® (PRODUCT)Red®" spricht, anstatt einfach zu sagen "mein rotes iPhone"? Oder der fragt: "hat jemand gesehen, wo ich mein Wolken-weißes Mi 11 gelassen habe?"

Diese Strategie macht in manchen Fällen nicht nur uns armen Journalist:innen das Leben schwer. die diese wunderlichen Namen (Breathing Crystal, anyone?) übersetzen müssen. Selbst die regionalen Niederlassungen der Unternehmen leiden unter diesen Bezeichnungen.

Xiaomi und Motorola in Brasilien zum Beispiel haben einfach das Handtuch geworfen und statt pompöser Bezeichnungen wie "Midnight Gray/Cloud White/Horizon Blue" und "Electric Graphite/Lagoon Green" einfach die traditionellen Bezeichnungen "gray/white/blue" und "gray/green" für die Modelle Mi 11 und Edge 20 verwendet.

Google hat sich sogar ein wenig mehr Mühe gegeben und die Farben ins Französische übersetzt. Vielleicht liegt das an der begrenzten Anzahl von Ländern, in denen das Pixel 6 verkauft wird. Interessanterweise weichen diese Namen aber auch in Französisch voneinander ab: In Frankreich ging man etwas freier an die Sache, während man im französischsprachigen Teil Kanadas mit fast wörtlichen Übersetzungen arbeitet:

Kleine Smartphone Farbenlehre Vereinigte Staaten/Deutschland Frankreich Kanada Portugiesisch* Stormy Black Noir Carbone Noir tempête Preto Kinda Coral k.A. Plus ou moins corail Laranja Sorta Seafoam Gris Océan Quasi Écume de mer Verde

Nach diesem kleinen Rant – *vielleicht verursacht durch die Tatsache, dass Google keine Pixel-Handys in Brasilien verkauft –, werde ich die originalen Bezeichnungen künftig in meinen News nicht mehr verwenden. Aber das mache ich vielleicht lieber von den Umfrageergebnissen abhängig.

Wie sieht es denn mit Euch aus? Habt Ihr eine Lieblingsfarbe oder eine Lieblingsbezeichnung für eine Farbe? Passt Ihr die Farben vielleicht eh mit Euren Hüllen an? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Montag gibt es dann wie immer die Auswertung mit den Ergebnissen der internationalen NextPit-Community.