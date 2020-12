Umfrage: Eure Tops und Flops des Jahres!

Wer sind Eure großen Gewinner und Verlierer in der Techbranche im Jahr 2020? Jedes Jahresende bietet sich für viele Medien eine Gelegenheit, Euch einen Überblick über die Retrospektiven des vergangenen Jahres zu geben. Bei NextPit wollen wir Eure Meinung hören: Wer oder was sind Eure Tops und Flops im Jahr 2020?

Was waren die besten und schlechtesten Smartphones des Jahres 2020? Welche der wenigen Veranstaltungen oder Konferenzen, die nicht abgesagt wurden, waren überraschend oder völlig erfolglos? Welche Nachrichten haben den Technologiemarkt positiv beeinflusst und welche negativ?

Während die Redaktion bereits eine eigene Retrospektive vorbereitet, in der jeder der Redakteure die Tops und Flops des Jahres 2020 im Techbereich wählt, möchten wir Euch, liebe Leserinnen und Leser, zunächst um Eure Meinung bitten.

Macht mit! Teilt uns Eure Meinung zum Tech-Jahr 2020 mit

Das mehr als turbulente Jahr, die Absage des MWC 2020 oder die "Hybrid"-Formate der IFA. Die Veröffentlichung des Samsung Galaxy Z Fold 2 oder das neue iPhones 12? Die Zunahme von Videokonferenzen während der Gesundheitskrise oder die Debatte um die Ermittlung von Kontaktpersonen? In diesem Jahr sind viele Produkte auf den Markt gekommen und trotz Pandemie haben wir Veranstaltungen gesehen. Die Welt hat sich eben angepasst.

Ihr findet daher eine Reihe von Umfragen, um aus einer Stichprobe von Produkten, Ereignissen und technischen Nachrichten Eure Tops und Flops des Jahres 2020 zu ermitteln. Da diese Stichprobe willkürlich und unvollständig ist, laden wir Euch auch dazu ein, die Kommentarfunktion zu nutzen, um Eure Highlights und Enttäuschungen 2020 zu diskutieren.

Die Ergebnisse der Umfrage und der Kommentare werden dann in den kommenden Wochen in einem eigenen Artikel veröffentlicht. Fangt an, das ist Eure Chance, gehört zu werden! Ich bin aufrichtig neugierig auf Eure Gefühle und Einschätzungen dieses Tech-Jahres.

Mehr als die Ergebnisse und Statistiken sind es Eure Meinungen, die uns interessieren. Seit ich vor einigen Monaten bei NextPit angefangen habe, hatte ich mehrmals die Gelegenheit, mit vielen von Euch zu diskutieren. Ich vertraue also darauf, dass eine rege Diskussion unter diesem Artikel entsteht.

Die besten und schlechtesten Smartphones des Jahres 2020

Meine Auswahl in dieser Umfrage basiert im Wesentlichen auf den Modellen, die NextPit getestet hat und die sich in unseren Vergleichen befinden. Aber ich habe auch ungetestete Modelle berücksichtigt.

Die Flaggschiffe sind sicherlich überrepräsentiert. Ich habe jedoch auch Einstiegs- und Mittelklassemodelle einbezogen. Das Auswahlkriterium war schlichtweg die "Wichtigkeit" des jeweiligen Smartphones. Euch fehlt ein wichtiges Modell? Lasst einen Kommentar da, um ein oder mehrere Modelle zu erwähnen, die nicht in der Umfrage aufgeführt sind.

Diese erste Umfrage ist den besten Smartphones des Jahres 2020 gewidmet. Mehrfachnennungen sind zulässig, und die Modelle sind nach Hersteller gruppiert, aber zufällig sortiert.

Tops und Flops: Smartphones 2020 Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy S20/S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord

Apple iPhone 12/Pro

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone SE 2020

Xiaomi Mi 10/Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Poco F2 Pro

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Lite/Find X2 Neo

Oppo Reno4/Reno4 Pro

Oppo Reno4 Z

Vivo X51

LG Wing

Realme 7/Pro

Realme 6 Pro

Realme X50

Realme X50 Pro

Realme X3 SuperZoom

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Asus ROG Phone 3

Lenovo Legion Duel

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40/Pro

Huawei P40 Lite

Xiaomi Poco X3

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71 (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Nach den besten Smartphones ist es an der Zeit, die schlechtesten Smartphones des Jahres 2020 zu benennen. Die Liste unten ist identisch mit der ersten Umfrage oben. Ihr könnt die Wahl in den Kommentaren begründen.

Ich bin nicht gegen ein oder zwei Trolle oder eine humorvolle und übertriebene Hetzrede, Ihr kennt mich. Versucht aber auch, echte Argumente dafür vorzubringen, warum Ihr das/die jeweilige(n) Smartphone(s) hasst oder von ihm/ihnen enttäuscht seid.

Der Artikel, den ich über die Ergebnisse dieser Umfragen schreiben werde, wird um so interessanter sein, wenn ich konstruktive und detaillierte Kommentare von Lesern einfließen lassen kann.

Flop-Smartphones 2020 Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy S20/S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord

Apple iPhone 12/Pro

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone SE 2020

Xiaomi Mi 10/Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Poco F2 Pro

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Lite/Find X2 Neo

Oppo Reno4/Reno4 Pro

Oppo Reno4 Z

Vivo X51

LG Wing

Realme 7/Pro

Realme 6 Pro

Realme X50

Realme X50 Pro

Realme X3 SuperZoom

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Asus ROG Phone 3

Lenovo Legion Duel

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40/Pro

Huawei P40 Lite

Xiaomi Poco X3

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71 (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Die Top- und Flop-Events des Jahres 2020

Wie Ihr alle wisst, war 2020 ein schwarzes Jahr für große Versammlungen und nicht nur in der Technikbranche. Die IFA 2020 und ihr halb physisches, halb digitales Hybridformat war eine Ausnahme, wurde aber nicht einstimmig bejubelt.

Im Übrigen wurden fast alle Messen und Kongresse entweder gänzlich abgesagt, wie der MWC 2020, oder in digitale Keynotes umgewandelt, die live übertragen wurden.

Um ehrlich zu sein ist diese Digitalisierung der meisten technischen Veranstaltungen ein sehr aktuelles Thema. Als Leser interessiert Euch das vielleicht nicht, da die meisten von Euch vor Beginn des Covid-19-Ausbruchs ohnehin nicht an Pressekonferenzen und anderen Messen teilgenommen haben.

Diese neue berufliche Realität für uns Journalisten beeinflusste jedoch auch die Qualität und Vielfalt der Medienberichterstattung über die einzelnen Veranstaltungen. Es ist schwierig, über die IFA 2020 zu berichten, wenn nur etwa ein Dutzend Stände gegeneinander antreten. Schwierig, sich mit den Markenverantwortlichen vor Ort auszutauschen und Euch eine "exklusive" Vorschau einer Keynote zu geben, wenn Ihr sie wie alle anderen auf YouTube anschauen könnt.

Gleichzeitig stellten Apple und Samsung sehr ordentlich produzierte Präsentationen zur Verfügung, die noch filmreifer waren als in der Vergangenheit. OnePlus versuchte ebenfalls, seine Keynotes für die neue Welt aufzupeppen, indem man Augmented Reality in seine Präsentation des OnePlus Nord integrierte, so dass das Smartphone virtuell die "Kontrolle" übernehmen konnte.

Deshalb werden Sie, wie bei Smartphones auch, gebeten, Ihr wart dank zahlreicher YouTube-Livestreams in diesem Jahr näher dran denn je! Wir möchten, dass Ihr Messen / Keynotes / Kongresse nennt, an denen Ihr im Jahr 2020 teilgenommen habt.

Die Top-Tech-Events, Keynotes oder Messen 2020 IFA 2020 im Hybridformat

OnePlus-Keynote mit Augmented Reality

Apples WWDC

Apples iPhone-12-Keynote

Unpacked des Samsung Galaxy Z Fold 2

Google I/O mit Android 11 (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Lasst uns nun zu den Flop-Events kommen, die Ihr im Jahr 2020 erlebt habt. Ich bin neugierig, ob das neue digitale Format für Euch ein Problem war oder nicht.

Die Flop-Tech-Events, Keynotes oder Messen 2020 IFA 2020 im Hybridformat

OnePlus-Keynote mit Augmented Reality

Apples WWDC

iPhone-12-Keynotes

Unpacked des Galaxy Z Fold 2

Google I/O mit Android 11 (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Was sind Eure Top und Flop Tech-News des Jahres 2020?

Wenn das Jahr 2020 für die meisten von uns offensichtlich den Beginn eines neuen Lebensrhythmus markiert hat, langsamer, weniger und eintöniger, so hat die Technologiebranche viele Höhen und Tiefen erlebt. Es geht hier nicht wirklich darum, auf die positivsten und die negativsten Nachrichten hinzuweisen.

Vielmehr geht es darum, zu entscheiden, welche Nachrichten oder Haupttrends Eurer Meinung nach die meisten Diskussionen ausgelöst und den größten Einfluss auf die Technosphäre gehabt haben. Aus diesem Grund wird es nur eine Umfrage geben. Wir laden Euch ein, die wichtigsten Nachrichten für die Technik und für Euch auszuwählen. Dies ist sicherlich das Thema, bei dem Eure ausführliche Stellungnahme in den Kommentaren am interessantesten sein wird.

Rückblick: Das ist 2020 passiert

Die Entwicklung von 5G und die Vermarktung von immer mehr kompatiblen Smartphones war in diesem Jahr ein starker Trend für die Technologiebranche. Die Nutzung von Videokonferenzdiensten wie Zoom und Fragen zum Datenschutzes haben einen großen Teil der technischen Medienlandschaft beschäftigt.

Einige Hersteller haben auch ernsthafte Brüche oder Übergänge in ihren Produktstrategien begonnen. Zum Beispiel können wir den Anstieg der Reichweite und des Preises bei Xiaomi und OnePlus erkennen. OnePlus ist sicherlich der Hersteller, der sich im Jahr 2020 am meisten verändert hat. Teurere Vorzeigemodelle, die Einführung der Nord-Reihe zur Erweiterung des Katalogs, gefolgt vom Weggang ihres Mitbegründers Carl Pei.

Apple hat ebenfalls große "Züge" gemacht, indem es vier iPhone 12 herausgebracht hat, die alles auf 5G setzen und sich wieder mit einem kompakten Format verbinden. Google hat eine scharfe Wende vollzogen, indem es seine Ambitionen im Flaggschiffmarkt nach unten revidiert und ein ausgewogeneres und erschwinglicheres Pixel 5-Modell einem Ultra-Premium-Modell vorgezogen hat.

Das Google Pixel 5. / © NextPit

Man kann durchaus Realme erwähnen, das in diesem Jahr mehr als zwanzig Smartphones herausgebracht hat und gleichzeitig eine Umstrukturierung seines Katalogs ab Ende 2020 ankündigt, um seine Präsenz in Europa zu festigen und seine Ambitionen auf diesem Schlüsselmarkt zu erreichen.

2020 war auch das entscheidende Jahr für Huawei, das trotz zahlreicher Rückschläge einen Weg der Hoffnung einzuschlagen begann, seine Aktivitäten in Europa aufrechtzuerhalten, indem es die Scheidung mit Google unterzeichnete, ohne jedoch alle zu überzeugen.

Im Jahr 2020 sind die GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) von der öffentlichen Meinung und den Behörden genau unter die Lupe genommen worden. Vom Kampf gegen wettbewerbsfeindliche Praktiken und Fehlinformationen über Achtung der Privatsphäre – noch nie wurde die Dominanz der Technikgiganten so kritisiert wie heute.

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Stärken dieses Jahres 2020 in unserer Branche so gut wie möglich zu identifizieren. Ich weiß, dass ich mich in diesem Artikel die ganze Zeit darauf eingegangen bin, aber ich freue mich wirklich darauf, Eure Meinungen und eigenen Rückblicke auf dieses seltsame Jahr zu lesen.

Es wird auch interessant sein, Eure Tops und Flops mit denen der Redaktion zu vergleichen, was ebenfalls in einem gesonderten Artikel veröffentlicht wird. Es ist eine Gelegenheit für jeden von uns, einen Schritt zurückzutreten und Bilanz zu ziehen und gleichzeitig auf bessere Zeiten im Jahr 2021 zu hoffen.

