Unter 90 Euro: Diese Kopfhörer sind ein echtes Cyber Monday Schnäppchen

Egal, ob für Musik, Podcasts oder als Bluetooth-Kopfhörer zum Zocken – mit diesen Over-Ears von Skullcandy seid Ihr bestens ausgestattet. Und das Beste: Im Vergleich mit vielen anderen Marken kommt Ihr hier deutlich günstiger weg. MediaMarkt verkauft sie rund um den Cyber Monday jetzt schon für unter 90 Euro. Was Euch dafür alles geboten wird, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Derzeit bekommt Ihr die Skullcandy Crusher Evo im Angebot. Normalerweise hat der Hersteller den Over-Ears (Bestenliste) eine UVP von 189,99 Euro verpasst. MediaMarkt streicht hiervon anlässlich des Cyber Mondays aber noch bis zum 9. Dezember satte 100 Euro, wodurch schlussendlich lediglich 89 Euro auf der Rechnung stehen. Und trotz des echt geringen Preises wird Euch hier einiges geboten: von sattem Sound bis hin zur Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden im Dauerbetrieb.

Affiliate Angebot Skullcandy Crusher Evo

Kopfhörer-Tipp für 89 Euro – Das wird Euch hier geboten

Beim Preisschild von 89 Euro erwartet Ihr hier jetzt sicher Billig-Kopfhörer, oder? Doch weit gefehlt, die Skullcandy Crusher Evo haben nämlich durchaus einiges auf dem Kasten. Der Hersteller verspricht etwa Hi-Res-Audio mit tiefen und satten Bässen. Über die Skullcandy-App passt Ihr zudem den Sound genau nach Euren Vorlieben an und genießt Lieblingsmusik so, wie sie Euch gefällt. Verbunden werden die Kopfhörer dabei wie gewohnt via Bluetooth (5.0). Ob Ihr ein iOS- oder Android-Gerät zur Wiedergabe verwendet wollt, ist dabei egal.

Auch nach dem Black Friday sparen: Die besten Deals von MediaMarkt

Ein weiterer echter Vorteil ist die lange Akkulaufzeit. So sollen die Bluetooth-Kopfhörer im Dauerbetrieb bis zu 40 Stunden durchhalten können. Wenn man den Pegel nicht voll aufdreht, sollen sogar mehr als 72 Stunden möglich sein. Ebenso beachtlich ist die Schnellladefunktion. Nach zehn Minuten Ladezeit sind dadurch schon wieder drei Stunden Musikgenuss möglich.

Gleichzeitig muss man mit Blick auf den echt geringen Preis aber natürlich auch ein paar Abstriche machen. So verfügen die Bluetooth-Kopfhörer durch ihre Bauweise zwar über eine geräuschisolierende Passform, aktives Noise Cancelling (ANC) sucht Ihr hier aber vergebens. Außerdem sind die Kopfhörer wasserfest, aber nicht wasserdicht. Für den Sport solltet Ihr sie laut Skullcandy daher lieber nicht verwenden.

So günstig wie nie zuvor: MediaMarkt sorgt für neuen Tiefstpreis!

Euch stören diese Nachteile nicht? Dann macht Ihr mit den Skullcandy Crusher Evo ein echtes Schnäppchen. Der Cyber-Monday-Preis von 89 Euro bei MediaMarkt ist nämlich wirklich erstaunlich niedrig. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt zudem ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf, denn: Günstiger waren die Bluetooth-Kopfhörer zuvor noch nie!

Affiliate Angebot Skullcandy Crusher Evo

Was meint Ihr? Reichen Euch Bluetooth-Kopfhörer ohne ANC und was haltet ihr von dem Preis am Cyber Monday? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.