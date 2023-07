Viel Speicherplatz stark reduziert: WD My Book Duo 28 TB im Angebot

Der Namensbestandteil "Duo" zeigt bereits ein, dass die WD My Book Duo 28 TB keine gewöhnliche externe Festplatte ist. Es gibt nämlich keine HDD auf dem Markt, die Platz für 28 TB Daten bietet. Um eine so hohe Speicherkapazität zu ermöglichen, kommen daher zwei Festplatten mit je 14 TB zum Einsatz. Das hat durchaus Vorteile: Standardmäßig ist die My Book Duo 28 TB im RAID-0-Modus konfiguriert: Hier wird durch den parallelen Zugriff die Leistung der HDDs gesteigert, die maximale Datenrate verdoppelt sich annähernd gegenüber einer einzelnen HDD.

Wer statt Geschwindigkeit vor allem auf die Verfügbarkeit von Daten Wert legt, kann die WD My Book Duo 28 TB aber auch im Modus RAID 1 betreiben: Dann werden Daten gespiegelt auf den verbauten HDDs abgelegt, was den nutzbaren Speicherplatz auf 14 TB halbiert. Erleidet eine Festplatte allerdings einen Defekt, tritt dann kein Datenverlust auf. (Backups wichtiger Daten ersetzt ein RAID 1 allerdings nicht, da es schließlich auch passieren kann, dass die Daten auf beiden HDDs gleichzeitig verloren gehen, etwa durch einen Virus oder Wohnungsbrand!) Selbstverständlich ist auch eine klassische Konfiguration ohne Besonderheiten, also JBOD (Just a Bunch of Disks) möglich.

Die WD My Book Duo lässt sich sowohl mit einem PC oder Mac nutzen und findet dank der mitgelieferten Kabel sowohl via USB-A als auch USB-C Verbindung. Die USB-Schnittstelle ist 5 Gbit/s schnell und limitiert daher nicht. Verbaut ist neben 1× USB-C auch ein kleiner Hub mit 2× USB-A 3.0. Über die mitgelieferte Software lässt sich auf Wunsch eine 256 Bit starke AES-Verschlüsselung sowie ein Passwortschutz anlegen, um Datendiebstahl einen Riegel vorzuschieben. Zum Lieferumfang der externen Festplatte gehört auch Werkzeug, mit dem sich die beiden enthaltenen HDDs bei Bedarf austauschen lassen. Der auf 599,99 Euro reduzierte Preis bei Amazon** ist so gut, dass ihr aktuell selbst für die 4 TB kleinere 24-TB-Version spürbar mehr zahlen müsst!