Vodafone verdoppelt Startguthaben: Jetzt die ersten 9 Monate umsonst surfen

Bei Vodafone bekommt Ihr ab sofort mehr Internet für Euer Geld. Dabei erhöht der Provider nicht die verfügbare Download-Bandbreite, sondern verdoppelt kurzerhand Euer Startguthaben. So könnt Ihr bis zu 240 Euro als Bonus erhalten, wenn Ihr einen Kabel- oder DSL-Tarif abschließt. Was das genau bedeutet und wie viel Ihr tatsächlich zahlen dürft, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.