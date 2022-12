Waipu.tv 4K Stick mit günstigem Waipu-Abo bei Freenet sichern!

Na, habt Ihr die Feiertage bisher unbeschadet überstanden? Falls Ihr immer noch nicht genug von Sissi und Co. habt, dann könnt Ihr Euch aktuell den Waipu.tv-4K-Stick bei Freenet sichern und gleichzeitig das passende Waipu-Abonnement abschließen, bei dem Ihr richtig sparen könnt. Wie das Ganze aussieht, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Streaming-Anbieter wie Netflix oder nun auch Paramount bieten eine Vielzahl an festgelegten Filmen und Serien an, bei denen das Angebot unterschiedlicher kaum sein könnte. Ich selbst habe so gut wie jeden Streaming-Dienst abonniert, erwische mich allerdings immer wieder dabei, wie ich beim Duell um die Welt einschalte oder auch beim Tatort nur ungerne das Programm wechsle. Mit Waipu habt Ihr eine Vielzahl an Sendern zur Verfügung und könnt frei auswählen, auf was Ihr gerade Lust habt.

Affiliate Angebot Waipu.tv 4K Stick Inkl. günstigem Perfect Plus Abo

Waipu ist ein Live-TV-Anbieter, bei dem Ihr auf insgesamt 226 Sender zugreifen könnt. Mit dabei sind Kanäle wie Pro7, RTL oder Sat.1 und auch Pay-TV-Sender wie 13th Street oder Syfy. Mit dem Waipu.tv 4K Stick könnt Ihr ganz einfach auf das Programm des Anbieters zugreifen. Denn bei jedem Start Eures Fernseher öffnet sich das Angebot und Ihr könnt auswählen, auf was Ihr gerade Lust habt. Außerdem unterstützt der Stick 4K und HDR. Habt Ihr noch keinen Smart-TV, lohnt sich der Stick gleich doppelt, denn Ihr benötigt für den Anschluss nur einen HDMI-Port.

Lohnt sich das Waipu-Angebot von Freenet?

Der Stick kostet Euch einmalig 19,99 Euro. Schließt Ihr hier gleich das "Waipu.tv Perfect Plus"-Abonnement ab, zahlt Ihr noch einmal 9,99 Euro monatlich und bindet Euch für 24 Monate an Freenet. Auf der Website von Waipu zahlt Ihr für das selbe Abonnement 12,99 Euro monatlich, wodurch Ihr hier deutlich mehr zahlt.

Waipu-Übersicht Eigenschaft Waipu.tv 4K Stick + Perfect Plus Abo Sender 226 HD Ja 4K Ja Aufnahmen (in Std.) 100 Gleichzeitige Streams Auf bis zu 4 Geräten Mindestlaufzeit 24 Monate Einmalige Kosten 19,99 Euro Monatliche Kosten 9,99 Euro Gesamtkosten 259,75 Euro Zum Angebot

Nach Ablauf der 24 Monate zahlt Ihr für das Angebot 259,75 Euro. Wollt Ihr das Abo von Waipu direkt auf der Internetseite des Anbieters wahrnehmen, zahlt Ihr hier 311,76 Euro über den gleichen Zeitraum und erhaltet keinen Waipu 4K Stick (Test). Dementsprechend sichert Ihr Euch also hier das deutlich spannendere Angebot. Wollt Ihr also weg von Netflix, Amazon und Disney, ist dieser Deal eventuell genau das Richtige für Euch.

Was haltet Ihr von dem Deal? Kennt Ihr Waipu.tv bereits oder bleibt Ihr Netflix und Co. treu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!