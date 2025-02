Der bekannte Leaker Ice Universe hat kürzlich einen Screenshot auf X (ehemals Twitter) geteilt, der einen Beitrag eines Beta-Managers im Samsung Community Forum zu zeigen scheint. Aus dem Posting geht hervor, dass Galaxy S24-Betatester eine vierte One UI 7 Beta-Version erwarten können. Mit diesem Update soll ein Fehler behoben werden, der bei bestimmten Galaxy S24-Modellen zu falschen Displaytemperaturen führt.

Allerdings gibt es kein konkretes Veröffentlichungsdatum für die vierte Beta, so dass unklar ist, ob es sich um die letzte Beta-Version vor der stabilen Veröffentlichung von One UI 7 handelt.

The Galaxy S24 series One UI 7.0 will release the Beta4 version, and the official version is still a long way off. pic.twitter.com/pGT6EnI6EJ