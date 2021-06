Was ist UWB? Alle Infos zur Technologie, die unseren Alltag verändern will

Durch Apples AirTags ist UWB nun endgültig in aller Munde! In der Datenübertragung durch Ultrabreitband steckt aber deutlich mehr Potenzial, als Ihr vielleicht denkt. Aus diesem Grund fassen wir Euch nachfolgend alle Details zu UVB zusammen und überlegen, wie die Technologie unseren Alltag verändern könnt.

Was ist UWB?

UWB ist die Abkürzung für die Ultra-Wideband-Technologie – oder zu deutsch "Ultrabreitband". Es handelt sich um einen Funkübertragungsstandard, der nicht nur zur Datenkommunikation, sondern auch zur Ortung und Zugangskontrolle dient.

UWB unterscheidet sich von Standards wie Wi-Fi und Bluetooth dadurch, dass es eine sehr breite Frequenzbreite von 500 MHz belegt, in einem Spektrum, das (je nach Region) von 3,1 GHz bis 10,6 GHz reicht. Dabei wurde es so konzipiert, dass es weniger Störungen mit anderen drahtlosen Kommunikationsstandards erleidet und verursacht.

Der aktuelle Standard kann mit der Spezifikation verwechselt werden, die von der "späten" WiMedia Alliance – und ihrer Wireless-USB-Spezifikation – entwickelt wurde, die hauptsächlich für die Datenübertragung gedacht war und das gleiche Frequenzband belegte, das UWB geerbt hat.

Der von FiRa verabschiedete Standard kann Frequenzen zwischen 3,1 und 10,6 GHz nutzen / © FiRa-Konsortium

Wie andere Technologien wird das System, das wir heute UWB nennen, von einem Firmenkonsortium namens FiRa, definiert, dem Firmen wie Apple, Bosch, NXP, Qorvo, Qualcomm, Samsung und Thales angehören.

Warum ist UWB so wichtig?

Im Gegensatz zu den anderen genannten drahtlosen Datenübertragungstechnologien lässt sich mit Ultrabreitband die Entfernung zwischen Geräten mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern bestimmen. Andererseits ist die Datengeschwindigkeit auf "einige Dutzend Megabyte pro Sekunde" begrenzt.

Nach Angaben des Fira-Konsortiums hat der Standard unter idealen Bedingungen eine theoretische Reichweite von bis zu 200 Metern. In der Praxis ist die Reichweite mit einem AirTag und dem Vorhandensein von Wänden und anderen Hindernissen natürlich geringer.

UWB verwendet kurze (2 Nanosekunden) Wellenpulse und die Time of Flight (ToF)-Technik, um die Entfernung zwischen kompatiblen Geräten zu bestimmen. Bei ToF schätzt das initiierende Gerät die Entfernung zum zweiten Gerät anhand seiner Reaktionszeit.

Darüber hinaus ermöglicht das System eine zentimetergenaue Echtzeitverfolgung der relativen Bewegung und Position zwischen den beiden Objekten.

AirTag kann mit einigen iPhone-Modellen genau geortet werden / © NextPit

In welchen Produkten werden wir UWB sehen?

Neben der Ortung von Objekten – eine Funktion, die nicht nur im Apple AirTag, sondern auch in einigen Versionen des Konkurrenten Samsung SmartTag+ verwendet wird – ist UWB bereits z. B. im HomePod Mini-Lautsprecher mit einer erweiterten Version der Handoff-Funktion im Einsatz, die die Audiowiedergabe vom Telefon auf dem Lautsprecher fortsetzt.

Wenn Ihr ein kompatibles iPhone in die Nähe des intelligenten Lautsprechers bringt, beginnt das Telefon zu vibrieren, wobei die Intensität mit zunehmender Annäherung variiert. Gleichzeitig variiert die Beleuchtung am HomePod in ähnlicher Weise.

Andere vorgeschlagene Anwendungen für die Technologie für den persönlichen Gebrauch drehen sich stark um die Hausautomatisierung. Zum Beispiel die Steuerung der Beleuchtung in Räumen basierend auf dem Standort einer Person, das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung beim Betreten und Verlassen von Räumen oder die Zugangskontrolle an Türen.

Galaxy SmartTag+ ist Samsungs Pendant zu Apple AirTag / © Samsung

Samsung gab außerdem an, dass auf UWB-kompatiblen Geräten die Option "Teilen in der Nähe" automatisch andere UWB-Geräte zuerst auflistet, indem man einfach mit dem Telefon darauf zeigt.

Ein weiterer potenzieller Einsatzbereich sind Spiele, insbesondere solche, die in der Augmented Reality spielen. Multiplayer-Spiele können auch dadurch profitieren, dass die Suche nach Gegnern vereinfacht wird, ohne dass das GPS des Geräts aktiviert werden muss.

Außerhalb des Hauses wurde UWB-Unterstützung bereits versprochen, um Autoschlüssel zu ersetzen, in einer Mittelklasse-Version des aktuellen NFC, mit Ankündigungen in diesem Jahr von BMW in Partnerschaft mit Samsung und während der Google I/O auf Android selbst, wobei die notwendigen APIs in den Quellcode des Betriebssystems integriert werden.

Im Falle von Autos könnte die Technologie nicht nur die Türen des Fahrzeugs entriegeln, sondern auch dabei helfen, es auf einem Parkplatz zu finden. Dabei könnte es visuelle, akustische oder haptische Anweisungen geben, wie im Falle des HomePod Mini. Ähnliche Ideen lassen sich auch auf Carsharing-Dienste übertragen und vereinfachen das Finden und Öffnen von Mietwagen.

Theoretisch ist es sogar möglich, einige dieser Anwendungen zu kombinieren. So könnte man durch die Lokalisierung von Objekten beispielsweise erkennen, ob sich der Fahrer mit einem Koffer nähert. Das Auto würde dann automatisch den Kofferraum öffnen und anschließend erst die Tür zum Fahrersitz. Auch Sitze ließen sich so automatisch umklappen.

NXP – Hersteller von Chipsätzen nicht nur für UWB, sondern auch für NFC – demonstrierte die Technologie in Zusammenarbeit mit VW in einem Auto. Dabei wurde das Anhängen eines Anhängers automatisiert und der korrekten Einbau des Kindersitzes erkannt. Auch der Airbag wurde automatisch deaktiviert.

Ein Konzeptfahrzeug nutzt die Technologie zum Entriegeln der Türen entsprechend der Bewegungsmuster / © NXP

Interessante Anwendungen für UWB finden sich auch, wenn man Orte zum ersten Mal besucht. Dabei gibt es viel Potenzial, sich in neuen Umgebungen besser zurechtzufinden oder die Bedienung von interaktiven Führern in Museen zu vereinfachen.

Um nicht nur optimistisch zu sein: Die Technologie könnte auch für noch stärkere Personalisierung in Werbung missbraucht werden. Auch die Überwachung Eurer Anwesenheit in bestimmten Geschäften könnte so kontrolliert werden, so das FiRa-Konsortium selbst.

Ist UWB sicher?

Neben der Verwendung von Verschlüsselung bei der Datenübertragung hängt die Sicherheit von UWB auch von der Verwendung der ToF-Technik selbst ab. Indem die Entfernung anhand der Reaktionszeit und nicht anhand der Signalstärke geschätzt wird (eine Option bei Bluetooth und einigen Wi-Fi-basierten Diensten), vermeidet die Technologie das Risiko von Man-in-the-Middle-Angriffen (MITM), z. B. solche, die die Signalverstärkung nutzen, um Autos zu knacken. Inzwischen ist es eine bekannte Masche, die Reichweite von Schlüsseln in Häusern so weit zu verlängern, dass ich das Auto vorm Haus öffnen lässt.

UWB-fähige Smartphones und Devices

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist das UWB-System in den folgenden Smartphones zu finden:

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 2

Unter den Geräten, die mit der Technologie kompatibel sind, können wir als Beispiele anführen:

Apple AirTag

Apple HomePod mini

AppleWatch Serie 6

Samsung SmartTag+

Offenbar soll die nächste Generation des Google Pixel die Technologie enthalten. Weitere Unternehmen, die dem FiRa-Konsortium angehören, sind Sony, Xiaomi, Motorola, Oppo und der chinesische Hersteller Vivo. Neben Smartphone-Marken gehören auch Unternehmen wie Hyundai, ST-Electronics und der Tracker-Hersteller Tile zur Gruppe.