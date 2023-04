Wechselt Samsung von Google auf Bing wegen ChatGPT?

Vor ein paar Wochen habe ich einen Artikel geschrieben, der im Nachhinein etwas katastrophaler klingt, als ich es eigentlich beabsichtigt hatte. Trotzdem stehe ich noch immer zu dem Beitrag und es scheint, dass Google das auch so sieht. Einem aktuellen Bericht der New York Times zufolge sind die Spannungen in der Google-Zentrale groß, da Samsung allen Anschein nach beschlossen hat, in den nächsten Android-Smartphones anstelle der Google-Suche, Bing als Suchmaschine zu etablieren. Das kostenlose ChatGPT von Microsoft wird hier als Grund vermutet.

Es heißt, dass Google auf der Google I/O 2023 KI-gesteuerte Suchwerkzeuge vorstellen wird.

Google läuft Gefahr, seinen exklusiven Suchvertrag mit Samsung zugunsten von Microsoft Bing zu verlieren.

Für die Google-Suchmaschine stehen angeblich bedeutende Veränderungen an.