Weihnachten 2023: Diese Tech-Gadgets gehören auf Euren Wunschzettel

Wir haben uns noch nicht ganz von der Deal-Lawine des Black Friday erholt, da steht uns dieses Jahr noch ein herausforderndes Shopping-Event bevor. Schaut Euch unsere Auswahl der besten Tech-Geschenke für Euch oder Eure Liebsten an und bereitet Eure Einkaufsliste vor, damit Ihr die besten Rabatte nicht verpasst.

Wenn Ihr in der vergangenen Woche ein bestimmtes Angebot verpasst habt, habt Ihr immer noch Zeit, die nötigen Preiswarnungen für die Dinge einzurichten, die am Black Friday nicht im Angebot waren. Für Weihnachten gelten die meisten der Tipps meines Kollegen Dustin noch immer, die er uns schon zum Thema Black Friday gab: Legt Wunschlisten an, checkt die Preise, richtet Alarme ein und speichert die wichtigsten Artikel im Browser.

Damit Ihr nicht zum falschen Produkt greift, könnt Ihr Euch immer auf die Kaufberatungen und Bestenlisten von nextpit verlassen. Im Folgenden listen wir einige der wichtigsten auf:

Smart-Home und Haushaltsgeräte

Bei all den fancy Smartphones und Audio-/Videoangeboten vergisst man leicht andere Gadget-Kategorien. Aber wenn Ihr Euer Haus aufrüsten wollt, warum nicht mit Smart-Home-Geräten anfangen?

Kopfhörer und In-Ears

Wenn Ihr Euch ein neues Smartphone gekauft habt, nur um festzustellen, dass Eure schicken kabelgebundenen Kopfhörer nicht damit kompatibel sind, ist es vielleicht an der Zeit, eine drahtlose Bluetooth-Alternative in Betracht zu ziehen.

Die besten Bluetooth-Kopfhörer: Wenn Ihr ein Maximum an Komfort und Klangqualität mit der besten Geräuschunterdrückung wollt.

Die besten Bluetooth-In-Ears: Für alle, die Wert auf Komfort und Tragbarkeit legen.

Smartwatches und Fitness-Tracker

Smartwatches sind ebenfalls hervorragende Begleiter für ein neues Smartphone und helfen sogar dabei, die Bildschirmzeit zu reduzieren, indem sie Benachrichtigungen und einige grundlegende Funktionen auf Euer Handgelenk verlagern. Fitness-Tracker erfüllen einen ähnlichen Zweck, wenn auch in kleinerem Rahmen, aber ihre niedrigen Preise machen sie zu einer schönen Geschenkidee.

Smartphones und Tablets

Wenn Ihr die aktuellen Smartphones zu den besten Preisen bekommen wollt, ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt für Last-Minute-Shopping. Bald beginnt die Saison 2024 der Smartphone-Neuvorstellungen und der Zyklus beginnt von Neuem ...

Weitere Bestenlisten

Die besten Gaming-Monitore: Ihr habt einen neuen PC oder eine Konsole? Kombiniert sie mit dem passenden Monitor.

Beste BBQ-Smart-Thermometer: Nicht nur zum Grillen, Ihr könnt smarte Thermometer auch verwenden, wenn Ihr die Weihnachtsgerichte im Ofen zubereitet!

Affiliate Angebot Meater+

Das war's mit unserer "Liste der Listen" fürs Weihnachtsfest 2023. Wir hoffen, Ihr findet etwas Nützliches und denkt daran, es beim Einkaufen nicht zu übertreiben. Habt Ihr vor, Euren Lieben technische Geräte zu schenken? Verratet uns Eure Tipps und Strategien, wie Ihr während der Festtage Zeit und Geld spart!