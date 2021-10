WhatsApp plant Pause für Sprachnachrichten: Was steckt dahinter?

Wieder einmal stehen bei WhatsApp neue Features an und wieder einmal betrifft es die Sprachnachrichten. Auf die hat sich der Messenger zuletzt fokussiert und jetzt plant die Facebook-Tochter, ein weiteres sehr nützliches Element zu ergänzen: Eine Pausen-Funktion!

Damit dürfte WhatsApp bei Sprachnachrichten-Fans offene Türen einrennen, denn bislang müsst Ihr die Aufnahmen stets in einem Rutsch aufnehmen oder schlimmstenfalls abbrechen, wenn Ihr an einer Stelle hängenbleibt. Das hilft Euch zwar nicht, wenn WhatsApp wie kürzlich über mehrere Stunden ausfällt. Aber im Normalbetrieb ist es ein nützliches Feature, welches es beispielsweise bei Threema längst gibt.

Wann wir in den Genuss der neuen Funktion kommen, können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber die Funktion wurde unter iOS entdeckt und findet sich auch bereits für die Android-Beta in Arbeit. Richtet Euch also drauf ein, dass Ihr gerade bei langen Sprachnachrichten künftig komfortabler agieren könnt.

Zuletzt hatte sich WhatsApp gleich mehrfach mit der Optimierung der Sprachnachrichten beschäftigt. Vor einigen Wochen berichteten wir schon über die geplante Möglichkeit, Sprachnachrichten in Text umzuwandeln. Vor wenigen Tagen berichtete WABetaInfo zudem, dass WhatsApp es endlich ermöglichen will, dass wir Sprachnachrichten abhören und gleichzeitig andere WhatsApp-Chats nutzen können.

Wir lassen es Euch wissen, sobald neue Funktionen wie dieser Pausen-Button dann für jedermann verfügbar ist. Bis dahin könnt Ihr mir in den Kommentaren davon berichten, wie Ihr über die geplanten WhatsApp-Neuerungen denkt, die sich auf die Sprachnachrichten fokussieren. Von mir aus könnt Ihr mir – König der endlos langen Sprachnachrichten – auch gerne erzählen, wie sehr Euch die Voice Messages auf die Nerven gehen.