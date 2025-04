WhatsApp runderneuert: 12 neue Funktionen für den Messenger

Bei WhatsApp tut sich was. Es muss dabei aber nicht immer eine brandheiße Funktion in einer Vorschau-Version sein, die Ihr vielleicht erst in einigen Wochen oder gar Monaten nutzen könnt. Viel wichtiger sind die Features, die Ihr schon heute in deiner App findet. Genau deswegen haben die Macher des Messengers nun eine Zusammenfassung der kürzlich vorgestellten Neuheiten veröffentlicht . Insgesamt handelt es sich um 12 neue Features, die über die gesamte App verteilt sind.

WhatsApp: Neue Chat-Funktionen

Diverse Neuheiten betreffen die Kernfunktion des Messengers: den Chat. Einige der hier vorgestellten Features gelten nur für die Gruppenunterhaltungen. So könnt Ihr direkt unter dem Namen einer WhatsApp-Gruppe in Echtzeit sehen, wie viele Personen gerade online sind. Neu hinzugekommen ist eine Option, die Benachrichtigungen in den Gruppenchats verbessern soll. In den Einstellungen könnt Ihr nun auswählen, dass Ihr nur über Highlights benachrichtigt werden möchtet. Dann bekommt Ihr nur Benachrichtigungen über @Erwähnungen, Antworten und Nachrichten von gespeicherten Kontakten.

Verbesserungen gibt es aber auch für Ereignisse. Diese könnt Ihr nicht nur in Gruppen sondern auch in Einzelchats erstellen. Bei Zu- und Absagen kannst du jetzt außerdem die Option „Vielleicht“ auswählen. Des Weiteren könnt Ihr auch eine Begleitperson einladen und das Enddatum sowie die Uhrzeit bei längeren Ereignissen hinterlegen. Auch das Fixieren eines Ereignisses ist in WhatsApp nun möglich.

Ein beliebtes Feature in den Chats sind die Reaktionen. WhatsApp gibt Euch hier nun die Möglichkeit zu sehen, wer wie reagiert hat. Dazu tippt Ihr einfach auf die Reaktionen und bekommt hier die entsprechende Übersicht.

Für WhatsApp-Nutzer mit einem iPhone haben die Entwickler gleich zwei separate Neuheiten im Gepäck. So könnt Ihr direkt im Chat Dokumente scannen und versenden. Dieses Feature findet Ihr im Bereich für Anhänge, wo Ihr „Dokument scannen“ findet. Ihr könnt es hier fotografieren und danach zuschneiden und speichern.

Des Weiteren könnt Ihr seit iOS 18.4 den Messenger als Standard-App für Nachrichten und Anrufe markieren. Diese Option findet Ihr auf dem iPhone in Einstellungen > Apps > Standard-Apps. Hier könnt Ihr für die beiden Kategorien jeweils WhatsApp auswählen.

Weitere Neuheiten für WhatsApp-Anrufe

Auf dem iPhone könnt Ihr jetzt mit einer Zwei-Finger-Geste in das Bild eines Videoanrufs hineinzoomen. Damit könnt Ihr Euch einen besseren Blick auf die eigene Videoübertragung oder die des Gegenübers verschaffen. Neu ist auch, dass Ihr einem bereits aktiven Einzelanruf eine weitere Person hinzufügen könnt. Diese Option findet Ihr im WhatsApp-Chat, indem Ihr oben auf das Anruf-Symbol tippt und dann „Zum Anruf hinzufügen“ auswählt.

Die dritte Neuheit der Anrufe in WhatsApp dreht sich laut den Machern um die eigentliche Technologie, die im Hintergrund arbeitet. Das soll die Qualität der Anrufe verbessern und sie zuverlässiger machen. Sie beinhaltet eine verbesserte Erkennung der verfügbaren Bandbreite. Das sorgt dafür, dass schnell auf HD umgeschaltet wird.

Kanäle mit drei neuen Funktionen

Last but not least hat WhatsApp auch im Bereich „Aktuelles“ ein paar hilfreiche Neuheiten eingeführt. Dieser Tab beinhaltet alles rund um Status und Kanäle. Letzteres bekam nun drei neue Features.

So können Administratoren von WhatsApp-Kanälen nun kurze Videos mit einer Länge von maximal 60 Sekunden aufnehmen und diese direkt mit den Abonnenten teilen. Für ein leichteres Teilen von Kanälen können Admins außerdem einen QR-Code teilen, der direkt zum Kanal führt.

Die dritte und damit letzte neue Funktion sind Transkripte in Kanälen. Meldungen, die als Sprachnachricht geteilt wurden, können nun schriftlich zusammengefasst werden. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Ihr unterwegs seid und keine Gelegenheit habt, sie abzuhören.