Verunsicherung bei WhatsApp: Was bedeutet "Sicherheitsnummer hat sich geändert"?

Viele WhatsApp-Nutzer:innen bekommen im November die Meldung "Deine Sicherheitsnummer hat sich geändert"

Dabei handelt es sich um eine Nummer, die für die sichere Verschlüsselung von Chats benötigt wird

Habt Ihr die Nachricht bekommen, müsst Ihr nichts weiter tun – könnt die störende Nachricht aber deaktivieren

Auch wenn WhatsApp in puncto Datenschutz immer wieder in der Kritik steht, seit einigen Jahren verschlüsselt der Messenger Eure Chats. Dabei arbeitet das neulich in "Meta" umbenannte Facebook mit 60-stelligen Sicherheitsnummern, die Nachrichten vor den Augen Dritter absichern sollen. Im November erhalten viele NextPit-Leser:innen die Nachricht "Deine Sicherheitsnummer hat sich geändert".

In unserem Forum tummeln sich am Morgen des 5. November viele Menschen in einem Thread, in dem es genau darum geht. Und auch auf Twitter konnte ich besorgte WhatsApp-User:innen finden. Daher habe ich mich der Sache einmal angenommen und ein wenig recherchiert.

"Deine Sicherheitsnummer hat sich geändert": Was die Nachricht bedeutet und wie Ihr sie in Zukunft vermeidet

WhatsApp aktualisiert die Sicherheitsnummern regelmäßig und normalerweise bekommt Ihr davon gar nichts mit. Wie WhatsApp auf einer Infoseite schreibt, passiert das, wenn einer Eurer Kontakte den Messenger neu installiert oder seine / ihre Handynummer wechselt. Der Code wird dabei automatisch übertragen, auf Wunsch könnt Ihr Euch allerdings darüber benachrichtigen lassen. Das gelingt über eine Einstellung in WhatsApp.

Steuert die WhatsApp-Einstellungen an Tippt dann auf "Account" Wählt "Sicherheit" aus Hier könnt Ihr die Sicherheits-Benachrichtigungen ein- und ausschalten

Womöglich steht dieser Schalter bei Euch auf "Ein" und das ist der Grund, warum Ihr die Nachricht bekommen habt. Eventuell hat WhatsApp aber auch etwas an den Sicherheitscodes einiger User:innen im November geändert, und das ist der Grund, warum Ihr eine Nachricht erhalten habt. Während ich den genauen Grund bei WhatsApp angefragt habe, noch einmal zur Beruhigung:

Dass sich Eure Sicherheitsnummer ändert, ist kein Grund zur Beunruhigung!