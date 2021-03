WhatsApp: So nutzt Ihr Videotelefonate an PC & Notebook

Nutzt Ihr WhatsApp regelmäßig dazu, mit Freunden oder der Familie Videotelefonate zu führen, wollt Ihr sicher nicht immer auf den kleinen Handybildschirm schauen. Seit März 2021 ist es endlich möglich, das Feature für Videotelefonie in WhatsApp auch am Desktop-PC oder über Euer Notebook zu nutzen. Kurz und knapp lest Ihr hier, wie das geht.